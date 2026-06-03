APsystems Lansir Solusi Penyimpanan Energi Hybrid dan Off-Grid Terbaru di Ajang SNEC 2026

Solusi Unggulan untuk Instalasi Tenaga Surya dan Penyimpanan Energi: Solar Hybrid Storage Inverter

LSH-6 hybrid storage inverter menjadi salah satu produk unggulan yang dipamerkan di SNEC 2026. Dengan teknologi hybrid AC-DC coupling buatan APsystems, perangkat ini mengintegrasikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), penyimpanan energi, sistem operasi on-grid maupun off-grid, serta manajemen energi pintar dalam satu unit. LSH-6 memiliki daya keluaran 6.000 VA dan tingkat efisiensi puncak mencapai 97,6% untuk memenuhi beragam kebutuhan listrik rumah tangga. Teknologi kontrol cerdas pada beban rendah yang dikembangkan APsystems juga turut menekan konsumsi daya siaga (standby power). Berkat sistem pendingin alami tanpa kipas, tingkat kebisingan perangkat ini hanya tercatat 30 desibel sehingga nyaman digunakan di rumah. Perangkat ini kompatibel dengan baterai voltase rendah 48V yang meningkatkan aspek keselamatan, serta mendukung pengisian dan pelepasan daya cepat hingga 125A. Dengan fitur oversizing DC hingga dua kali lipat dan dukungan input panel surya hingga 12 kW, perangkat ini memaksimalkan pemanfaatan energi. Fitur perpindahan daya sekelas UPS bekerja dalam waktu kurang dari empat milidetik guna memastikan pasokan listrik tetap tersedia saat terjadi gangguan jaringan. Berukuran 20% lebih ringkas dibandingkan produk sejenis, proses instalasi LSH-6 mudah dilakukan, sedangkan ekspansi kapasitas dapat berlangsung secara paralel. Sistem AI BESS sebagai fitur bawaan mampu mengoptimalkan strategi pengisian dan pelepasan daya untuk meningkatkan konsumsi energi mandiri. Selain itu, fitur VPP-ready membantu pengguna memperoleh pendapatan tambahan dengan merespons kebutuhan jaringan listrik secara real-time.

Solusi Off-Grid untuk Wilayah dengan Akses Listrik Terbatas

Untuk kawasan yang belum terjangkau jaringan listrik, seperti pedesaan dan stasiun komunikasi terpencil, APsystems memperluas portofolio produk off-grid dalam berbagai kelas daya guna menghadirkan pasokan energi yang andal.

Seri AHS Solar Battery Hybrid Controller dengan kapasitas 6,3 kW hingga 12 kW dirancang dengan platform teknologi SiC untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga maupun stasiun komunikasi jarak jauh. Sistem ini mampu mengelola panel surya, baterai, dan sumber listrik yang tersedia secara cerdas sehingga menghasilkan konversi daya dua arah yang fleksibel. Salah satu keunggulan seri ini terletak pada kemampuannya beroperasi tanpa baterai. Kinerja tersebut membantu pengguna menekan biaya investasi ketika baterai sulit diperoleh atau masih relatif mahal. Sistem ini juga kompatibel dengan baterai timbal-asam dan lithium bertegangan 12V, 24V, maupun 48V, menawarkan fleksibilitas yang lebih baik dibandingkan inverter konvensional. Pengguna dapat memantau kondisi perangkat, produksi listrik, serta konsumsi beban secara real-time melalui aplikasi seluler.

APsystems juga memperkenalkan all-in-one AHS-6.3H, perangkat yang dapat disusun (stackable), serta memadukan inverter dan baterai dalam satu unit. Produk ini memiliki daya keluaran 6.300 VA dan menggunakan baterai LiFePO₄ berkapasitas 5,12 kWh dengan usia pakai lebih dari 6.000 siklus. Desain voltase rendah 48V meningkatkan faktor keselamatan, sedangkan berbagai mode operasi mendukung penyesuaian sesuai kebutuhan pengguna. Struktur modular yang dapat disusun juga memudahkan instalasi sekaligus mendukung penambahan kapasitas secara fleksibel melalui layar sentuh yang intuitif. Dengan tingkat ketahanan korosi C4, perangkat ini tetap andal digunakan di kawasan pesisir maupun lingkungan industri yang menantang.

Solusi Micro Off-Grid Storage Seri EZOG D, Ringkas dan Tangguh untuk Berbagai Kondisi

APsystems juga meluncurkan Micro Off-Grid Storage Seri EZOG D untuk kabin terpencil, home office, hingga lokasi kerja di area luar ruang. Perangkat portabel ini menggabungkan inverter dan sistem penyimpanan energi dalam satu unit dengan daya keluaran 1.200 VA dan pilihan kapasitas baterai 2,0 kWh, 2,6 kWh, atau 4,0 kWh. Dilengkapi dua saluran MPPT dan teknologi GaN, perangkat ini mendukung panel surya berdaya 430W hingga lebih dari 900W, serta pengisian cepat 40A dengan efisiensi mencapai 95,5%. Sistem manajemen pengisian dan pelepasan daya yang cerdas turut memperpanjang usia pakai baterai sekaligus menghemat biaya operasional. Selain beroperasi tanpa kipas, serta memiliki sertifikasi IP66 dan mampu bekerja pada suhu -40°C hingga 55°C, Seri EZOG D andal digunakan dalam berbagai kondisi cuaca.

Melalui rangkaian solusi hybrid dan off-grid untuk kondisi jaringan listrik yang tidak stabil hingga wilayah tanpa akses listrik sama sekali, APsystems menghadirkan ekosistem energi yang komprehensif. Selain mengutamakan aspek keselamatan, efisiensi, dan kemudahan penggunaan, APsystems terus mendorong pemanfaatan sistem energi terdesentralisasi yang tangguh dan ramah lingkungan di berbagai negara.

SOURCE Altenergy Power System Inc.