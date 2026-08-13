Angelaligner обжалует решение китайского суда в отношении системы премолярной экстракции, которое не затрагивает клиентов компании

ШАНХАЙ, 14 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Angelalign Technology Inc. (6699.HK) (Angel) http://www.angelaligner.com заявила сегодня, что подаст апелляцию на решение первой инстанции, вынесенное 10 августа, Народным судом Jinan Intermediate People's Court (город Цзинань, Китай), в котором китайским дочерним компаниям Angel было предписано прекратить использование системы моделирования биомеханики MasterForce и системы цифровой диагностики и проектирования ATreat для создания систем премолярной экстракции A7 и A7 Speed.

Предварительное решение, которое распространяется только на Китай, не вступило в силу и, следовательно, не затрагивает клиентов или пациентов компании. Решение суда вступит в силу, если апелляция Angel будет отклонена.

Angel уверена, что система премолярной экстракции A7 Premolar Extraction Solution не нарушает ни один из действующих патентов. Компания выиграла несколько патентных споров у Истца в различных юрисдикциях по всему миру и решительно выступает за честную конкуренцию на рынке элайнеров и сканеров.

«Решение суда распространяется только на Китай. Но даже в Китае оно не затрагивает непосредственно наших клиентов», — сказал Фокс Ху (Fox Hu), генеральный директор Angel. «Мы очень рады росту поддержки наших профессиональных решений по всему миру со стороны ортодонтов. Мы уверены, что выиграем апелляционный суд у нашего конкурента, учитывая, что мы уже выиграли целый ряд подобных дел».

12 мая 2026 года местное отделение Дюссельдорфа (Германия) Единого патентного суда вынесло предварительное решение, прямо отклоняющее просьбу Истца о предварительном судебном запрете, требующем от Angel прекратить использование системы премолярной экстракции A7 Premolar Extraction Solution. Истец не обжаловал постановление, которое сейчас является окончательным. Европейский патент, о котором идет речь, и соответствующий китайский патент в Цзинаньском деле, относятся к одному и тому же семейству патентов.

26 июня 2026 года Народный суд промежуточной инстанции Чжэнчжоу Китая вынес два решения первой инстанции по двум спорам о нарушении патента, возбужденным Истцом против Angel, отклонив все требования Истца. Истец обжаловал судебные решения.

Angel уважает интеллектуальную собственность и имеет историю инноваций, накопленных за 20 с лишним лет существования компании. Некоторые из лучших ортодонтов мира, даже из числа конкурентов, считают Angel одним из лидеров в лечении сложных ортодонтических случаев. Некоторые конкуренты даже идут по нашим стопам, используя в том числе нашу систему AngelButton™ и A6 Mandibular Advancement System.

Angel имеет рыночную капитализацию в $ 2 млрд, высокую рентабельность, устойчивый баланс и глобальную команду заботливых профессионалов. Это позволяет Angel быть надежным долгосрочным партнером ортодонтов для достижения экстраординарных клинических результатов.

Китайский иск является частью продолжающегося судебного процесса, возбужденного Align Technology Inc. (ALGN) («Истец») против Angel, в котором заявляется о нарушении патента, что Angel отрицает. Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке: https://www.angelaligner.com/legal-proceedings/

О компании Angelalign Technology Inc.

Основанная в 2003 году и отмечающая более 2 миллионов улыбок по всему миру, компания Angelalign Technology Inc. (HK:6699) (Angel Aligner) предоставляет продукты и услуги, основанные на цифровых технологиях, для удовлетворения потребностей стоматологов и пациентов во всем мире. Инновационный портфель компании, включая систему выравнивания KiD, angelButton, A6 Mandibular Advancement, angelHook и платформу цифрового планирования iOrtho™, отражает более 23 лет клинических инноваций и миссию по обеспечению уверенности в сложных случаях для ортодонтов и их пациентов. Компания Angelalign, зарегистрированная на Гонконгской фондовой бирже в 2021 году, запустила стратегию глобальной экспансии в 2023 году, и в настоящее время выпускаемые ею продукты и услуги охватывают более 60 стран и регионов мира. Angel Aligner вышла на североамериканский рынок три года назад и быстро расширяется, включая новое производственное предприятие в США площадью 52 000 кв. футов. Более подробную информацию см. на сайте: www.angelaligner.com

Контакты для СМИ:

Сью Колб (Sue Kolb)

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