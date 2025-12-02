Alimentaria+Hostelco 憑藉全球展區擴大 41% 鞏固其國際領導地位

意大利以超過 200 家參展企業再次領跑國際參與陣容。緊隨其後參展商數量最多的國家依次為波蘭、中國、土耳其、德國、比利時、葡萄牙、法國、荷蘭及希臘。

巴塞隆拿展覽中心旗下主辦 Alimentaria+Hostelco 的公司 Alimentaria Exhibitions 董事總經理 J. Antonio Valls 表示：「國際參與度的提升，證實了本展會依然是全球業界的標桿，能夠吸引世界領先的生產商及出口商，並為整個食品行業創造新的商機。」

Alimentaria+Hostelco 預計，在下一屆逾 110,000 名參觀者中，將有 25% 來自海外。為促進海外市場的商機，大會設有大型買家邀請計劃，將匯聚超過 1,500 名來自 80 多個對參展商具戰略重要性國家和地區的進口商、分銷商、總監及國際採購經理。

該計劃旨在連結行業的主要決策者：包括西班牙國內及國際的進口商、分銷商，以及涵蓋酒店、餐廳、零售、郵輪及旅遊服務的 Horeca（酒店餐飲業）營運商。展會的核心亮點之一是受邀買家與參展商之間的商業配對會議，預計將舉行 14,000 場洽談。

此外，展會將迎來來自美國、墨西哥、中國內地及香港、加拿大、英國、荷蘭、韓國、新加坡、德國及智利的買家和進口商，以及來自歐洲和拉丁美洲——西班牙出口主要目的地市場的買家。

