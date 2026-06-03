APsystems apresenta novas soluções híbridas e off-grid de armazenamento de energia na SNEC 2026

XANGAI, 3 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A APsystems apresenta suas mais recentes inovações em energia solar e armazenamento na SNEC 2026, em Xangai. Guiada pela filosofia "Segurança como base, integração entre energia solar e armazenamento como motor", a empresa lançou sete novas linhas de produtos voltadas a aplicações em microssites, residenciais e comerciais e industriais (C&I), abrangendo quatro categorias de soluções de armazenamento de energia: acoplamento CA, acoplamento híbrido CA-CC, sistemas off-grid e armazenamento de energia do tipo string. Entre eles, os novos produtos híbridos e off-grid se destacam pelo desempenho robusto e pela oferta confiável de energia.

SNEC

Destaque para novas instalações solares com armazenamento: inversor híbrido solar com armazenamento

Entre os principais produtos exibidos na SNEC 2026, o inversor híbrido de armazenamento LSH-6 desponta como uma das novas apostas da APsystems. Impulsionada pela tecnologia de acoplamento híbrido CA-CC da empresa, a unidade integrada combina geração fotovoltaica, armazenamento de energia, operação conectada à rede ou off-grid e gestão inteligente de energia. Com potência nominal de saída de 6.000 VA e eficiência máxima de 97,6%, o equipamento atende com facilidade a diferentes cargas residenciais, enquanto o controle inteligente proprietário para baixa carga reduz o consumo de energia em modo de espera. Seu sistema de resfriamento natural, sem ventilador, mantém o ruído operacional em até 30 dB, favorecendo o uso silencioso em residências. Compatível com baterias de baixa tensão de 48 V, o equipamento oferece maior segurança e conta com carga e descarga rápidas de 125 A, além de sobredimensionamento CC de 2 vezes, com entrada fotovoltaica de até 12 kW, para maximizar a geração de energia. A comutação em até 4 ms, em padrão UPS, assegura fornecimento ininterrupto de energia durante quedas da rede elétrica. Com dimensões 20% menores que as de produtos comparáveis, permite a instalação da fiação sem remoção do gabinete e oferece suporte à expansão paralela flexível, facilitando a instalação. O modelo de IA integrado ao BESS otimiza as estratégias de carga e descarga para elevar o autoconsumo, enquanto a função compatível com VPP também ajuda os usuários a obter receita adicional ao responder à demanda da rede elétrica em tempo real.

Soluções off-grid completas para locais com fornecimento de energia instável ou indisponível

Para áreas sem acesso à rede elétrica, como residências rurais e estações-base de comunicação remotas, a APsystems ampliou seu portfólio de produtos off-grid em múltiplas classes de potência, com o objetivo de fornecer energia confiável em qualquer lugar.

A série AHS de controladores híbridos solares para baterias, com potência de 6,3 kW a 12 kW, é baseada em uma plataforma tecnológica avançada de SiC e indicada para o fornecimento de energia off-grid em residências e estações-base remotas. O equipamento gerencia de forma inteligente módulos solares, baterias e a energia disponível da rede elétrica, viabilizando a conversão bidirecional de energia com flexibilidade. A série também oferece suporte à operação sem bateria, recurso que ajuda os usuários a reduzir custos quando as baterias não estão disponíveis ou têm preço elevado. Também é compatível com baterias de chumbo-ácido e de lítio de 12 V, 24 V e 48 V, eliminando a limitação de tensão única dos inversores tradicionais e otimizando ainda mais o custo total e a confiabilidade. Os usuários podem monitorar remotamente o estado de funcionamento do dispositivo, a geração de energia e o consumo das cargas por meio de um aplicativo móvel, o que facilita a gestão do sistema em tempo real.

Esta unidade empilhável AHS-6.3H completa integra inversor e bateria. O equipamento entrega potência de saída de 6.300 VA e incorpora uma bateria LiFePO₄ de 5,12 kWh, com vida útil superior a 6.000 ciclos. O projeto de baixa tensão de 48 V reforça a segurança, enquanto os diversos modos de operação atendem a diferentes necessidades. Sua estrutura modular empilhável permite instalação simples e capacidade escalável, com controle por meio de uma tela sensível ao toque intuitiva. Com resistência à corrosão C4, o equipamento opera de forma confiável em ambientes costeiros e industriais severos.

Compacta e robusta: série EZOG D de microarmazenamento off-grid

Ideal para cabanas remotas, home offices e canteiros de obras ao ar livre, a série portátil EZOG D integra inversor e armazenamento de energia. Oferece potência nominal de saída de 1.200 VA, com opções de bateria de 2,0 kWh, 2,6 kWh ou 4,0 kWh. Equipado com dois canais MPPT e tecnologia GaN, o sistema é compatível com módulos fotovoltaicos de 430 W a mais de 900 W e oferece carregamento rápido de 40 A, com eficiência de 95,5%. A gestão inteligente de carga e descarga ajuda a prolongar a vida útil da bateria e a reduzir custos. A operação sem ventilador, o grau de proteção IP66 e a ampla faixa de operação, de -40 °C a 55 °C, garantem uso confiável em diferentes condições climáticas.

Ao atender tanto condições de rede instável quanto cenários totalmente off-grid, a APsystems oferece um ecossistema completo de soluções híbridas e off-grid de energia. Com foco em segurança, eficiência e uso prático, a APsystems avança continuamente na adoção global de sistemas de energia descentralizados, resilientes e limpos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2994282/SNEC.jpg

FONTE Altenergy Power System Inc.