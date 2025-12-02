Alimentaria+Hostelco renforce son leadership international avec une augmentation de 41 % de son offre globale

BARCELONE, Espagne, 2 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Alimentaria+Hostelco, la principale plateforme internationale pour l'alimentation, les boissons, les services alimentaires et les équipements d'accueil, et l'une des principales références internationales du secteur, reviendra à la Fira de Barcelone, sur la Gran Via, du 23 au 26 mars 2026, avec une augmentation de 41 % de l'espace de participation internationale par rapport à l'édition précédente. Plus de 3 300 entreprises participeront en tant qu'exposants, dont près de 1 000 entreprises internationales provenant de plus de 70 pays, avec une représentation particulièrement forte des marchés européens, asiatiques et latino-américains.

Alimentaria ranks among the top food industry events in Europe.

À un peu plus de quatre mois de Alimentaria+Hostelco 2026, près de 1 000 entreprises internationales ont déjà confirmé leur participation. Ils représentent plus de 30 % de l'ensemble des exposants et une augmentation de 11 % par rapport à l'édition précédente. En outre, l'espace d'exposition alloué à ces entreprises augmente de 41 %.

L'Italie est à nouveau en tête de la participation internationale avec plus de 200 entreprises. Après l'Italie, les pays comptant le plus grand nombre d'exposants seront la Pologne, la Chine, la Turquie, l'Allemagne, la Belgique, le Portugal, la France, les Pays-Bas et la Grèce.

Selon J. Antonio Valls, directeur général d'Alimentaria Exhibitions, la société de Fira de Barcelona qui organise Alimentaria+Hostelco, « L'augmentation de la participation internationale confirme que le salon reste une référence mondiale, capable d'attirer les principaux producteurs et exportateurs du monde et de générer de nouvelles opportunités d'affaires pour l'ensemble de l'industrie alimentaire ».

Alimentaria+Hostelco estime que 25 % des plus de 110 000 visiteurs attendus pour la prochaine édition viendront de l'étranger. Afin de promouvoir les opportunités commerciales sur les marchés étrangers, l'événement dispose d'un important programme d'invitation d'acheteurs grâce auquel il réunira plus de 1 500 importateurs, distributeurs, directeurs et responsables des achats internationaux de plus de 80 pays d'importance stratégique pour les exposants.

Le programme vise à mettre en relation les principaux décideurs du secteur : importateurs, distributeurs et opérateurs Horeca dans les domaines de l'hôtellerie, de la restauration, de la vente au détail, des croisières et des services de voyage, tant en Espagne qu'à l'étranger. L'une des principales caractéristiques de l'événement est l'organisation de rencontres entre les acheteurs invités et les exposants, dont le nombre devrait s'élever à 14 000.

En outre, l'événement accueillera des acheteurs et des importateurs des États-Unis, du Mexique, de la Chine et de Hong Kong, du Canada, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de la Corée du Sud, de Singapour, de l'Allemagne et du Chili, ainsi que des principaux marchés de destination des exportations espagnoles en Europe et en Amérique latine.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2835120/Fira_de_Barcelona_Fira_de_Barcelona.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2826383/Logo.jpg