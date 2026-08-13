Angelaligner、小臼歯抜歯ソリューションに関する中国裁判所の判決を不服として控訴へ、顧客への影響なし

上海, 2026年8月14日 /PRNewswire/ -- Angelalign Technology Inc.（6699.HK）（以下「Angel」）http://www.angelaligner.comは本日、Jinan Intermediate People's Court（中国・済南市）が8月10日に下した第一審判決を不服として控訴すると発表しました。同判決は、Angelの中国子会社に対し、masterForce生体力学シミュレーションシステムおよびATreatデジタル診断・設計システムを使用したA7およびA7 Speedの小臼歯抜歯ソリューションの生成を停止するよう命じたものです。

この第一審判決は中国国内にのみ適用され、まだ効力を生じていないため、同社の顧客や患者には影響を及ぼしていません。Angelの控訴が認められなかった場合、裁判所の判決は効力を生じることになります。

Angelは、A7 Premolar Extraction Solutionがいかなる有効な特許も侵害していないと確信しています。同社は、世界各地のさまざまな法域で原告との複数の特許紛争に勝訴しており、アライナーおよびスキャナー市場における公正な競争を強く提唱しています。

「裁判所の決定は中国に限定されています。中国国内においても、当社の顧客に直ちに影響が及ぶことはありません」と、AngelのCEOであるFox Hu氏は述べました。「世界各地で当社の専門ソリューションに対する矯正歯科医からの支持が高まっていることを、大変心強く感じています。これまで一連の類似案件で勝訴していることを踏まえ、競合他社を相手とする今回の控訴でも勝訴できると確信しています。」

2026年5月12日、Unified Patent CourtのLocal Division Düsseldorf（ドイツ）は、AngelにA7 Premolar Extraction Solutionの使用を停止するよう命じる仮差止命令を求めた原告の申立てを明示的に退ける暫定判断を下しました。原告はこの判断を上訴せず、同判断は現在確定しています。本件で争われた欧州特許と、済南事件で争われている中国特許は、同一の特許ファミリーに属しています。

2026年6月26日、中国のZhengzhou Intermediate People's Courtは、原告がAngelを相手取って提起した2件の特許侵害紛争について、それぞれ第一審判決を下し、原告の請求をすべて棄却しました。原告はこれらの判決を不服として控訴しています。

Angelは知的財産を尊重しており、20年以上にわたる事業活動を通じてイノベーションの実績を築いてきました。競合他社側の矯正歯科医も含め、世界有数の矯正歯科医の中には、Angelを複雑な矯正症例の治療におけるリーダーと評価する人々がいます。一部の競合他社は、当社のangelButton™やA6 Mandibular Advancement Systemなどをめぐる取り組みにおいて、当社に追随しています。

Angelの時価総額は20億ドルで、高い収益力と健全な財務基盤を備え、思いやりのある専門家からなるグローバルチームを擁しています。これにより、Angelは、矯正歯科医が卓越した臨床成果を生み出すための盤石な長期的パートナーとなることができます。

中国での本件は、Align Technology Inc.（ALGN）（以下「原告」）がAngelを相手取り、特許侵害を主張して提起した係争中の訴訟の一部です。Angelはこの特許侵害の主張を否定しています。詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください：https://www.angelaligner.com/legal-proceedings/

Angelalign Technology Inc.について

2003年に設立され、世界中で200万を超える笑顔を支えてきたAngelalign Technology Inc.（HK:6699）（Angel Aligner）は、世界各地の歯科医療従事者および患者のニーズに応えるため、デジタル技術を基盤とするクリアアライナー製品およびサービスを提供しています。KiD aligner system、angelButton、A6 Mandibular Advancement、angelHook、iOrtho™ digital planning platformなどを含む同社の革新的なポートフォリオは、23年以上にわたる臨床イノベーションと、矯正歯科医とその患者に「複雑な症例への確かな自信（Complexity with Confidence）」をもたらすという使命を体現しています。2021年にHong Kong Stock Exchangeへ上場したAngelalignは、2023年にグローバル展開戦略を開始し、現在では60を超える国・地域に製品とサービスを提供しています。Angel Alignerは3年前に北米市場へ参入し、5万2,000平方フィートの新たな米国製造施設の設置などを通じて、急速に事業を拡大しています。詳細はwww.angelaligner.comをご覧ください。

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SOURCE Angelalign Technology Inc.