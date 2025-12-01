Kamvas Pro 27(144Hz) 출시: 주사율이 144Hz인 업계 최초의 27인치 4K 펜 디스플레이

라스베이거스 2025년 12월 1일/PRNewswire/ -- 업계를 선도하는 디지털 태블릿 제조업체인 휴이온(Huion)이 Kamvas Pro 27(144Hz) 펜 디스플레이를 출시한다는 반가운 소식을 전해왔다. 이 새로운 에디션에서는 PenTech 4.0(16,384단계의 펜 압력 감도 지원)과 우수한 색감 재현율을 비롯해 지금까지 알려진 Kamvas Gen 3의 상징적인 기능을 그대로 유지한 채 주사율이 144Hz로 높아지고, 유리가 Canvas Glass 3.0 최신 지문 방지 기술로 업그레이드되었으며, 색 영역 또한 확장되었다.

우수한 주사율은 창작 분야에 중대한 영향을 미친다. 디지털 작화 경험이 실제 종이에 그리는 것과 최대한 유사하게 느껴져야 창작자가 창작 과정에 온전히 몰입할 수 있기 때문이다. 144Hz에 달하는 주사율 덕분에 창작자가 대단히 원활한 시각 효과, 매끄러운 펜 입력, 실시간 응답성을 만끽할 수 있다. 이러한 장점은 역동적인 애니메이션이나 세부 묘사가 많은 작업에 특히 중요하다.

예를 들어 애니메이터가 애니메이션에서 한 장면을 이루는 개별 프레임을 모두 제작하고 나면 이 프레임들을 합쳤을 때 동작의 흐름이 자연스러운지 확인해야 한다. 144Hz 화면은 놀랍도록 매끄럽고 선명하게 영상을 재현하므로 부자연스러운 동작, 멈칫거림, 떨림을 쉽게 파악하여 미세한 부분까지 정밀하게 수정할 수 있다.

4K 해상도와 짝을 이룬 Kamvas Pro 27(144Hz)은 창작품의 모든 세밀한 부분을 놀라울 정도로 선명하게 표현한다. 그리고 멀티터치 기술이 지원하는 직관적이고 즐거운 사용 방식 덕분에 작업을 더욱 효율적으로 진행할 수 있다. PenTech 4.0의 지원을 받는 PW600 또는 PW600S 펜이 제품과 함께 제공되는데, 이 펜은 선을 균일하고 일정하게 표현하고 펜의 움직임이 커서 위치와 정확하게 일치하므로 마치 실제 펜이나 붓을 사용하고 있는 듯한 착각마저 든다.

또한 Kamvas Pro 27(144Hz)은 99%의 sRGB, 98%의 Adobe RGB, 98%의 DCI-P3, 그리고 새로 추가된 (98%의) Display P3 색 재현율을 비롯해 광범위한 색 영역을 자랑한다. Kamvas Pro 27은 삽화, 모션 그래픽, 광고 또는 3D 프로젝트 작업을 진행할 때 풍부한 색조와 대비로 생생하고 생동감 넘치는 시각적 품질을 지원한다.

업계 최초의 144Hz 주사율을 자랑하는 27인치 4K 펜 디스플레이인 Kamvas Pro 27(144Hz)은 경쟁력이 매우 뛰어난 제품이다. 자세한 제품 정보는 www.huion.com에서 확인할 수 있다.

휴이온 소개

휴이온은 모든 종류의 디지털 예술 작업에 사용할 수 있는 혁신적인 디지털 잉크 솔루션과 펜 태블릿, 펜 디스플레이, 펜 컴퓨터를 위시한 최첨단 창작 도구를 개발하는 데 주력하고 있다.

SOURCE Huion