APsystems presenta nuevas soluciones híbridas y autónomas de almacenamiento de energía en la SNEC 2026

SHANGHÁI, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- APsystems presenta sus últimas innovaciones en almacenamiento de energía solar en la feria SNEC 2026 de Shanghái. Guiada por la filosofía "Basados en la seguridad, impulsamos la integración de la energía solar y el almacenamiento", la empresa ha lanzado siete nuevas líneas de productos que abarcan aplicaciones para micrositios, residenciales y comerciales e industriales, así como cuatro categorías de soluciones de almacenamiento de energía: acoplamiento en corriente alterna (AC), acoplamiento híbrido de corriente alterna y corriente continua (AC-DC), sistemas autónomos y almacenamiento de energía en cadena. Entre ellos, destacan los nuevos productos híbridos y autónomos por su sólido rendimiento y su fiable suministro de energía.

SNEC

Un producto insignia para las nuevas instalaciones de almacenamiento de energía solar: el inversor híbrido de almacenamiento de energía solar

Como una de las piezas clave de la exposición SNEC 2026, el inversor híbrido de almacenamiento LSH-6 se ha convertido en una nueva propuesta excepcional. Gracias a la tecnología híbrida de acoplamiento AC-DC de la empresa, esta unidad todo en uno integra generación fotovoltaica, almacenamiento de energía, funcionamiento autónomo y conectado a la red y gestión inteligente de la energía. Con una potencia nominal de 6000 VA y una eficiencia máxima del 97,6 %, soporta sin problemas diversas cargas domésticas, mientras que su sistema patentado de control inteligente para cargas bajas reduce el consumo de energía en modo de espera. Su sistema de refrigeración natural sin ventilador hace que el ruido de funcionamiento sea de tan solo 30 dB, por lo que es ideal para un uso doméstico silencioso. Compatible con baterías de bajo voltaje de 48 V para una mayor seguridad, cuenta con una capacidad de carga y descarga rápida de 125 A y un sobredimensionamiento de DC de 2x (hasta 12 kW de entrada fotovoltaica) para maximizar la producción de energía. Un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) con un tiempo de conmutación de ≤4ms garantiza un suministro eléctrico sin interrupciones durante los cortes de la red eléctrica. Es un 20 % más compacto que otros productos similares, permite realizar el cableado sin necesidad de retirar la carcasa y admite una ampliación en paralelo flexible para hacer la instalación sin complicaciones. El modelo BESS AI integrado optimiza las estrategias de carga y descarga para aumentar el autoconsumo, y su función preparada para VPP también ayuda a los usuarios a obtener ingresos adicionales al responder a la demanda de la red en tiempo real.

Soluciones autónomas completas para situaciones de suministro eléctrico inestable o inexistente

Para zonas sin acceso a la red eléctrica, como los hogares rurales y las estaciones base de comunicaciones remotas, APsystems ha ampliado su gama de productos autónomos con diferentes niveles de voltaje y capacidades de energía para proporcionar energía confiable en cualquier lugar.

El controlador híbrido de batería solar de la serie AHS, con potencias que van desde 6,3 kW hasta 12 kW, se basa en una plataforma tecnológica avanzada de SiC y es ideal para el suministro eléctrico doméstico fuera de la red y para estaciones base remotas. Gestiona de forma inteligente los módulos solares, las baterías y la energía disponible de la red eléctrica para ofrecer una conversión de energía bidireccional flexible. Cabe destacar que la serie puede funcionar sin pilas, lo que ayuda a los usuarios a reducir gastos cuando las pilas no están disponibles o son costosas. También es compatible con baterías de plomo-ácido y de litio de 12 V, 24 V y 48 V, lo que elimina la limitación de voltaje único de los inversores tradicionales y optimiza aún más el costo total y la confiabilidad. Los usuarios pueden supervisar de forma remota el estado del dispositivo, la generación de energía y el consumo de la carga a través de una aplicación móvil, lo que permite gestionar el sistema en tiempo real de una manera muy cómoda.

Esta unidad AHS-6.3H todo en uno apilable integra un inversor y una batería. También ofrece una potencia de salida de 6300 VA y cuenta con una batería LiFePO₄ de 5,12 kWh con más de 6000 ciclos. El diseño de bajo voltaje de 48 V garantiza la seguridad, y los múltiples modos de funcionamiento se adaptan a diferentes necesidades. Su estructura modular apilable hace que la instalación sea sencilla y se pueda ampliar su capacidad, y se controla a través de una pantalla táctil intuitiva. Con resistencia a la corrosión C4, funciona de manera confiable en condiciones costeras e industriales adversas.

Compacto y resistente: sistema de almacenamiento autónomo EZOG Serie D

Ideal para cabañas remotas, oficinas en casa y lugares de trabajo al aire libre, la serie EZOG D portátil integra un inversor y un sistema de almacenamiento. Ofrece una potencia nominal de 1200 VA con opciones de batería de 2,0 kWh, 2,6 kWh o 4,0 kWh. Con dos canales MPPT y tecnología GaN, es compatible con módulos fotovoltaicos de 430 W a más de 900 W y ofrece una carga rápida de 40 A con una eficiencia del 95,5 %. La gestión inteligente de la carga y descarga ayuda a prolongar la vida útil de la batería y a reducir los costos. El funcionamiento sin ventilador, la clasificación IP66 y un amplio rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a 55 °C garantizan un uso confiable en cualquier condición climática.

APsystems ofrece un ecosistema completo de soluciones energéticas híbridas y autónomas, que abarca desde situaciones de red inestable hasta escenarios totalmente autónomos. Con un enfoque centrado en la seguridad, la eficiencia y la facilidad de uso, APsystems impulsa de forma continua la adopción global de sistemas de energía descentralizados, resilientes y limpios.

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FUENTE Altenergy Power System Inc.