Présentation du Kamvas Pro 27 (144 Hz) : le premier écran à stylet 4K de 27 pouces de l'industrie avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz

LAS VEGAS, 1er décembre 2025 /PRNewswire/ -- Huion, le leader de la fabrication de tablettes numériques, est heureux de présenter l'écran à stylet Kamvas Pro 27 (144 Hz). Cette nouvelle édition reprend les caractéristiques emblématiques du Kamvas Gen 3 que nous connaissons, notamment PenTech 4.0 (avec 16 384 niveaux de sensibilité à la pression) et une grande précision des couleurs, tout en augmentant le taux de rafraîchissement à 144 Hz, en mettant à jour le verre avec la dernière technologie anti-traces de doigts Canvas Glass 3.0 et en élargissant la gamme de couleurs.

Un taux de rafraîchissement élevé joue un rôle crucial dans les domaines créatifs. L'expérience du dessin numérique se rapproche le plus possible du dessin sur papier, ce qui permet aux créateurs de s'immerger totalement dans le processus de création. Avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, les créateurs peuvent profiter de visuels ultra-fluides, d'une saisie au stylet transparente et d'une réactivité en temps réel. Ces fonctionnalités sont particulièrement importantes pour les animations rapides ou les travaux très détaillés.

Par exemple, lorsqu'ils travaillent sur des animations image par image, les animateurs ont besoin de prévisualiser plusieurs fois les séquences. L'écran 144 Hz offre des images incroyablement fluides et claires, ce qui permet de repérer plus facilement les mouvements non naturels, les bégaiements ou les saccades, et d'effectuer des réglages précis.

Associé à la résolution 4K, le Kamvas Pro 27 (144 Hz) garantit que chaque détail de votre œuvre d'art est restitué avec une clarté époustouflante. La fonctionnalité multi-touch rend l'interaction plus intuitive et plus agréable, améliorant ainsi l'efficacité de votre travail. Les stylos PW600 et PW600S inclus, équipés de PenTech 4.0, permettent d'obtenir des lignes régulières et un suivi précis du curseur, tout en offrant la même sensation qu'un véritable stylo ou pinceau.

En outre, le Kamvas Pro 27 (144 Hz) se targue d'une gamme de couleurs étendue, couvrant 99% sRGB, 98% Adobe RGB, 98% DCI-P3, et le nouvel espace colorimétrique Display P3 (98%). Que vous travailliez sur des illustrations, des graphiques animés, des publicités ou des projets 3D, il produit des images éclatantes et de qualité cinématographique avec des teintes et des contrastes riches.

Premier écran à stylet 4K de 27 pouces de l'industrie avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, le Kamvas Pro 27(144 Hz) est un produit hautement compétitif sur le marché. Pour plus d'informations sur les produits, consultez le site www.huion.com.

À propos de Huion

Huion se consacre au développement de solutions innovantes en matière d'encre numérique et d'outils créatifs de pointe, notamment des tablettes à stylet, des écrans à stylet et des ordinateurs à stylet, pour toutes les formes d'art numérique.

