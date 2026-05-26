Antaisolar เปิดตัว We Cover โซลูชันครบวงจรสำหรับแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา
26 May, 2026, 15:20 CST
เซียะเหมิน, จีน, 26 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา Antaisolar ได้เปิดตัว We Cover โซลูชันครบวงจรสำหรับแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหาสำคัญของตลาดโซลาร์รูฟผ่านพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม เทคโนโลยีการติดตั้งที่ล้ำสมัย กำลังการผลิตขนาดใหญ่ และการสนับสนุนลูกค้าแบบครบวงจร ในฐานะซัพพลายเออร์ชั้นนำด้านระบบติดตั้งโซลาร์รูฟ Antaisolar มียอดจัดส่งโครงยึดพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจายศูนย์ทั่วโลกมากกว่า 20 กิกะวัตต์และครองส่วนแบ่งตลาดระดับแนวหน้าในออสเตรเลีย ญี่ปุ่น อเมริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาหลายปี
เปิดตัวระบบติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา ALTRA
เพื่อรองรับรูปแบบหลังคาที่ซับซ้อนและมาตรฐานที่หลากหลาย Antaisolar ได้เปิดตัวระบบติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา ALTRA ซึ่งพัฒนาภายใต้แนวคิดที่ว่าทุกหลังคาควรมีโซลูชันที่เหมาะสม โดย ALTRA นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบตามลักษณะการใช้งานและระดับประสิทธิภาพ ครอบคลุม 4 การใช้งานหลัก ผ่าน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ PRO, BASE และ LITE
รุ่น PRO มอบประสิทธิภาพสูงสุดและความรวดเร็วในการติดตั้ง รุ่น BASE มอบสมดุลที่ดีที่สุดระหว่างประสิทธิภาพและต้นทุน ส่วนรุ่น LITE เป็นโซลูชันที่เรียบง่ายและประหยัด เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีแรงลมและหิมะในระดับต่ำ
ระบบติดตั้ง SnapFit Flash พลิกโฉมประสิทธิภาพการติดตั้ง
อีกหนึ่งไฮไลต์ของงานคือการสาธิตสดของระบบติดตั้ง SnapFit Flash บนหลังคาโลหะจริง โดยระบบนี้ผสานระบบกราวนด์เข้ากับชิ้นส่วนที่ประกอบล่วงหน้า พร้อมใช้โครงสร้างสปริงแบบฉีดขึ้นรูป ทำให้ขั้นตอนการติดตั้งเหลือเพียง 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ได้แก่ วาง หมุน และล็อกเข้าที่ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือซับซ้อน ช่วยลดขั้นตอนหน้างานและเพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้งได้สูงสุดถึง 50%
การผลิตภายในองค์กรช่วยรับประกันการส่งมอบที่เชื่อถือได้
Antaisolar ยังได้ยกระดับฐานการผลิตเพื่อรองรับการส่งมอบที่เชื่อถือได้ ผ่านนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ขนาด 160,000 ตารางเมตร ที่มีกำลังการผลิตต่อปีรวม 15 กิกะวัตต์ (อะลูมิเนียม 10 กิกะวัตต์ และเหล็กคาร์บอน 5 กิกะวัตต์) พร้อมระบบการผลิตแบบครบวงจร
ฐานการผลิตดังกล่าวประกอบด้วยเวิร์กช็อปหลัก 3 ส่วน ได้แก่โรงงานขึ้นรูปและเคลือบผิวอะลูมิเนียม (Extrusion & Oxidation) โรงงานกลึงขึ้นรูปความแม่นยำสูง (Precision Machining) และโรงงานเหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon Steel) สำหรับการผลิตโครงสร้างเหล็กกำลังสูง นอกจากนี้ บริษัทยังสร้างโครงการโซลาร์รูฟขนาด 6 เมกะวัตต์บนหลังคาโรงงานของตนเอง ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในได้ราว 7.17 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี สนับสนุนวงจรการผลิตสีเขียวอย่างยั่งยืน
มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าระยะยาวให้ลูกค้า
Antaisolar ให้ความสำคัญกับการเป็นพันธมิตรที่สนับสนุนลูกค้าตลอดทุกขั้นตอน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
บริษัทได้เปิดตัวแพลตฟอร์มออกแบบหลังคาอัจฉริยะ SolarAID ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย รวมฟังก์ชันการทำแผนที่หลังคา การจัดวางอัจฉริยะ และการเสนอราคาแบบคลิกเดียวไว้ในระบบเดียว
สำหรับตัวแทนจำหน่าย Antaisolar นำเสนอระบบสนับสนุนห่วงโซ่มูลค่าแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงการสร้างแบรนด์ร่วม การจัดส่งชุดอุปกรณ์มาตรฐาน และการสนับสนุนทางเทคนิคเต็มรูปแบบ เพื่อช่วยให้ดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ลูกค้ากลุ่ม C&I ระดับเมกะวัตต์ จะได้รับบริการตลอดวงจรโครงการ เพื่อให้การส่งมอบเป็นไปอย่างราบรื่นและการดำเนินงานระยะยาวมีเสถียรภาพ
