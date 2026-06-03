APsystems Memperkenalkan Penyelesaian Penyimpanan Tenaga Hibrid & Luar Grid Baharu di SNEC 2026

SHANGHAI, 4 Jun 2026 /PRNewswire/ -- APsystems mempamerkan inovasi terkini penyimpanan tenaga solar di SNEC 2026 di Shanghai. Berpandukan falsafah "Grounded in Safety, Powering Solar-Storage Integration"(Berteraskan Keselamatan, Memperkasa Integrasi Solar dan Penyimpanan Tenaga), syarikat telah melancarkan tujuh barisan produk baharu yang merangkumi senario tapak mikro, kediaman serta komersial dan perindustrian (C&I), meliputi empat kategori penyelesaian penyimpanan tenaga iaitu gandingan AC, gandingan hibrid AC-DC, luar grid dan penyimpanan tenaga jenis rentetan (string-type). Antara yang paling menonjol ialah produk hibrid dan luar grid baharu yang menawarkan prestasi kukuh serta output kuasa yang boleh dipercayai.

Produk unggulan untuk pemasangan solar dan penyimpanan tenaga baharu: Penyongsang Penyimpanan Hibrid Solar

Sebagai salah satu produk utama yang dipamerkan di SNEC 2026, penyongsang penyimpanan hibrid LSH-6 muncul sebagai antara tawaran baharu yang paling menyerlah. Dikuasakan oleh teknologi gandingan hibrid AC-DC milik syarikat, unit semua-dalam-satu ini mengintegrasikan penjanaan PV, penyimpanan tenaga, operasi dalam dan luar grid serta pengurusan tenaga pintar. Dengan output berkadar 6000VA dan kecekapan puncak 97.6%, ia mampu menyokong pelbagai beban elektrik kediaman dengan mudah, manakala sistem kawalan pintar beban rendah proprietari membantu mengurangkan penggunaan kuasa semasa mod siap sedia. Sistem penyejukan semula jadi tanpa kipas mengekalkan tahap bunyi operasi serendah 30dB, sesuai untuk kegunaan kediaman yang senyap. Serasi dengan bateri voltan rendah 48V bagi meningkatkan keselamatan, ia menawarkan pengecasan dan nyahcas pantas 125A serta keupayaan pembesaran DC dua kali ganda (sehingga 12kW input PV) untuk memaksimumkan pengeluaran tenaga. Penukaran bekalan kuasa bertaraf UPS dalam tempoh ≤4 milisaat memastikan bekalan elektrik tidak terganggu ketika gangguan grid berlaku. Dengan reka bentuk 20% lebih padat berbanding produk setanding, ia membolehkan pendawaian dilakukan tanpa perlu menanggalkan penutup perumah dan menyokong pengembangan selari yang fleksibel bagi memudahkan pemasangan. Model BESS AI terbina dalam mengoptimumkan strategi pengecasan dan nyahcas untuk meningkatkan kadar penggunaan sendiri tenaga, manakala fungsi sedia Loji Kuasa Maya (VPP) membantu pengguna menjana pendapatan tambahan dengan bertindak balas terhadap permintaan grid secara masa nyata.

Penyelesaian luar grid lengkap untuk bekalan kuasa yang tidak stabil/tiada bekalan

Bagi kawasan yang tidak mempunyai akses kepada grid elektrik seperti kediaman luar bandar dan stesen pangkalan komunikasi terpencil, APsystems telah memperluaskan portfolio produk luar gridnya merentasi pelbagai kelas kuasa untuk menyediakan bekalan tenaga yang boleh dipercayai di mana-mana sahaja.

Pengawal Hibrid Bateri Solar Siri AHS, yang menawarkan julat kuasa daripada 6.3kW hingga 12kW, dibangunkan berasaskan platform teknologi SiC termaju dan amat sesuai untuk bekalan kuasa luar grid kediaman serta stesen pangkalan terpencil. Ia menguruskan modul solar, bateri dan bekalan grid yang tersedia secara pintar untuk menyediakan penukaran kuasa dua hala yang fleksibel. Siri ini turut menyokong operasi tanpa bateri, membantu pengguna mengurangkan kos apabila bateri sukar diperoleh atau terlalu mahal. Ia juga boleh digunakan bersama bateri plumbum-asid dan litium 12V/24V/48V, sekali gus menghapuskan had voltan tunggal yang lazim terdapat pada penyongsang tradisional dan mengoptimumkan kos serta kebolehpercayaan keseluruhan sistem. Pengguna boleh memantau status peranti, penjanaan kuasa dan penggunaan beban dari jauh melalui aplikasi mudah alih untuk pengurusan sistem masa nyata yang lebih mudah.

Unit boleh tindan semua-dalam-satu AHS-6.3H menggabungkan penyongsang dan bateri dalam satu sistem. Ia menawarkan output 6300VA serta dilengkapi bateri LiFePO₄ 5.12kWh dengan jangka hayat melebihi 6,000 kitaran. Reka bentuk voltan rendah 48V memastikan keselamatan, manakala pelbagai mod operasi memenuhi keperluan penggunaan yang berbeza. Struktur modular boleh tindan membolehkan pemasangan yang mudah serta pengembangan kapasiti mengikut keperluan, dengan kawalan melalui skrin sentuh yang intuitif. Dengan tahap ketahanan kakisan C4, sistem ini mampu beroperasi dengan boleh dipercayai dalam persekitaran pesisir pantai dan industri yang mencabar.

Padat dan Tahan Lasak: Penyimpanan Luar Grid Mikro Siri EZOG D

Sesuai untuk kabin terpencil, pejabat rumah dan tapak kerja luar, siri mudah alih EZOG D mengintegrasikan penyongsang dan sistem penyimpanan tenaga dalam satu unit. Ia menawarkan output berkadar 1200VA dengan pilihan kapasiti bateri 2.0kWh, 2.6kWh atau 4.0kWh. Dilengkapi saluran dwi-MPPT dan teknologi GaN, ia menyokong modul PV berkapasiti 430W hingga melebihi 900W serta pengecasan pantas 40A dengan kecekapan 95.5%. Pengurusan pintar pengecasan dan nyahcas membantu memanjangkan hayat bateri serta mengurangkan kos. Operasi tanpa kipas, penarafan IP66 dan julat suhu operasi yang luas antara -40°C hingga 55°C memastikan kebolehpercayaan dalam pelbagai keadaan cuaca.

Meliputi keadaan grid yang tidak stabil serta senario luar grid sepenuhnya, APsystems menyediakan ekosistem lengkap penyelesaian tenaga hibrid dan luar grid. Berteraskan keselamatan, kecekapan dan kebolehgunaan praktikal, APsystems terus memajukan penggunaan sistem tenaga bersih, berdaya tahan dan teragih di peringkat global.

SOURCE Altenergy Power System Inc.