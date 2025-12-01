Kamvas Pro 27 (144Hz) 登場：業界初の144Hzリフレッシュレートを搭載した27インチ4Kペンディスプレイ

ラスベガス 2025年12月1日 /PRNewswire/ -- デジタルタブレット業界をリードするメーカーであるHuionは、ペンディスプレイ「Kamvas Pro 27 (144Hz)」の発売を発表しました。この新モデルは、PenTech 4.0（16,384段階の筆圧感知）や高い色精度といった、これまでのKamvas Gen 3シリーズの特徴を継承しつつ、リフレッシュレートを144Hzに向上させ、ガラスを最新の指紋防止技術であるCanvas Glass 3.0に刷新し、色域も拡大しています。

高リフレッシュレートは、クリエイティブ分野において極めて重要な役割を果たします。これにより、デジタル描画の体験がまるで紙に描くような自然な感覚に近づき、創作者は創作のプロセスに深く没入することができます。144Hzのリフレッシュレートにより、クリエイターは非常に滑らかな映像表示、シームレスなペン入力、そしてリアルタイムの応答性を体感することができます。これらの特長は、スピード感のあるアニメーション制作や高精細な描画作業において特に重要です。

たとえば、コマ撮りアニメーションの制作では、アニメーターはシーケンスを何度もプレビューする必要があります。144Hzのディスプレイは、非常に滑らかで鮮明な映像を実現し、不自然な動きやカクつき、ちらつきを容易に見つけ出せるため、正確な調整が可能になります。

4K解像度と組み合わせることで、Kamvas Pro 27 (144Hz) は作品のあらゆるディテールを驚くほど鮮明に再現します。マルチタッチ機能により、操作はより直感的で快適になり、作業効率も向上します。PenTech 4.0を採用した付属のPW600およびPW600Sペンは、線を均一に描き、カーソル追従も高精度で、まるで本物のペンや筆のような描き心地を実現しています。

さらに、Kamvas Pro 27 (144Hz) は広色域を誇り、sRGBの99%、Adobe RGBの98%、DCI-P3の98%、そして新たに追加されたDisplay P3カラースペース（98%）をカバーしています。イラストレーション、モーショングラフィックス、CM制作、3Dプロジェクトなど、どのような制作においても、豊かな色調とコントラストによる鮮やかでシネマティックな映像表現を実現します。

業界初の144Hzリフレッシュレートを搭載した27インチ4Kペンディスプレイとして、Kamvas Pro 27 (144Hz) は市場において極めて競争力の高い製品です。製品の詳細については、www.huion.com をご覧ください。

Huionについて

Huionは、あらゆるデジタルアートの形態に対応する革新的なデジタルインクソリューションおよび最先端のクリエイティブツールの開発に注力しており、ペンタブレット、ペンディスプレイ、ペンコンピューティングなどを提供しています。

SOURCE Huion