Antaisolar presenta la solución integral We Cover Solar Roof

XIAMEN, China, 26 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El 20 de mayo, Antaisolar lanzó su solución integral We Cover | Solar Roof, con la cual aborda los principales desafíos del mercado de estructuras solares para techos mediante una amplia variedad de productos, tecnología de instalación innovadora, fabricación a gran escala y pleno empoderamiento de los clientes. Como proveedor líder de sistemas de montaje de estructuras solares para techos, Antaisolar ha distribuido más de 20 GW de montajes fotovoltaicos residenciales y comerciales a nivel mundial, y ha mantenido la mayor participación de mercado en Australia, Japón, el continente americano y el Sudeste Asiático durante muchos años.

Presentación de la serie de sistemas de montaje para techos ALTRA

Para hacer frente a los complejos tipos de techos y a las diversas normativas, Antaisolar presentó la serie de sistemas de montaje para techos ALTRA. Diseñada bajo el principio de que cada techo merece la solución adecuada, ALTRA ofrece un portafolio adaptado a diversos escenarios y niveles de rendimiento que abarca 4 aplicaciones principales mediante 3 líneas de productos: PRO, BASE y LITE.

PRO ofrece el máximo rendimiento y eficiencia de instalación, BASE brinda el mejor equilibrio entre rendimiento y costo y LITE presta una solución sencilla y económica para zonas con menores cargas de viento y nieve.

El sistema de instalación rápida SnapFit rompe las barreras de la eficiencia

Uno de los aspectos más destacados del evento fue la demostración en vivo del sistema de instalación rápida SnapFit en un techo metálico real. Mediante la integración de la conexión a tierra en componentes preensamblados y el uso de una innovadora estructura de resorte moldeada por inyección, SnapFit simplifica la instalación en solo tres acciones sencillas: colocar, girar y encajar. No se requieren herramientas complejas, lo que reduce los pasos en el lugar de trabajo e incrementa la eficiencia de instalación hasta en un 50 %.

La fabricación interna garantiza una entrega confiable

La renovada infraestructura de fabricación de Antaisolar respalda esta solución. El nuevo parque industrial de 160.000 m² cuenta con una capacidad anual de 15 GW (10 GW de aluminio y 5 GW de acero al carbono) gracias a un sistema de producción totalmente integrado.

La base cuenta con tres talleres principales: extrusión y oxidación para el formado de aluminio y tratamiento de superficies, maquinado de precisión para corte y formado de alta exactitud y acero al carbono para perfiles de alta resistencia. Un proyecto fotovoltaico para techos de 6 MW autoconstruido genera aproximadamente 7,17 millones de kWh al año para consumo propio, lo que contribuye a un ciclo de producción ecológico.

Enfoque en el valor del cliente a largo plazo

Como aliado que respalda todo el proceso del cliente, Antaisolar satisface las necesidades de cada usuario.

Hemos lanzado la plataforma inteligente de diseño de techos SolarAID, una herramienta sencilla y amigable que integra el mapeo de techos, el diseño inteligente y la cotización en un solo clic.

Para los distribuidores, Antaisolar ofrece un sistema integral de fortalecimiento de la cadena de valor, que incluye la creación conjunta de marcas, la entrega de kits estandarizados y soporte técnico completo para ayudarlos a ejecutar sus proyectos de manera eficiente.Para los clientes comerciales e industriales con proyectos a escala de megavatios (MW), brindamos servicios para todo el ciclo de vida, lo que garantiza una entrega perfecta del proyecto, así como una operación estable a largo plazo.

Más información acerca de Antaisolar: antaisolar.com

FUENTE Antai Solar