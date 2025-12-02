Alimentaria+Hostelco stärkt seine internationale Führungsposition mit einem Anstieg des weltweiten Angebots um 41

BARCELONA, Spanien, 2. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Alimentaria+Hostelco, die führende internationale Plattform für Lebensmittel, Getränke, Lebensmittelservice und Hotel- und Gaststätteneinrichtungen und einer der wichtigsten internationalen Bezugspunkte für den Sektor, wird vom 23. bis 26. März 2026 in die Gran Via der Fira de Barcelona zurückkehren, wobei die internationale Beteiligung im Vergleich zur vorherigen Ausgabe um 41 % zunehmen wird. Mehr als 3.300 Unternehmen werden als Aussteller teilnehmen, darunter fast 1.000 internationale Firmen aus mehr als 70 Ländern, wobei die europäischen, asiatischen und lateinamerikanischen Märkte besonders stark vertreten sind.

Alimentaria ranks among the top food industry events in Europe.

Gut vier Monate vor der Alimentaria+Hostelco 2026 haben bereits fast 1.000 internationale Unternehmen ihre Teilnahme bestätigt. Sie machen mehr als 30 % aller Aussteller aus und stellen einen Zuwachs von 11 % im Vergleich zur letzten Ausgabe dar. Darüber hinaus steigt die diesen Unternehmen zugewiesene Ausstellungsfläche um 41 %.

Italien steht mit mehr als 200 Unternehmen erneut an der Spitze der internationalen Beteiligung. Nach Italien sind Polen, China, die Türkei, Deutschland, Belgien, Portugal, Frankreich, die Niederlande und Griechenland die Länder mit der höchsten Ausstellerzahl.

Laut J. Antonio Valls, Geschäftsführer von Alimentaria Exhibitions, dem Unternehmen der Fira de Barcelona, das die Alimentaria+Hostelco organisiert, sagte: „Die Zunahme der internationalen Beteiligung bestätigt, dass die Messe ein globaler Maßstab bleibt, der in der Lage ist, die weltweit führenden Hersteller und Exporteure anzuziehen und neue Geschäftsmöglichkeiten für die gesamte Lebensmittelindustrie zu schaffen".

Alimentaria+Hostelco schätzt, dass 25 % der mehr als 110.000 Besucher, die für die nächste Ausgabe erwartet werden, aus dem Ausland kommen werden. Um die Geschäftsmöglichkeiten auf ausländischen Märkten zu fördern, bietet die Veranstaltung ein umfangreiches Einladungsprogramm für Einkäufer, das mehr als 1.500 Importeure, Händler, Direktoren und internationale Einkaufsleiter aus mehr als 80 Ländern mit strategischer Bedeutung für die Aussteller zusammenbringt.

Ziel des Programms ist es, die wichtigsten Entscheidungsträger des Sektors miteinander in Kontakt zu bringen: Importeure, Händler und Horeca-Betreiber in den Bereichen Hotels, Restaurants, Einzelhandel, Kreuzfahrten und Reisedienstleistungen, sowohl in Spanien als auch international. Eines der wichtigsten Merkmale der Veranstaltung sind die Matchmaking-Treffen zwischen eingeladenen Einkäufern und Ausstellern, zu denen 14 000 Personen erwartet werden.

Darüber hinaus werden Einkäufer und Importeure aus den Vereinigten Staaten, Mexiko, China und Hongkong, Kanada, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Südkorea, Singapur, Deutschland und Chile erwartet, gefolgt von den wichtigsten Zielmärkten für spanische Exporte in Europa und Lateinamerika.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2835120/Fira_de_Barcelona_Fira_de_Barcelona.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2826383/Logo.jpg