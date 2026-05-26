We Cover 覆萬家 | 分散式光伏一站式解決方案重磅發布，安泰新能源全面賦能，多維發力

廈門2026年5月26日 /美通社/-- 5月20日，安泰新能源「We Cover 覆萬家」分散式光伏一站式解決方案發布會隆重舉行。發布會聚焦分散式市場痛點，從全場景產品佈局、創新性安裝技術、規模化智造實力，再到全方位客戶價值賦能多維發力，向行業全面輸出分散式光伏整體解決方案，彰顯安泰新能源作為解決方案級供應商的實力。

發布會上，安泰新能源總裁黃麗琴女士首先細數品牌一路走來的深耕積澱與技術初心。作為分散式領域的領軍企業，安泰新能源分散式光伏累計出貨已突破 20GW，在澳洲、日本、美洲、東南亞連續多年分散式光伏支架市佔率穩居行業前列。並在產品和材料領域持續研發，2022 年，推出「泰陽頂」全鋁 BIPV 產品；2023 年，再度突破行業壁壘，成功自研高性能鋁合金 6A22，也是業內首家擁有自有鋁合金牌號的光伏支架品牌。

基於對分散式的深刻理解，安泰新能源此次發布一站式解決方案，全方位解決客戶後顧之憂。

We Cover｜ALTRA 系列全場景產品

安泰新能源分散式產品經理鄧傑文針對本次發布的產品方案進行了詳細解讀。面對當下屋頂業態繁雜、各類標準繁多、適配選型困難的行業現狀，安泰新能源正式發布 ALTRA 分散式光伏支架系統。以「多樣適配、極簡安裝、長期價值」為核心驅動力，讓每一個複雜屋頂都能輕鬆實現光伏覆蓋，讓每一位用戶都能獲取長期、穩健的資產收益。

產品系列獨創「場景分類 + 性能分級」雙重佈局邏輯，精準覆蓋工商業彩鋼瓦、戶用瓦屋頂、混凝土平頂和陽台四大主流應用場景，深度深挖各類屋頂施工、承重、防水等實際痛點，量身匹配對應解決策略。同時為匹配不同客戶群體的商業策略，還細分三大產品序列：PRO 高性能系列、BASE 均衡實用系列、LITE 輕量經濟系列，精準匹配大型商用、常規工程、民用戶用等不同層級項目需求，真正做到按需選配、精準適配，讓每一類屋頂都能找到專屬光伏解決方案。

We Create｜Snapfit 閃裝效率破界

發布會上，分散式產品經理鄧傑文來到了真實的彩鋼瓦屋頂項目現場，進行實拍演示，直觀呈現了 Snapfit 閃裝系統的工藝與落地效果，真切看見技術落地後的實用價值與實操優勢。

SnapFit 閃裝系統從部件集成與作業流程兩大維度，對安裝標準進行了全面重構。首先，是高度預組裝的部件設計。通過壓鉚尖釘，將接地功能整合至中側壓中，摒棄傳統額外加裝接地片的繁瑣工序，精簡現場接地調試流程。其次，是安裝動作的簡化。獨創注塑彈簧結構，區別於常規螺旋彈簧，兼具精準限位與穩固支撐雙重作用，安裝貼合度更高、使用穩定性更強。

在 Snapfit 語境下，整套安裝流程精簡為三大極簡動作：放置：導軌輕放即對位；旋轉：安裝面板僅需旋轉壓塊即可鎖緊；扣緊：固定逆變器直接卡入扣緊。全程無需複雜工具輔助，大幅度簡化現場施工步驟，綜合安裝效率最高可提升 50%。

【Snapfit 閃裝系統產品切片部分】

We Commit｜硬核智造築牢交付

生產智造，是一站式解決方案的堅實根基。安泰新能源生產製造總監莊智勇，向大家展示了安泰新能源規模化的生產基地與成熟完善的生產體系，以實景詮釋靠譜交付實力。

安泰新能源新產業園佔地 160000㎡，年產能達 15GW，其中鋁產能 10GW、碳鋼產能 5GW，擁有成熟完備的鋁型材 + 碳鋼雙材質一體化生產體系。依託全流程智能化製造體系，實現高度自動化生產運營，為全球客戶提供全材質、全功能、全服務的光伏支架整體解決方案，全面滿足地面電站、屋頂分散式、跟蹤式電站等各類場景需求，為全球新能源項目提供可靠的硬件基礎與專業技術保障。

生產基地主要包含三大核心車間，各司其職、協同賦能全品類產品產出：擠壓 & 氧化車間負責鋁型材成型與表面工藝處理，築牢型材耐用防腐基礎；精加工車間完成精密裁切、開孔、成型等精細工序；碳鋼車間專注高強度碳鋼型材生產，全面覆蓋不同工況項目選材所需。

安泰新能源將低碳理念深度融入全流程生產運營。產業園自建 6000kw 屋頂光伏項目，預估年發電量可達 716.65 萬千瓦時。以自發自用模式打造綠色生產閉環，以低碳賦能綠色工廠。

We Care｜全心賦能客戶價值

一站式解決方案的最後一環，安泰新能源覆蓋每一個客戶的需求，以貼心服務打通價值落地最後一公里。安泰新能源中國大區總經理王濟雄，立足市場發展現狀，深度剖析設計端與客戶端的痛點，搭建起完善成熟的客戶賦能體系。

針對設計繁瑣、出圖報價低效等行業難題，安泰新能源推出 SolarAID 智能屋頂設計平台，集成屋頂繪圖、智能排布、一鍵出圖報價功能。操作簡單易上手，大幅降低設計門檻，提速項目前期籌備。面對渠道客戶，安泰新能源全方位賦能渠道夥伴發展，共享優質項目與市場資源，提供品牌宣傳與實戰安裝培訓；實行標準化成套配送，常備現貨保障穩定供貨；搭配規範價格體系、靈活資金政策與年度激勵，切實減輕經營壓力，拓寬盈利空間。

而面向 EPC 客戶，安泰新能源提供項目全生命週期流程專屬服務，專業團隊全程協助方案規劃，依託自有產能縮短供貨週期，搭配快速響應售後與技術指導，全維度保障項目高效落地、平穩運維，真正做到覆蓋每一位客戶的核心需求，覆蓋項目落地的每一個環節。

全新維度，全方位覆蓋

2026 年恰逢安泰新能源成立 20 週年，此次發布，既是安泰新能源分散式一站式解決方案的完整亮相，亦是安泰新能源給廣大合作夥伴與客戶的鄭重宣言，以全維度佈局實現分散式項目解決方案式的全面覆蓋。

我們依託產品能力、技術創新、智造實力與客戶服務，打破了以往單一產品交付的模式，真正從客戶出發，構建了一套完整、可靠的屋頂光伏一站式解決方案。相信未來，在「撐起綠能世界」的使命願景下，安泰新能源會持續打磨核心實力、貼近市場需求，用更完整、全面的方案回應分散式行業發展趨勢與市場多元需求。

SOURCE Antai Solar