APsystems تكشف عن حلول جديدة هجينة وخارج الشبكة لتخزين الطاقة في معرض SNEC 2026

SNEC

شنغهاي ، 3 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- تعرض شركة "إيه بي سيستمز" (APsystems) أحدث ابتكاراتها في (الطاقة الشمسية - التخزين) في معرض (SNEC 2026) في شنغهاي. أطلقت الشركة، مسترشدةً بفلسفتها المتجسدة في شعار "التركيز على السلامة ، دعم تكامل الطاقة الشمسية - التخزين" ، سبعة خطوط منتجات جديدة تغطي سيناريوهات المواقع متناهية الصغر، والاستخدامات التجارية والصناعية، والتي تمتد عبر أربع فئات من حلول تخزين الطاقة؛ هي: الإقران مع التيار المتردد، والإقران الهجين مع (التيار المتردد - التيار المباشر)، والعمل خارج الشبكة ، وتخزين الطاقة بنظام السلاسل. من بينها ، تبرز المنتجات الهجينة ومنتجات العمل خارج الشبكة الجديدة لأدائها القوي ومخرجات الطاقة الموثوق بها.

منتج رائد في تركيبات (الطاقة الشمسية - التخزين) الجديدة: عاكس التخزين الهجين للطاقة الشمسية

باعتباره واحدًا من المعروضات الرئيسية في معرض (SNEC 2026) ، برز عاكس التخزين الهجين (LSH-6) كعرض جديد متميز. مدفوعةً بتكنولوجيا الإقران الهجين مع (التيار المتردد - التيار المباشر) الخاصة بالشركة ، تتكامل هذه الوحدة الشاملة مع توليد الطاقة الكهروضوئية، وتخزين الطاقة، والتشغيل على الشبكة/خارج الشبكة، وإدارة الطاقة الذكية. وتدعم الوحدة، التي تتميز بقدرة خرج مقدرة تبلغ 6000 فولت أمبير وكفاءة قصوى بنسبة 97.6 ٪ ، مختلف الأحمال المنزلية بسهولة ، في حين أن نظام التحكم الذكي ذي الحمولة المنخفضة الخاص بالشركة يقلل من استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد. يُبقي التبريد الطبيعي بدون مروحة ضوضاء التشغيل منخفضة بمستوى 30 ديسيبل لاستخدام منزلي هادئ. وتتميز الوحدة، المتوافقة مع بطاريات 48 فولت منخفضة الجهد لتحسين السلامة ، بخاصية الشحن والتفريغ السريع بقدرة 125 أمبير و ضعفيّ قدرة زيادة إنتاج التيار المباشر (حتى 12 كيلوواط من إدخال طاقة كهروضوئية) لتحقيق أقصى قدر من إنتاج الطاقة. يضمن محول التبديل بزمن ≤4 ملي ثانية من فئة "أنظمة إمداد الطاقة غير المنقطعة" (UPS) توفير إمداد الطاقة دون انقطاع أثناء تعطل الشبكة. أقل حجمًا بنسبة 20٪ من المنتجات المقارنة ، فهي تسمح بتوصيل الأسلاك دون إزالة الحاويات وتدعم التوسع الموازي المرن للتثبيت الخالي من المتاعب. يعمل نموذج "نظام تخزين الطاقة بالبطاريات" (BESS) القائم على الذكاء الاصطناعي المدمج على تحسين استراتيجيات الشحن والتفريغ لرفع الاستهلاك الذاتي ، كما تساعد وظيفتها الجاهزة لـ "محطات الكهرباء الافتراضية" (VPP) أيضًا المستخدمين على الحصول على إيرادات إضافية من خلال الاستجابة للطلب على الشبكة في الوقت الفعلي.

حلول كاملة خارج الشبكة لإمدادات الطاقة غير المستقرة/غير المتاحة

بالنسبة للمناطق التي لا توجد فيها إمكانية الوصول إلى الشبكة ، مثل الأسر الريفية ومحطات قواعد الاتصالات النائية، قامت "إيه بي سيستمز" بتوسيع محفظة منتجاتها خارج الشبكة عبر فئات طاقة متعددة لتقديم طاقة موثوقة في أي مكان.

تم بناء "وحدة التحكم الهجينة في بطاريات الطاقة الشمسية من السلسلة AHS" ، التي تتراوح قدرتها من 6.3 كيلوواط إلى 12 كيلوواط ، على منصة تكنولوجيا متقدمة من "كربيد السيليكون" (SiC) وملائمة جيدًا لإمداد الطاقة خارج الشبكة ومحطات القواعد النائية. إنها تدير بشكل ذكي وحدات الطاقة الشمسية، والبطاريات، وطاقة الشبكة المتاحة لتوفير إمكانية تحويل الطاقة ثنائي الاتجاه المرن. ومن الجدير بالذكر أن السلسلة تدعم التشغيل بدون بطارية لمساعدة المستخدمين على خفض التكاليف عندما تكون البطاريات غير متوفرة أو مكلفة. يمكن أن تعمل أيضًا مع بطاريات الحمض الرصاصي والليثيوم بقدرة 12 فولت / 24 فولت / 48 فولت ، مما يلغي قيود الجهد الفردي للعاكسات التقليدية ويزيد من تحسين التكلفة والموثوقية بشكل عام. يمكن للمستخدمين مراقبة حالة الأجهزة، وتوليد الطاقة، واستهلاك الحمولة عن بُعد عبر تطبيق جوال لإدارة النظام في الوقت الحقيقي بشكل مريح.

تتكامل هذه الوحدة الشاملة القابلة للتراكب AHS-6.3H مع العاكس والبطارية. فهي توفر مخرجات إنتاج بقدرة 6300 فولت أمبير وتحتوي على بطارية LiFePO4 بقوة 5.12 كيلوواط مع أكثر من 6000 دورة. يضمن التصميم بقدرة 48 فولت منخفض الجهد السلامة ، بينما تلبي أنماط العمل المتعددة الاحتياجات المختلفة. يتيح هيكلها المكون من وحدات القابل للتراص الإعداد البسيط والقدرة القابلة للتطوير ، والتي يتم التحكم فيها عبر شاشة لمس سهلة الاستخدام. مع مقاومة التآكل من الفئة (C4)، فهي تعمل بشكل موثوق في الظروف الساحلية والصناعية الصعبة.

مضغوطة ومتينة: سلسلة EZOG D تدعم التخزين المصغّر خارج الشبكة

تدمج سلسلة EZOG D المحمولة، المثالية للأكواخ النائية، والمكاتب المنزلية ومواقع العمل في الهواء الطلق ، العاكس والتخزين. وتوفر قدرة خرج مقدرة تبلغ 1200 فولت أمبير مع خيارات للبطارية بقدرة 2.0 كيلوواط/ساعة أو 2.6 كيلوواط/ساعة أو 4.0 كيلوواط/ساعة. ومع تميزها بقناتين لأنظمة "تتبع نقطة الطاقة القصوى" وتكنولوجيا "نيتريد الغاليوم" (GaN)، فهي تدعم وحدات كهروضوئية بقدرة 430 واط إلى +900 واط، بالإضافة إلى الشحن السريع بقدرة 40 أمبير بكفاءة 95.5٪. تساعد إدارة الشحن والتفريغ الذكية في تمديد عمر البطارية وخفض التكاليف. ويضمن التشغيل بدون مروحة ، وتصنيف IP66، ونطاق عمل واسع من -40 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية توفير استخدام موثوق به في جميع الأحوال الجوية.

تغطي "إيه بي سيستمز" سيناريوهات ظروف الشبكات غير المستقرة والعمل خارج الشبكة بالكامل ، وتوفر منظومة كاملة من حلول الطاقة الهجينة وخارج الشبكة. مع تركيزها على السلامة، والكفاءة، والاستخدام العملي ، تتقدم "إيه بي سيستمز" باستمرار في تبنّي أنظمة الطاقة اللامركزية، والمرنة والنظيفة على الصعيد العالمي.

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