APsystems เปิดตัวโซลูชันกักเก็บพลังงานแบบไฮบริดและออฟกริดแบบใหม่ ที่งาน SNEC 2026
News provided byAltenergy Power System Inc.
04 Jun, 2026, 00:24 CST
เซี่ยงไฮ้, 4 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- APsystems นำเสนอนวัตกรรมด้านพลังงานแสงอาทิตย์และการกักเก็บพลังงานใหม่ล่าสุดภายในงาน SNEC 2026 ที่เซี่ยงไฮ้ ภายใต้แนวคิด "Grounded in Safety, Powering Solar-Storage Integration" (ยึดมั่นในความปลอดภัย ขับเคลื่อนการบูรณาการพลังงานแสงอาทิตย์และการกักเก็บพลังงาน) บริษัทได้เปิดตัว 7 กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ครอบคลุมการใช้งานตั้งแต่ระบบขนาดเล็ก (Micro-site) ภาคที่อยู่อาศัย ไปจนถึงภาคพาณิชย์และอุตสาหกรรม (C&I) โดยครอบคลุมโซลูชันระบบกักเก็บพลังงาน 4 ประเภท ได้แก่ ระบบ AC Coupling, ระบบ Hybrid AC-DC Coupling, ระบบออฟกริด (Off-Grid) และระบบกักเก็บพลังงานแบบสตริง (String-Type) โดยในบรรดาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ไฮบริดและออฟกริดรุ่นใหม่แสดงความโดดเด่นด้วยสมรรถนะที่แข็งแกร่งและการจ่ายพลังงานที่เชื่อถือได้
ผลิตภัณฑ์เด่นสำหรับโครงการติดตั้งระบบโซลาร์และกักเก็บพลังงานใหม่: อินเวอร์เตอร์กักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด
ในฐานะหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงาน SNEC 2026 อินเวอร์เตอร์กักเก็บพลังงานแบบไฮบริดรุ่น LSH-6 ถูกยกให้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่โดดเด่นที่สุดของบริษัท อุปกรณ์แบบ All-in-One รุ่นนี้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี Hybrid AC-DC Coupling ที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยได้ผสานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบกักเก็บพลังงาน ความสามารถในการทำงานได้ทั้งแบบเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าและแบบอิสระจากโครงข่าย (On/Off-Grid) ตลอดจนระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะในหนึ่งเดียวแบบครบวงจร ด้วยกำลังเอาต์พุตพิกัด 6000VA และประสิทธิภาพสูงสุด 97.6% อุปกรณ์นี้สามารถรองรับโหลดไฟฟ้าภายในบ้านได้อย่างหลากหลาย พร้อมระบบควบคุมอัจฉริยะสำหรับโหลดต่ำที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย โครงสร้างระบายความร้อนตามธรรมชาติแบบไร้พัดลมช่วยควบคุมให้เสียงการทำงานอยู่ในระดับต่ำเพียง 30dB เหมาะกับการใช้งานในบ้านที่ต้องการความเงียบ อีกทั้งยังรองรับแบตเตอรี่แรงดันต่ำ 48V เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และมาพร้อมความสามารถชาร์จและคายประจุความเร็วสูงที่กระแสสูงสุด 125A และรองรับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ฝั่ง DC ได้มากกว่ากำลังของอินเวอร์เตอร์ถึง 2 เท่า (รองรับอินพุตจากแผงโซลาร์สูงสุด 12kW) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้ประโยชน์จากพลังงานได้สูงสุด ระบบสลับโหมดระดับ UPS ที่ใช้เวลา ≤4ms ช่วยรับรองว่าแหล่งจ่ายไฟไม่เกิดการสะดุดในช่วงไฟดับ ด้วยขนาดที่กะทัดรัดกว่าถึง 20% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกัน ทำให้สามารถเดินสายได้โดยไม่ต้องถอดตู้ครอบ อีกทั้งยังรองรับการขยายระบบแบบขนานได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อให้ติดตั้งได้อย่างสะดวกและคล่องตัว ระบบยังมาพร้อมโมเดล AI สำหรับ BESS ที่ฝังอยู่ภายใน ซึ่งสามารถวิเคราะห์และปรับกลยุทธ์การชาร์จ–คายประจุได้อย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มอัตราการใช้พลังงานที่ผลิตได้เองภายในระบบให้สูงขึ้น ขณะที่ฟังก์ชันรองรับ VPP ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสร้างรายได้เพิ่มเติม ด้วยความสามารถตอบสนองความต้องการของโครงข่ายไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์
โซลูชันออฟกริดแบบครบวงจรสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีระบบไฟฟ้าหรือมีระบบไฟฟ้าที่ไม่เสถียร
สำหรับพื้นที่ที่ไม่มีระบบไฟฟ้า เช่น บ้านเรือนในชนบทหรือสถานีฐานสื่อสารระยะไกล APsystems ได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบออฟกริดให้ครอบคลุมหลายระดับกำลังไฟ เพื่อให้สามารถจ่ายพลังงานอย่างเชื่อถือได้ในทุกพื้นที่
คอนโทรลเลอร์ไฮบริดสำหรับระบบแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ซีรีส์ AHS ซึ่งมีกำลังตั้งแต่ 6.3kW ถึง 12kW พัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์มเทคโนโลยี SiC ขั้นสูง และเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับระบบจ่ายไฟฟ้าแบบออฟกริดสำหรับที่อยู่อาศัย รวมถึงสถานีฐานระยะไกล โดยสามารถจัดการแผงโซลาร์ แบตเตอรี่ และไฟฟ้าจากโครงข่ายที่มีอยู่ได้อย่างอัจฉริยะ เพื่อให้เกิดการแปลงพลังงานแบบสองทิศทางได้อย่างยืดหยุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซีรีส์นี้รองรับการทำงานแบบไม่ใช้แบตเตอรี่ ช่วยลดต้นทุนให้แก่ผู้ใช้งานเมื่อไม่มีแบตเตอรี่พร้อมใช้หรือมีราคาสูง นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ตะกั่วกรดและลิเธียมขนาด 12V/24V/48V ได้ ช่วยขจัดข้อจำกัดด้านแรงดันไฟฟ้าเดียวแบบอินเวอร์เตอร์ทั่วไป และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนรวมทั้งความน่าเชื่อถือของระบบโดยรวมให้ดียิ่งขึ้น ผู้ใช้งานสามารถตรวจติดตามสถานะอุปกรณ์ การผลิตไฟฟ้า และโหลดการใช้พลังงานได้จากระยะไกลโดยใช้แอปมือถือ เพื่อความสะดวกในการจัดการระบบแบบเรียลไทม์
หน่วย AHS-6.3H แบบ all-in-one ที่สามารถซ้อนต่อกันได้ (stackable) นี้ ได้ผสานรวมอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ไว้ด้วยกัน โดยให้กำลังขาออก 6300VA และติดตั้งแบตเตอรี่ชนิด LiFePO₄ ขนาด 5.12kWh ซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า 6,000 รอบการชาร์จ–คายประจุ การออกแบบระบบแรงดันต่ำ 48V ช่วยรับรองความปลอดภัยในการใช้งาน และมีโหมดการทำงานหลายรูปแบบเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลาย โครงสร้างแบบโมดูลาร์ที่สามารถซ้อนต่อกันได้ช่วยให้ติดตั้งได้อย่างง่ายดาย และสามารถขยายความจุได้อย่างยืดหยุ่น อีกทั้งยังควบคุมการทำงานได้ผ่านหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่าย นอกจากนี้ ด้วยระดับการป้องกันการกัดกร่อนมาตรฐาน C4 ทำให้สามารถทำงานได้อย่างเชื่อถือได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง อย่างพื้นที่ชายฝั่งทะเลหรือพื้นที่อุตสาหกรรม
ขนาดกะทัดรัดและทนทาน: ซีรีส์ EZOG D ระบบกักเก็บพลังงานไมโครออฟกริด
ซีรีส์ EZOG D แบบพกพา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระท่อมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล สำนักงานภายในบ้าน และสถานที่ทำงานกลางแจ้ง โดยเป็นระบบที่ผสานรวมอินเวอร์เตอร์และระบบกักเก็บพลังงานไว้ด้วยกัน ให้กำลังขาออกพิกัด 1200VA พร้อมตัวเลือกแบตเตอรี่ความจุ 2.0kWh, 2.6kWh หรือ 4.0kWh ตามความต้องการใช้งาน ระบบนี้มาพร้อมช่องรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบ dual MPPT และเทคโนโลยี GaN ทำให้รองรับแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 430W–900W+ และรองรับการชาร์จเร็วขนาด 40A ด้วยประสิทธิภาพสูงถึง 95.5% ระบบจัดการการชาร์จ–คายประจุแบบอัจฉริยะช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ พร้อมทั้งลดต้นทุนการใช้งานโดยรวม ตัวเครื่องออกแบบให้ทำงานแบบไร้พัดลม มีมาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำระดับ IP66 และรองรับช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้างตั้งแต่ -40°C ถึง 55°C จึงสามารถทำงานอย่างเชื่อถือได้ในทุกสภาพอากาศ
APsystems นำเสนอระบบนิเวศโซลูชันพลังงานไฮบริดและออฟกริดที่ครบวงจร โดยครอบคลุมทั้งการใช้งานในสภาพโครงข่ายไฟฟ้าที่ไม่เสถียรและแบบออฟกริดโดยสมบูรณ์ โดยยึดแนวคิดด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และประโยชน์จากการนำไปใช้งานได้จริงเป็นหลัก บริษัทเดินหน้าผลักดันการนำระบบพลังงานสะอาดแบบกระจายศูนย์ และทนทานต่อความผันผวนและฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วไปใช้งานในระดับโลกอย่างต่อเนื่อง
SOURCE Altenergy Power System Inc.
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