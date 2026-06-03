APsystems dévoile de nouvelles solutions de stockage d'énergie hybrides et hors réseau au salon SNEC 2026

SHANGHAI, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- APsystems présente ses dernières innovations en matière de stockage solaire au salon SNEC 2026 à Shanghai. Guidée par la philosophie « La sécurité avant tout : favoriser l'intégration du stockage solaire », l'entreprise a lancé sept nouvelles lignes de produits couvrant les applications micro-sites, résidentielles et commerciales et industrielles sur quatre catégories de solutions de stockage d'énergie : couplage AC, couplage hybride AC-DC, stockage d'énergie hors réseau et de type string. Parmi eux, les nouveaux produits hybrides et hors réseau se distinguent par leurs solides performances et la fiabilité de leur production d'énergie.

SNEC

Une référence pour les nouvelles installations de stockage d'énergie solaire : l'onduleur de stockage solaire hybride

L'onduleur de stockage hybride LSH-6, l'un des principaux produits exposés au salon SNEC 2026, s'est imposé comme une nouvelle offre phare. Grâce à la technologie de couplage hybride AC-DC de l'entreprise, cet appareil tout-en-un intègre la production photovoltaïque, le stockage de l'énergie, le fonctionnement en réseau ou hors réseau et la gestion intelligente de l'énergie. Doté d'une puissance nominale de 6 000 VA et d'un rendement maximal de 97,6 %, il prend facilement en charge les divers usages domestiques, tandis que le contrôle intelligent exclusif de charge faible réduit la consommation d'énergie en mode veille. Son refroidissement naturel sans ventilateur maintient le fonctionnement à un niveau de bruit très bas de 30 dB pour un usage silencieux au sein des foyers. Compatible avec les batteries basse tension de 48 V pour une meilleure sécurité, il est doté de fonctions de charge et de décharge rapides de 125 A et d'un surdimensionnement de 2x DC (jusqu'à 12 kW d'entrée photovoltaïque) pour maximiser la production d'énergie. Un basculement ≤4 ms de niveau UPS assure une alimentation électrique ininterrompue pendant les pannes de réseau.Plus compact de 20 % que les produits comparables, il permet de réaliser le câblage sans démontage du boîtier et prend en charge l'extension parallèle flexible pour une installation sans contrainte. Le modèle BESS AI intégré optimise les stratégies de charge et de décharge pour augmenter l'autoconsommation, et sa fonctionnalité compatible VPP aide également les utilisateurs à obtenir des revenus supplémentaires en répondant à la demande du réseau en temps réel.

Solutions complètes hors réseau pour une alimentation électrique instable ou indisponible

Pour les zones sans accès au réseau, telles que les foyers ruraux et les stations de base de communication éloignées, APsystems a élargi sa gamme de produits hors réseau dans plusieurs catégories de puissance afin de fournir une alimentation fiable en tout lieu.

Le contrôleur hybride solaire-batterie de la série AHS, d'une puissance de 6,3 kW à 12 kW, est basé sur une plateforme technologique SiC avancée et convient parfaitement à l'alimentation électrique hors réseau des ménages ainsi qu'aux stations de base éloignées. Il gère intelligemment les modules solaires, les batteries et l'énergie disponible sur le réseau pour offrir une conversion d'énergie bidirectionnelle flexible. La série prend notamment en charge le fonctionnement sans batterie pour aider les utilisateurs à réduire les coûts lorsque les batteries sont indisponibles ou coûteuses. Elle peut également fonctionner sur batteries au plomb et au lithium de 12V/24V/48V, éliminant ainsi la contrainte d'une seule tension des onduleurs traditionnels et optimisant encore le coût global et la fiabilité. Les utilisateurs peuvent surveiller à distance l'état des appareils, la production d'énergie et la consommation de la charge via une application mobile pour une gestion pratique du système en temps réel.

Cet appareil empilable tout-en-un AHS-6.3H intègre l'onduleur et la batterie. Il délivre une puissance de 6 300 VA et abrite une batterie LiFePO₄ de 5,12 kWh assurant plus de 6 000 cycles. La conception à basse tension de 48 V garantit la sécurité, et plusieurs modes de travail répondent à des besoins différents. Sa structure modulaire empilable facilite l'installation et offre une capacité évolutive, contrôlée par un écran tactile intuitif. Grâce à sa résistance à la corrosion C4, il fonctionne de manière fiable dans des environnements côtiers et industriels difficiles.

Compact et robuste : Système de micro-stockage hors réseau EZOG Série D

Idéal pour les cabanes isolées, les bureaux à domicile et les chantiers extérieurs, la série D d'EZOG portable intègre un onduleur et un espace de stockage. Elle fournit une puissance nominale de 1 200 VA avec des options de batterie de 2,0 kWh, 2,6 kWh ou 4,0 kWh. Doté de deux canaux MPPT et de la technologie GaN, il prend en charge les modules photovoltaïques de 430 W à 900 W+ et permet une charge rapide à 40 A avec un rendement de 95,5 %. La gestion intelligente de la charge et de la décharge permet de prolonger la durée de vie de la batterie et de réduire les coûts. Le fonctionnement sans ventilateur, l'indice de protection IP66 et une large plage de fonctionnement de -40°C à 55°C garantissent une utilisation fiable par tous temps.

APsystems propose un écosystème complet de solutions énergétiques hybrides et hors réseau, couvrant les conditions de réseau instables et les scénarios totalement hors réseau. Axé sur la sécurité, l'efficacité et la facilité d'utilisation, APsystems continue de promouvoir l'adoption mondiale de systèmes énergétiques décentralisés, résilients et propres.

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