Angelaligner pretende recorrer da decisão do tribunal chinês sobre a solução para extração de pré-molares, que não terá impacto nos clientes

XANGAI, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Angelalign Technology Inc. (6699.HK) ("Angel") http://www.angelaligner.com anunciou hoje que irá recorrer da sentença de primeira instância de 10 de agosto do Tribunal Popular Intermediário de Jinan (Cidade de Jinan, China), que ordenou às subsidiárias chinesas da Angel que parassem de usar o sistema de simulação biomecânica masterForce e o sistema de diagnóstico e design digital ATreat para gerar soluções de extração de pré-molares A7 e A7 Speed.

A decisão preliminar, que se aplica apenas à China, ainda não entrou em vigor e, portanto, não afetou os clientes ou pacientes da empresa. A decisão do tribunal entraria em vigor caso o recurso de Angel fosse indeferido.

Angel está confiante de que a Solução para Extração de Pré-molares A7 não infringe nenhuma patente válida. A empresa venceu diversas disputas de patentes contra o demandante em várias jurisdições ao redor do mundo e defende veementemente a concorrência leal no mercado de alinhadores e scanners.

"A decisão do tribunal se limita à China. Mesmo na China, não há impacto imediato sobre nossos clientes", disse Fox Hu, CEO da Angel. "Estamos muito satisfeitos com o crescimento do apoio dos ortodontistas às nossas soluções profissionais em todo o mundo. Estamos confiantes de que venceremos este recurso contra nosso concorrente, visto que já ganhamos uma série de casos semelhantes."

Em 12 de maio de 2026, a Divisão Local de Düsseldorf (Alemanha) do Tribunal Unificado de Patentes emitiu uma decisão preliminar rejeitando expressamente o pedido da requerente de uma liminar que obrigasse a Angel a cessar o uso da Solução de Extração de Pré-molares A7. O demandante não recorreu da decisão, que agora é definitiva. A patente europeia em questão e a patente chinesa em questão no caso Jinan pertencem à mesma família de patentes.

Em 26 de junho de 2026, o Tribunal Popular Intermediário de Zhengzhou, na China, proferiu duas sentenças de primeira instância em duas disputas sobre violação de patente movidas pela autora contra a Angel, rejeitando todas as alegações da autora. O autor recorreu das decisões.

A Angel respeita a propriedade intelectual e tem um histórico de inovação em seus mais de 20 anos de atuação no mercado. Alguns dos melhores ortodontistas do mundo, inclusive de clínicas concorrentes, consideram a Angel um líder no tratamento de casos ortodônticos complexos. Alguns concorrentes estão até mesmo seguindo nossos passos, incluindo o nosso angelButton™ e o Sistema de Avanço Mandibular A6.

A Angel possui uma capitalização de mercado de US$ 2 bilhões, forte rentabilidade, um balanço patrimonial sólido e uma equipe global de profissionais dedicados. Isso permite à Angel ser uma parceira sólida e de longo prazo para ortodontistas, possibilitando a criação de resultados clínicos extraordinários.

O caso chinês faz parte de um processo judicial em andamento movido pela Align Technology Inc. (ALGN) ("Autora") contra a Angel, que alega violação de patente, o que a Angel nega. Para obter informações adicionais, acesse: https://www.angelaligner.com/legal-proceedings/

Sobre a Angelalign Technology Inc.

Fundada em 2003 e celebrando mais de 2 milhões de sorrisos em todo o mundo, a Angelalign Technology Inc. (HK:6699) (Angel Aligner) fornece produtos e serviços de alinhadores transparentes orientados por tecnologia digital para atender às necessidades de profissionais de odontologia e pacientes em todo o mundo. O portfólio inovador da empresa — que inclui o sistema de alinhadores KiD, o angelButton, o Avanço Mandibular A6, o angelHook e a plataforma de planejamento digital iOrtho™ — reflete mais de 23 anos de inovação clínica e uma missão de oferecer complexidade com confiança para ortodontistas e seus pacientes. Listada na Bolsa de Valores de Hong Kong em 2021, a Angelalign lançou sua estratégia de expansão global em 2023, com produtos e serviços agora presentes em mais de 60 países e regiões. A Angel Aligner entrou no mercado norte-americano há três anos e está se expandindo rapidamente, inclusive com uma nova unidade de 4830,96 m² (52.000 pés quadrados). Instalação de fabricação nos EUA. Saiba mais em www.angelaligner.com

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FONTE Angelalign Technology Inc.