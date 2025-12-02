Alimentaria+Hostelco refuerza su liderazgo internacional con un aumento del 41 % en su oferta global

BARCELONA, España, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Alimentaria+Hostelco, la plataforma internacional líder en alimentación, bebidas, restauración y equipamiento para hostelería, y uno de los principales referentes internacionales del sector, regresa al recinto ferial de Gran Vía de Fira de Barcelona del 23 al 26 de marzo de 2026, con un aumento del 41 % en la participación internacional respecto a la edición anterior. Más de 3.300 empresas participarán como expositoras, incluyendo cerca de 1.000 firmas internacionales de más de 70 países, con una destacada representación de los mercados europeo, asiático y latinoamericano.

Alimentaria ranks among the top food industry events in Europe.

A poco más de cuatro meses de Alimentaria+Hostelco 2026, casi 1.000 empresas internacionales ya han confirmado su participación. Representan más del 30 % del total de expositores y un aumento del 11 % con respecto a la edición anterior. Además, el espacio de exposición asignado a estas empresas se ha incrementado un 41 %.

Italia vuelve a liderar la participación internacional con más de 200 empresas. Tras Italia, los países con mayor número de expositores serán Polonia, China, Turquía, Alemania, Bélgica, Portugal, Francia, Países Bajos y Grecia.

Según J. Antonio Valls, director general de Alimentaria Exhibitions, empresa de Fira de Barcelona organizadora de Alimentaria+Hostelco, "el aumento de la participación internacional confirma que el salón sigue siendo un referente global, capaz de atraer a los principales productores y exportadores del mundo y generar nuevas oportunidades de negocio para el conjunto de la industria alimentaria".

Alimentaria+Hostelco estima que el 25 % de los más de 110.000 visitantes previstos para la próxima edición provendrán del extranjero. Para promover las oportunidades de negocio en mercados extranjeros, el evento cuenta con un importante programa de invitación a compradores que reunirá a más de 1.500 importadores, distribuidores, directores y responsables de compras internacionales de más de 80 países de importancia estratégica para los expositores.

El programa busca conectar a los principales responsables del sector: importadores, distribuidores y operadores del sector Horeca de hoteles, restaurantes, comercio minorista, cruceros y servicios de viajes, tanto en España como a nivel internacional. Una de las principales características del evento son las reuniones de matchmaking entre compradores invitados y expositores, a las que se espera una asistencia de 14.000 personas.

Además, el evento recibirá a compradores e importadores de Estados Unidos, México, China y Hong Kong, Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Corea del Sur, Singapur, Alemania y Chile, seguidos de los principales mercados de destino de las exportaciones españolas en Europa y Latinoamérica.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2835120/Fira_de_Barcelona_Fira_de_Barcelona.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2826383/Logo.jpg