앤타이솔라, We Cover Solar Roof 원스톱 솔루션 출시

샤먼, 중국 2026년 5월 26일 /PRNewswire/ -- 앤타이솔라(Antaisolar)가 방대한 제품 포트폴리오와 혁신적인 설치 기술, 대규모 제조 역량, 전면적인 고객 역량 강화를 통해 옥상 태양광 시장의 주요 문제점을 해결해 주는 We Cover | Solar Roof 원스톱 솔루션(We Cover | Solar Roof One-stop Solution)을 출시했다. 앤타이솔라는 태양광 옥상 마운팅 시스템을 선도히는 기업으로 전 세계에 20GW가 넘는 분산형 PV 마운트를 출하했으며, 수년간 호주, 일본, 미주 및 동남아시아에서 최고 시장 점유율을 유지해 왔다.

ALTRA 옥상 마운팅 시스템 시리즈 공개

앤타이솔라는 복잡한 지붕 형식과 다양한 기준에 대응하기 위해 ALTRA 옥상 마운팅 시스템 시리즈(ALTRA Rooftop Mounting System Series)를 선보였다. ALTRA는 옥상마다 맞는 솔루션이 따로 필요하다는 원칙에 따라 설계됐으며, PRO, BASE, LITE, 이렇게 세 제품 라인을 통해 4대 적용 분야를 포괄하는 시나리오 기반의 성능 등급별 포트폴리오를 공급한다.

PRO는 성능과 설치 효율이 좋고, BASE는 성능과 비용 간 균형이 최적이며, LITE는 풍하중과 적설하중이 낮은 지역에 어울리는 간단하고 경제적인 솔루션이다.

SnapFit Flash 설치 시스템, 효율성 장벽 돌파

이번 행사에서 주목받은 부분은 실제 금속 지붕에서 진행된 SnapFit Flash 설치 시스템의 라이브 시연이었다. SnapFit은 접지를 사전 조립 부품에 통합하고 혁신적인 사출 성형 스프링 구조를 적용, 설치 과정을 배치, 회전, 체결이라는 세 가지 간단한 동작으로 단순화한 제품이다. 복잡한 공구가 필요하지 않아 현장 작업 단계가 적고 설치 효율도 최대 50%까지 높다.

자체 제조로 안정적인 납품 보장

앤타이솔라의 고도화 제조 기반이 이 솔루션을 뒷받침한다. 16만㎡ 규모의 새 산업단지는 연간 15GW(알루미늄 10GW + 탄소강 5GW)의 생산 능력을 갖추고 있으며, 완전 통합형 생산 시스템을 보유하고 있다.

이 생산기지는 핵심 작업장 세 곳으로 구성돼 있다. 알루미늄 성형 및 표면 처리를 담당하는 압출 및 산화(Extrusion & Oxidation), 고정밀 절단 및 성형을 담당하는 정밀 가공(Precision Machining), 고강도 프로파일을 생산하는 탄소강(Carbon Steel) 작업장이 그곳이다. 자체 구축한 6MW 옥상 PV 프로젝트는 연간 약 717만kWh를 자가 사용용으로 생산해 친환경 생산 순환을 지원한다.

장기적인 고객 가치에 집중

전 공정 고객 역량 강화 파트너로서 앤타이솔라는 모든 고객의 요구를 충족한다.

앤타이솔라는 지붕 매핑, 스마트 배치, 원클릭 견적 기능을 통합한 간단하고 사용자 친화적인 도구인 SolarAID 지능형 옥상 설계 플랫폼(SolarAID intelligent roof design platform)을 출시했다.

유통업체를 위해 앤타이솔라는 공동 브랜드 구축, 표준화된 키트 납품, 전면적인 기술 지원을 포함한 포괄적인 가치사슬 역량 강화 시스템을 제공해 이들이 프로젝트를 효율적으로 수행할 수 있도록 지원한다. MW 규모의 C&I 고객에게는 전체 수명주기 서비스를 제공해 원활한 프로젝트 납품과 장기적이고 안정적인 운영을 보장한다.

앤타이솔라 관련 상세 정보: antaisolar.com

SOURCE Antai Solar