알리멘타리아+호스텔코, 글로벌 참가 규모 41% 확대하며 국제적 리더십 강화

뉴스 제공처

Fira de Barcelona

2025년 12월 03일 01:12 KST

바르셀로나, 스페인, 2025년 12월 3일 /PRNewswire/ -- 식음료, 외식 서비스, 호스피탈리티 장비 분야의 선도적인 국제 플랫폼이자 업계 주요 글로벌 지표 중 하나인 알리멘타리아+호스텔코(Alimentaria+Hostelco)가 오는 2026년 3월 23~26일 피라 데 바르셀로나 그란비아 전시장(Fira de Barcelona's Gran Via)에서 개최된다. 이번 회차는 이전 대비 국제 참가 규모가 41% 확대된다. 총 3300개 이상의 기업이 참가하며, 이 중 70여 개국에서 온 약 1000개의 해외 기업이 포함된다. 특히 유럽, 아시아, 중남미 시장의 참여가 두드러진다.

알리멘타리아+호스텔코 2026 개막까지 약 4개월을 앞두고, 이미 약 1000개 해외 기업이 참가를 확정했다. 이는 전체 참가 기업의 30% 이상을 차지하며, 지난 회 대비 11% 증가한 수치다. 또한 이들 기업에 할당된 전시 공간 역시 41% 확대됐다.

Continue Reading
Alimentaria ranks among the top food industry events in Europe.
Alimentaria ranks among the top food industry events in Europe.

이탈리아는 200개 이상의 기업이 참여하며 올해도 해외 참가국 중 가장 큰 규모를 차지했다. 뒤이어 폴란드, 중국, 튀르키예, 독일, 벨기에, 포르투갈, 프랑스, 네덜란드, 그리스 순으로 많은 전시업체가 참가할 예정이다.

알리멘타리아+호스텔코를 주관하는 피라 데 바르셀로나 산하 알리멘타리아 전시회 총괄이사 J. 안토니오 발스(J. Antonio Valls)는 "해외업체 참가 확대는 본 행사가 세계적 기준점 역할을 이어가고 있음을 보여주는 증거"라며 "글로벌 주요 생산자와 수출업체를 끌어들이고 식품 산업 전반에 새로운 사업 기회를 창출할 수 있는 역량을 재확인했다"라고 밝혔다.

알리멘타리아+호스텔코 측은 내년 행사에 예상되는 11만 명 이상의 방문객 중 25%가 해외에서 올 것으로 전망했다. 해외 시장에서 비즈니스 기회 확대를 위해 조직위는 대규모 바이어 초청 프로그램을 운영해 80여 개 전략 시장에서 온 1500명 이상의 수입업자, 유통업체, 임원 및 구매 책임자들을 한자리에 모을 예정이다.

이 프로그램은 스페인 및 해외의 호텔, 레스토랑, 리테일, 크루즈, 여행 서비스 등 호레카(Horeca) 분야 운영사뿐 아니라 주요 수입업자와 유통업체 등 산업 내 핵심 의사결정권자를 연결하는 것을 목표로 한다. 특히 초청 바이어와 전시 기업 간 매칭 미팅이 행사의 핵심이며, 약 1만 4000건의 미팅이 진행될 것으로 예상된다.

또한 행사 기간 동안 미국, 멕시코, 중국 본토 및 홍콩, 캐나다, 영국, 네덜란드, 한국, 싱가포르, 독일, 칠레 등에서 바이어 및 수입업체가 방문하며, 이어 유럽과 중남미에서 스페인 식품 수출의 주요 목적지 국가들도 대거 참가할 예정이다.

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2835120/Fira_de_Barcelona_Fira_de_Barcelona.jpg
로고: https://mma.prnewswire.com/media/2826383/Logo.jpg

SOURCE Fira de Barcelona

해당 소스에서 제공하는 다른 기사

스마트 시티 엑스포 도하, 중동 지역 도시 생활의 미래 제시하며 폐막

스마트 시티 엑스포 도하, 중동 지역 도시 생활의 미래 제시하며 폐막

기술을 활용해 중동 도시에 지속 가능하고 살기 좋은 환경을 조성하는 방안을 이틀간 심도 있게 논의했던 스마트 시티 엑스포 도하(Smart City Expo Doha)가 11월 26일에 막을 내렸다. 그리고 중동 및 북아프리카(MENA) 지역의 도시 미래를 다룰 다섯...
스마트 시티 엑스포 도하에 중동 도시 전문가 집결

스마트 시티 엑스포 도하에 중동 도시 전문가 집결

'통신망 구축을 넘어: 첨단 기술 중심의 번영하는 미래로 가는 지름길인 디지털 솔루션(Beyond Connectivity: A digital solutions pathway to a smarter, thriving future)'이라는 슬로건을 내건 2025 도하...
해당 소스가 발행한 보도자료 더 보기