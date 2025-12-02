Alimentaria+Hostelco、国際展示を41%拡大し、国際的なリーダーシップを強化

バルセロナ（スペイン）, 2025年12月2日 /PRNewswire/ -- 食品、飲料、食品サービス、ホスピタリティー機器の大手国際プラットフォームであり、この分野の主要な国際ベンチマークの1つであるAlimentaria+Hostelcoが、前回よりも国際出展スペースを41％拡大して、2026年3月23日から26日までFira de Barcelonaのグランビア会場に戻ってきます。70か国以上、1,000社近くの海外企業を含む3,300社を超える企業が出展者として参加します。中でも、欧州、アジア、ラテンアメリカ市場からの参加者が特に多くなる見込みです。

Alimentaria+Hostelco 2026まであと4か月余りとなった現在、すでに1,000社近くの国際企業が参加を表明しています。これは、出展者全体の30％以上を占め、前回に比べて11％の増加となっています。さらに、これらの企業に割り当てられた展示スペースも41％増加しています。

Alimentaria ranks among the top food industry events in Europe.

イタリアは200社を超え、今回も海外からの参加企業数をリードしています。イタリアに次いで出展者数が多い国は、ポーランド、中国、トルコ、ドイツ、ベルギー、ポルトガル、フランス、オランダ、ギリシャです。

Alimentaria+Hostelcoを主催するFira de Barcelona傘下のAlimentaria Exhibitionsのマネージング・ディレクター、 J. Antonio Valls氏によると、「海外からの参加者の増加は、この展示会が依然として世界基準であり、世界の主要な生産者や輸出業者を引き付け、食品業界全体に新たなビジネス チャンスを生み出すことができることを証明しています」とのことです。

Alimentaria+Hostelcoは、次回の展示会で予想される11万人以上の来場者のうち25％が海外から来ると予測しています。海外市場でのビジネス・チャンスを促進するため、このイベントでは大規模なバイヤー招待プログラムを実施し、出展者にとって戦略的に重要な80か国以上から1,500人以上の輸入業者、販売業者、取締役、国際購買責任者が一堂に会します。

このプログラムは、スペイン国内および海外のホテル、レストラン、小売店、クルーズ、旅行サービス業界の輸入業者、販売業者、Horeca運営者など、業界の主要な意思決定者を結びつけることを目的としています。このイベントの目玉の一つは、招待されたバイヤーと14,000人が参加すると予想される出展者との仲介ミーティングです。

さらに、このイベントには、米国、メキシコ、中国本土、香港、カナダ、英国、オランダ、韓国、シンガポール、ドイツ、チリ、そしてスペイン製品の主な輸出先市場であるヨーロッパとラテンアメリカからのバイヤーや輸入業者も参加する予定です。

SOURCE Fira de Barcelona