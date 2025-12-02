Alimentaria+Hostelco refuerza su liderazgo internacional con un aumento del 41 % en la oferta global

BARCELONA, España, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Del 23 al 26 de marzo de 2026, Alimentaria+Hostelco, la principal plataforma internacional de alimentación, bebidas, servicios de alimentación y equipamiento de hostelería, y uno de los principales referentes internacionales para el sector, volverá al recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, con un aumento del 41 % en el espacio de participación internacional en comparación con la edición anterior. Más de 3.300 empresas participarán como expositores, incluidas casi 1.000 firmas internacionales de más de 70 países, con una representación particularmente fuerte de los mercados europeos, asiáticos y latinoamericanos.

Alimentaria ranks among the top food industry events in Europe.

Faltando poco más de cuatro meses para Alimentaria+Hostelco 2026, cerca de 1.000 empresas internacionales ya han confirmado su participación. Representan más del 30 % de todos los expositores y representan un aumento del 11 % en comparación con la edición anterior. Además, el espacio de exposición asignado a estas empresas está aumentando en un 41 %.

Italia vuelve a liderar la participación internacional con más de 200 empresas. Después de Italia, los países con mayor número de expositores serán Polonia, China, Turquía, Alemania, Bélgica, Portugal, Francia, Países Bajos y Grecia.

Según J. Antonio Valls, director general de Alimentaria Exhibitions, la empresa de Fira de Barcelona organizadora de Alimentaria+Hostelco, "el aumento de la participación internacional confirma que la feria sigue siendo un referente mundial, capaz de atraer a los principales productores y exportadores del mundo y generar nuevas oportunidades de negocio para el conjunto de la industria alimentaria".

Alimentaria+Hostelco estima que el 25 % de los más de 110.000 visitantes previstos para la próxima edición procederá del extranjero. Para promover las oportunidades de negocio en los mercados extranjeros, el evento cuenta con un importante programa de invitación de compradores a través del cual reunirá a más de 1.500 importadores, distribuidores, directores y gerentes de compras internacionales de más de 80 países de importancia estratégica para los expositores.

El programa tiene como objetivo conectar a los principales tomadores de decisiones del sector: importadores, distribuidores y operadores de HORECA a través de hoteles, restaurantes, retail, cruceros y servicios de viajes, tanto en España como a nivel internacional. Una de las características principales del evento son las reuniones de emparejamiento entre compradores y expositores invitados, que se esperan sean 14.000.

Además, el evento acogerá a compradores e importadores de Estados Unidos, México, China y Hong Kong, Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Corea del Sur, Singapur, Alemania y Chile, seguidos de los principales mercados de destino de las exportaciones españolas en Europa y América Latina.

