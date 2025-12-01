Kamvas Pro 27 (144Hz), pantalla interactiva 4K de 27 pulgadas con una frecuencia de actualización de 144 Hz

-Presentación de Kamvas Pro 27 (144Hz): La primera pantalla interactiva 4K de 27 pulgadas de la industria con una frecuencia de actualización de 144 Hz

LAS VEGAS, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Huion, fabricante líder de tabletas digitales, se complace en anunciar la Kamvas Pro 27 (144 Hz) con pantalla interactiva. Esta nueva edición mejora las características de la icónica Kamvas Gen 3, como PenTech 4.0 (con 16.384 niveles de sensibilidad a la presión) y su alta precisión cromática, además de aumentar la frecuencia de actualización a 144 Hz, actualizar el cristal con la última tecnología antihuellas Canvas Glass 3.0 y ampliar la gama cromática.

Una alta frecuencia de actualización es fundamental en los campos creativos. Permite que la experiencia del dibujo digital se asemeje lo más posible a dibujar sobre papel, facilitando la inmersión total en el proceso creativo. Con una frecuencia de actualización de 144 Hz, los creadores disfrutan de imágenes ultrasuaves, una entrada de lápiz fluida y una respuesta en tiempo real. Esto es especialmente importante para la animación de ritmo rápido o trabajos con gran nivel de detalle.

Por ejemplo, al trabajar en animación fotograma a fotograma, los animadores necesitan previsualizar las secuencias repetidamente. La pantalla de 144 Hz ofrece imágenes increíblemente fluidas y nítidas, lo que facilita la detección de cualquier movimiento antinatural, tartamudeo o vibración, y permite realizar ajustes precisos.

Con una resolución 4K, Kamvas Pro 27 (144 Hz) garantiza que cada detalle de sus creaciones se reproduzca con una claridad asombrosa. Su funcionalidad multitáctil hace que la interacción sea más intuitiva y agradable, mejorando la productividad. Los lápices PW600 y PW600S incluidos, con tecnología PenTech 4.0, ofrecen trazos uniformes y un seguimiento preciso del cursor, con una sensación similar a la de un lápiz o pincel real.

Además, Kamvas Pro 27 (144 Hz) cuenta con una amplia gama de colores, que cubre el 99 % de sRGB, el 98 % de Adobe RGB, el 98 % de DCI-P3 y el nuevo espacio de color Display P3 (98 %). Tanto si trabaja en ilustraciones, gráficos en movimiento, anuncios publicitarios o proyectos 3D, le ofrece imágenes vibrantes y de calidad cinematográfica con ricos matices y contrastes.

Como la primera pantalla interactiva 4K de 27 pulgadas con una frecuencia de actualización de 144 Hz del sector, la Kamvas Pro 27 (144 Hz) es un producto altamente competitivo en el mercado. Para obtener más información sobre el producto, visite www.huion.com.

Acerca de Huion

Huion se dedica al desarrollo de soluciones innovadoras de tinta digital y herramientas creativas de vanguardia, incluyendo tabletas gráficas, pantallas interactivas y ordenadores con lápiz, para todas las formas de arte digital.

