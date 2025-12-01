Wir stellen das Kamvas Pro 27 (144Hz) vor: Das branchenweit erste 27-Zoll-4K-Stift-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz

LAS VEGAS, 1. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Huion, der branchenführende Hersteller von digitalen Tablets, freut sich, das Stift-Display Kamvas Pro 27 (144 Hz) vorstellen zu dürfen. Diese neue Edition baut auf den bekannten Funktionen des legendären Kamvas Gen 3 auf, darunter PenTech 4.0 (mit 16.384 Druckempfindlichkeitsstufen) und hohe Farbgenauigkeit, und verbessert gleichzeitig die Bildwiederholfrequenz auf 144 Hz, aktualisiert das Glas auf die neueste Anti-Fingerabdruck-Technologie Canvas Glass 3.0 und erweitert den Farbraum.

Eine hohe Bildwiederholfrequenz spielt in kreativen Bereichen eine entscheidende Rolle. Sie sorgt dafür, dass sich das digitale Zeichnen so nah wie möglich an das Zeichnen auf echtem Papier anfühlt, sodass sich Kreative voll und ganz auf den kreativen Prozess konzentrieren können. Mit der Bildwiederholfrequenz von 144 Hz profitieren Kreative von extrem flüssigen Bildern, nahtloser Stifteingabe und Echtzeit-Reaktionsfähigkeit. Dies ist besonders wichtig für schnelle Animationen oder detailreiche Arbeiten.

Wenn Animatoren beispielsweise an einer Frame-für-Frame-Animation arbeiten, müssen sie sich die Sequenzen wiederholt in der Vorschau ansehen. Der 144-Hz-Bildschirm liefert unglaublich flüssige und klare Bilder, wodurch unnatürliche Bewegungen, Ruckeln oder Verwacklungen leichter zu erkennen sind und präzise Anpassungen möglich sind.

In Kombination mit einer 4K-Auflösung sorgt das Kamvas Pro 27 (144 Hz) dafür, dass jedes Detail Ihres Kunstwerks in atemberaubender Klarheit wiedergegeben wird. Die Multi-Touch-Funktionalität macht die Interaktion intuitiver und angenehmer und steigert Ihre Arbeitseffizienz. Die mitgelieferten Stifte PW600 und PW600S, die mit PenTech 4.0 betrieben werden, sorgen für gleichmäßige Linien und präzise Cursorverfolgung und fühlen sich wie ein echter Stift oder Pinsel an.

Darüber hinaus verfügt das Kamvas Pro 27 (144 Hz) über einen umfangreichen Farbraum, der 99 % sRGB, 98 % Adobe RGB, 98 % DCI-P3 und den neu hinzugefügten Display P3-Farbraum (98 %) abdeckt. Egal, ob Sie an Illustrationen, Motion Graphics, Werbespots oder 3D-Projekten arbeiten, es liefert lebendige Bilder in Kinoqualität mit satten Farbtönen und Kontrasten.

Als erstes 27-Zoll-4K-Stift-Display der Branche mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz ist das Kamvas Pro 27 (144 Hz) ein äußerst wettbewerbsfähiges Produkt auf dem Markt. Weitere Produktinformationen finden Sie unter www.huion.com.

Informationen zu Huion

Huion widmet sich der Entwicklung innovativer digitaler Tintenlösungen und modernster Kreativwerkzeuge, darunter Stift-Tabletts, Stift-Displays und Stift-Computer für alle Formen der digitalen Kunst.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811472/Kamvas_Pro_27__144Hz.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811473/Kamvas_Pro_27__144Hz__01.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1584078/5597057/LOGO_Logo.jpg