Antaisolar Lancar Penyelesaian Sehenti We Cover Solar Roof

XIAMEN, China, 26 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Pada 20 Mei, Antaisolar melancarkan Penyelesaian Sehenti We Cover | Solar Roof bagi menangani cabaran utama pasaran solar atas bumbung menerusi portfolio produk komprehensif, teknologi pemasangan termaju, pembuatan berskala besar dan pemerkasaan pelanggan menyeluruh. Sebagai pembekal terkemuka sistem pemasangan solar atas bumbung, Antaisolar telah menghantar lebih 20 GW pemasangan PV teragih di seluruh dunia dan mengekalkan pegangan pasaran utama di Australia, Jepun, Amerika dan Asia Tenggara selama bertahun-tahun.

Siri Sistem Pemasangan Atas Bumbung ALTRA Dilancarkan

Bagi menangani kerumitan jenis bumbung dan piawaian berbeza, Antaisolar memperkenalkan Siri Sistem Pemasangan Atas Bumbung ALTRA. Direka berasaskan prinsip bahawa setiap bumbung memerlukan penyelesaian yang tepat, ALTRA menawarkan portfolio berasaskan senario dan prestasi bertingkat yang merangkumi empat aplikasi utama melalui tiga barisan produk: PRO, BASE dan LITE.

PRO menawarkan prestasi maksimum dan kecekapan pemasangan tertinggi, BASE memberikan keseimbangan terbaik antara prestasi dan kos, manakala LITE menyediakan penyelesaian mudah dan ekonomik untuk kawasan dengan beban angin dan salji yang lebih rendah.

Sistem Pemasangan SnapFit Flash Pecahkan Halangan Kecekapan

Sorotan utama acara itu ialah demonstrasi langsung Sistem Pemasangan SnapFit Flash di atas bumbung logam sebenar. Dengan mengintegrasikan pembumian ke dalam komponen prapasang dan menggunakan struktur spring acuan suntikan yang inovatif, SnapFit memudahkan pemasangan kepada hanya tiga langkah mudah: letak, putar dan klik.

Tiada alat rumit diperlukan, sekali gus mengurangkan langkah kerja di tapak dan meningkatkan kecekapan pemasangan sehingga 50 peratus.

Pembuatan Dalaman Pastikan Penghantaran Boleh Dipercayai

Asas pembuatan terkini Antaisolar menyokong penyelesaian ini. Taman perindustrian baharu seluas 160,000 meter persegi itu mempunyai kapasiti tahunan 15GW (10GW aluminium + 5GW keluli karbon) dengan sistem pengeluaran bersepadu sepenuhnya.

Fasiliti itu menampilkan tiga bengkel teras: Penyemperitan & Pengoksidaan untuk pembentukan aluminium dan rawatan permukaan, Pemesinan Jitu untuk pemotongan dan pembentukan berketepatan tinggi, serta Keluli Karbon untuk profil berkekuatan tinggi. Projek PV atas bumbung 6MW yang dibina sendiri turut menjana kira-kira 7.17 juta kWj setahun untuk kegunaan dalaman, menyokong kitaran pengeluaran hijau.

Fokus kepada Nilai Pelanggan Jangka Panjang

Sebagai rakan pemerkasaan pelanggan sepanjang proses, Antaisolar memenuhi keperluan setiap pelanggan. Kami turut melancarkan platform reka bentuk bumbung pintar SolarAID — alat mudah digunakan yang mengintegrasikan pemetaan bumbung, susun atur pintar dan sebut harga satu klik.

Bagi pengedar, Antaisolar menawarkan sistem pemerkasaan rantaian nilai menyeluruh termasuk pembangunan jenama bersama, penghantaran kit standard dan sokongan teknikal penuh bagi membantu pelaksanaan projek secara cekap. Untuk pelanggan C&I berskala MW pula, kami menyediakan perkhidmatan sepanjang kitar hayat bagi memastikan penghantaran projek lancar dan operasi jangka panjang yang stabil.

Maklumat lanjut mengenai Antaisolar: antaisolar.com

SOURCE Antai Solar