Antaisolar lança o programa We Cover, uma solução completa para energia solar em telhados

XIAMEN, China, 26 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Em 20 de maio, a Antaisolar lançou seu programa We Cover | Solução Completa para Telhados Solares, que aborda os principais desafios do mercado de energia solar em telhados por meio de portfólios abrangentes de produtos, tecnologia de instalação inovadora, fabricação em grande escala e total empoderamento do cliente. Como fornecedora líder em sistemas de energia solar para telhados, a Antaisolar já forneceu mais de 20 GW de sistemas de montagem fotovoltaica distribuída em todo o mundo e mantém a maior participação de mercado na Austrália, no Japão, nas Américas e no Sudeste Asiático há muitos anos.

Lançamento da série ALTRA de sistemas de montagem em telhados

Para lidar com tipos complexos e padrões variados de telhados, a Antaisolar lançou a Série ALTRA de Sistemas de Montagem em Telhados. Concebida com base no princípio de que cada telhado merece a solução certa, a ALTRA oferece um portfólio baseado em cenários e classificado por níveis de desempenho, abrangendo quatro aplicações principais por meio de três linhas de produtos: PRO, BASE e LITE.

A PRO oferece desempenho máximo e eficiência de instalação, a BASE oferece o melhor equilíbrio entre desempenho e custo, e a LITE oferece uma solução simples e econômica para áreas com menores cargas de vento e neve.

O sistema de instalação SnapFit Flash supera as barreiras da eficiência

Um dos destaques do evento foi a demonstração ao vivo do Sistema de Instalação SnapFit Flash em um telhado de metal real. Ao integrar o aterramento em componentes pré-montados e usar uma inovadora estrutura de mola moldada por injeção, o SnapFit simplifica a instalação em apenas três ações simples: posicionar, girar e alinhar. Não são necessárias ferramentas complexas, reduzindo as etapas no local e aumentando a eficiência da instalação em até 50%.

Fabricação interna garante entrega confiável

A base atualizada de fabricação da Antaisolar sustenta a solução. O novo parque industrial de160.000㎡ tem uma capacidade anual de 15GW (10GW alumínio + 5GW aço carbono) com um sistema de produção totalmente integrado.

A base possui três oficinas principais: extrusão e oxidação para conformação de alumínio e tratamento de superfícies, usinagem de precisão para corte e conformação de alta precisão, e aço carbono para perfis de alta resistência. Um projeto fotovoltaico de 6 MW instalado no telhado, construído pela própria empresa, gera cerca de 7,17 milhões de kWh por ano para consumo próprio, contribuindo para um ciclo de produção sustentável.

Foco no valor do cliente a longo prazo

Como parceira que apoia o cliente em todas as etapas do processo, a Antaisolar atende às necessidades de cada cliente.

Lançamos a plataforma inteligente de design de telhados SolarAID — uma ferramenta simples e amigável que integra mapeamento de telhados, layout inteligente e cotação com um clique.

Para os distribuidores, a Antaisolar oferece um sistema abrangente de capacitação da cadeia de valor, incluindo a construção conjunta da marca, o fornecimento de kits padronizados e suporte técnico completo para ajudá-los a executar projetos com eficiência.Para clientes comerciais e industriais na faixa de megawatts, oferecemos serviços que abrangem todo o ciclo de vida, garantindo a execução fluida do projeto e uma operação estável a longo prazo

Saiba mais sobre a Antaisolar: antaisolar.com

FONTE Antai Solar