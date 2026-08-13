Angelaligner recurrirá la sentencia del tribunal chino sobre la solución de extracción de premolares, un pedido que no afecta a los clientes

SHANGHÁI, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Angelalign Technology Inc. (6699.HK) ("Angel") http://www.angelaligner.com ha anunciado hoy que recurrirá la sentencia de primera instancia dictada el 10 de agosto por el Tribunal Popular Intermedio de Jinan (ciudad de Jinan, China), que ordenaba a las filiales chinas de Angel dejar de utilizar el sistema de simulación biomecánica masterForce y el sistema de diagnóstico y diseño digital ATreat para generar las soluciones de extracción de premolares A7 y A7 Speed.

La resolución preliminar, que solo es aplicable en China, aún no ha entrado en vigor y, por lo tanto, no supone ninguna repercusión para los clientes ni los pacientes de la empresa. La resolución del tribunal entraría en vigor en caso de no prosperar el recurso de Angel.

Angel está convencido de que la solución para la extracción de premolares A7 no infringe ninguna patente válida. La empresa ha ganado varios litigios sobre patentes contra el demandante en diversas jurisdicciones de todo el mundo y defiende firmemente la competencia leal en el mercado de los alineadores y los escáneres.

"La resolución del tribunal se limita a China. Ni siquiera en China se aprecia un impacto inmediato en nuestros clientes", afirmó Fox Hu, director ejecutivo de Angel. "Estamos muy satisfechos con el aumento del apoyo que recibimos de los ortodoncistas de todo el mundo hacia nuestras soluciones profesionales. Estamos seguros de que ganaremos este recurso contra nuestro competidor, ya que hemos ganado una serie de casos similares".

El 12 de mayo de 2026, la División Local de Düsseldorf (Alemania) del Tribunal Unificado de Patentes dictó una resolución preliminar en la que rechazaba expresamente la solicitud del demandante de que se dictara una medida cautelar para obligar a Angel a dejar de utilizar la solución para la extracción de premolares A7. El demandante no recurrió la resolución, que ya es firme. La patente europea en cuestión y la patente china objeto del litigio en el caso de Jinan pertenecen a la misma familia de patentes.

El 26 de junio de 2026, el Tribunal Popular Intermedio de Zhengzhou (China) dictó dos sentencias en primera instancia en dos litigios por infracción de patente interpuestos por el demandante contra Angel, desestimando todas las pretensiones del demandante. El demandante ha recurrido las sentencias.

Angel respeta la propiedad intelectual y cuenta con un historial de innovación a lo largo de sus más de 20 años de actividad. Algunos de los mejores ortodoncistas del mundo, incluidos algunos de la competencia, consideran a Angel un referente en el tratamiento de casos ortodónticos complejos. No pocos competidores incluso están siguiendo nuestros pasos, entre ellos nuestro angelButton™ y el sistema de avance mandibular A6.

Angel cuenta con una capitalización bursátil de 2000 millones de dólares, una gran rentabilidad, un balance sólido y un equipo internacional de profesionales comprometidos. Esto permite a Angel convertirse en un socio sólido y duradero para los ortodoncistas, que buscan lograr resultados clínicos extraordinarios.

El caso chino forma parte de un proceso judicial en curso interpuesto por Align Technology Inc. (ALGN) ("demandante") contra Angel, en el que se alega una infracción de patente, algo que Angel niega. Para obtener más información, visite: https://www.angelaligner.com/legal-proceedings/

Acerca de Angelalign Technology Inc.

Fundada en 2003 y con más de 2 millones de sonrisas atendidas en todo el mundo, Angelalign Technology Inc. (HK:6699) (Angel Aligner) ofrece productos y servicios de alineadores transparentes basados en tecnología digital para satisfacer las necesidades de los profesionales de la odontología y los pacientes de todo el mundo. La innovadora cartera de productos de la empresa (que incluye el sistema de alineadores KiD, angelButton, el dispositivo de avance mandibular A6, angelHook y la plataforma de planificación digital iOrtho™) refleja más de 23 años de innovación clínica y su misión de ofrecer "Complejidad con confianza" a los ortodoncistas y a sus pacientes. Angelalign, que comenzó a cotizar en la Bolsa de Hong Kong en 2021, puso en marcha su estrategia de expansión global en 2023, y actualmente sus productos y servicios llegan a más de 60 países y regiones. Angel Aligner se introdujo en el mercado norteamericano hace tres años y se está expandiendo rápidamente, entre otras cosas con unas nuevas instalaciones de 52 000 pies cuadrados. Planta de fabricación en EE. UU. Más información en www.angelaligner.com

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FUENTE Angelalign Technology Inc.