Antaisolar lance We Cover sa solution tout-en-un pour les toits solaires

XIAMEN, Chine , 26 mai 2026 /PRNewswire/ -- Antaisolar a lancé le 20 mai We cover, sa solution tout-en-un de toits solaire, qui résout les principales difficultés du marché de l'énergie solaire sur les toits grâce à des portefeuilles de produits complets, une technologie d'installation révolutionnaire, une fabrication à grande échelle et l'autonomisation totale des clients. En tant que principal fournisseur de systèmes de montage pour toits solaires, Antaisolar a livré plus de 20 GW de montages photovoltaïques dans le monde entier et a conservé la première part de marché en Australie, au Japon, en Amérique et en Asie du Sud-Est pendant de nombreuses années.

Présentation de la série de systèmes de montage sur toiture ALTRA

Pour résoudre la complexité des types de toits et la diversité des normes, Antaisolar a lancé le système de montage sur toiture ALTRA. Conçue selon le principe que chaque toit mérite la bonne solution, ALTRA est une gamme de produits se déclinant au gré de scénarios et de performances, couvrant 4 applications majeures à travers 3 lignes de produits : PRO, BASE et LITE.

PRO offre une performance et une efficacité d'installation maximales, BASE offre le meilleur équilibre entre performance et coût et LITE est une solution simple et économique pour les zones dans lesquelles le vent et la neige sont des contraintes moins importantes.

Le système d'installation SnapFit Flash établit de nouveaux niveaux d'efficacité

L'un des moments forts de l'événement a été la démonstration en direct du système d'installation SnapFit Flash sur une véritable toiture métallique. En intégrant la mise à la terre dans des composants pré-assemblés et en utilisant une structure à ressort inédite moulée par injection, SnapFit simplifie l'installation en seulement trois actions simples : placer, tourner et emboîter. Aucun outillage complexe n'est requis, ce qui réduit les étapes sur le site et augmente l'efficacité de l'installation jusqu'à 50 %.

La fabrication en interne garantit la fiabilité des livraisons

La solution s'appuie les méthodes modernes de fabrication d'Antaisolar. Le nouveau parc industriel de 160 000 ㎡ a une capacité annuelle de 15GW (10GW d'aluminium + 5GW d'acier au carbone) avec un système de production entièrement intégré.

Le site comprend trois ateliers principaux : extrusion et oxydation pour le formage et le traitement de surface de l'aluminium, usinage de précision pour la découpe et le formage de haute précision et acier au carbone pour les profilés à haute résistance. Un projet photovoltaïque de 6 MW sur toiture produit environ 7,17 millions de kWh par an pour l'autoconsommation afin d'encourager un cycle de production écologique.

Privilégier la valeur à long terme pour le client

En tant que partenaire du processus complet d'autonomisation des clients, Antaisolar répond aux besoins de chaque client.

Nous avons lancé la plateforme de conception de toits intelligents SolarAID - un outil simple et convivial intégrant le mappage des toits, une disposition intelligente et un devis en un seul clic.

Pour les distributeurs, Antaisolar propose un système complet d'autonomisation de la chaîne de valeur, comprenant la création d'une marque commune, la livraison de kits standardisés et une assistance technique complète pour les aider à exécuter les projets efficacement. Pour les clients commerciaux et industriels à l'échelle du MW, nous fournissons des services de cycle de vie complet, garantissant une livraison de projet sans heurts et une exploitation stable à long terme.

En savoir plus sur Antaisolar : antaisolar.com