Antaisolar lanza We Cover Solar Roof, una solución integral

XIAMEN, China, 26 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El 20 de mayo, Antaisolar lanzó su solución integral We Cover | Solar Roof One-stop Solution, que aborda los principales problemas del mercado solar en tejados mediante una amplia gama de productos, tecnología de instalación innovadora, fabricación a gran escala y un completo apoyo al cliente. Como proveedor líder de sistemas de montaje para paneles solares en tejados, Antaisolar ha distribuido más de 20 GW de soportes fotovoltaicos a nivel mundial y ha mantenido una posición de liderazgo en el mercado australiano, japonés, americano y del sudeste asiático durante muchos años.

Presentación de la serie de sistemas de montaje en techo ALTRA

Para hacer frente a la complejidad de los techos y las distintas normativas, Antaisolar presentó la serie de sistemas de montaje en azotea ALTRA. Diseñada bajo el principio de que cada azotea merece la solución adecuada, ALTRA ofrece una gama de productos con diferentes niveles de rendimiento, adaptados a cada escenario, que abarca cuatro aplicaciones principales a través de tres líneas de productos: PRO, BASE y LITE.

PRO ofrece el máximo rendimiento y eficiencia de instalación, BASE proporciona el mejor equilibrio entre rendimiento y coste, y LITE ofrece una solución sencilla y económica para zonas con menores cargas de viento y nieve.

El sistema de instalación SnapFit Flash rompe las barreras de eficiencia

Uno de los momentos más destacados del evento fue la demostración en vivo del sistema de instalación SnapFit Flash en un techo metálico real. Gracias a la integración de la conexión a tierra en componentes preensamblados y al uso de una innovadora estructura de resorte moldeada por inyección, SnapFit simplifica la instalación a tan solo tres sencillos pasos: colocar, girar y encajar. No se requieren herramientas complejas, lo que reduce los pasos en obra y aumenta la eficiencia de la instalación hasta en un 50%.

La fabricación propia garantiza una entrega fiable

La modernización de la infraestructura de fabricación de Antaisolar es la base de la solución. El nuevo parque industrial de 160.000 m² tiene una capacidad anual de 15 GW (10 GW de aluminio + 5 GW de acero al carbono) con un sistema de producción totalmente integrado.

La base dispone de tres talleres principales: Extrusión y Oxidación para el conformado y tratamiento superficial del aluminio, Mecanizado de Precisión para el corte y conformado de alta precisión, y Acero al Carbono para perfiles de alta resistencia. Un proyecto fotovoltaico de 6 MW instalado en la azotea, de construcción propia, genera aproximadamente 7,17 millones de kWh anuales para autoconsumo, lo que contribuye a un ciclo de producción sostenible.

Enfoque en el valor a largo plazo para el cliente

Como socio integral para el empoderamiento del cliente, Antaisolar satisface las necesidades de cada cliente.

Hemos lanzado SolarAID, la plataforma inteligente de diseño de tejados: una herramienta sencilla y fácil de usar que integra el mapeo del tejado, el diseño inteligente y la obtención de presupuestos con un solo clic.

Para los distribuidores, Antaisolar ofrece un sistema integral de empoderamiento de la cadena de valor, que incluye la creación conjunta de marcas, la entrega estandarizada de kits y soporte técnico completo para ayudarlos a ejecutar proyectos de manera eficiente. Para clientes comerciales e industriales a escala de MW, proporcionamos servicios de ciclo de vida completo, lo que garantiza una entrega de proyectos sin problemas y un funcionamiento estable a largo plazo.

Más sobre Antaisolar: antaisolar.com