APsystems ra mắt các giải pháp lưu trữ năng lượng lai và độc lập lưới điện mới tại SNEC 2026

THƯỢNG HẢI, ngày 4 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- APsystems giới thiệu những đổi mới mới nhất trong lĩnh vực điện mặt trời và lưu trữ năng lượng tại SNEC 2026 ở Thượng Hải. Dựa trên triết lý "Lấy an toàn làm nền tảng, thúc đẩy tích hợp điện mặt trời và lưu trữ năng lượng", công ty đã ra mắt bảy dòng sản phẩm mới phục vụ các ứng dụng quy mô siêu nhỏ, dân dụng và thương mại - công nghiệp (C&I), bao phủ bốn nhóm giải pháp lưu trữ năng lượng: Ghép nối AC, ghép nối lai (hybrid) AC-DC, độc lập lưới điện (off-grib) và lưu trữ năng lượng dạng chuỗi. Trong số đó, các sản phẩm lai và độc lập lưới điện mới nổi bật nhờ hiệu năng mạnh mẽ và khả năng cung cấp điện ổn định.

Giải pháp hàng đầu cho các hệ thống điện mặt trời kết hợp lưu trữ mới: Biến tần lưu trữ lai cho điện mặt trời

Là một trong những sản phẩm chủ lực được trưng bày tại SNEC 2026, biến tần lưu trữ lai LSH-6 đã nổi lên như một sản phẩm mới nổi bật. Được phát triển trên nền tảng công nghệ ghép nối lai AC-DC của APsystems, thiết bị tất cả trong một này tích hợp phát điện quang điện (PV), lưu trữ năng lượng, vận hành hòa lưới và độc lập lưới điện cùng chức năng quản lý năng lượng thông minh. Tự hào với công suất đầu ra định mức 6000VA và hiệu suất cực đại đạt 97,6%, sản phẩm dễ dàng hỗ trợ nhiều phụ tải hộ gia đình khác nhau, trong khi điều khiển thông minh độc quyền cho tải thấp giúp giảm mức tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ. Thiết kế làm mát tự nhiên không sử dụng quạt giúp độ ồn vận hành chỉ ở mức 30dB, phù hợp với môi trường gia đình yên tĩnh. Thiết bị tương thích với pin điện áp thấp 48V nhằm cải thiện độ an toàn, hỗ trợ sạc và xả nhanh 125A cùng khả năng hỗ trợ tỷ lệ quá tải DC lên tới 200% (tối đa 12kW đầu vào PV) để tối đa hoá sản lượng năng lượng. Khả năng chuyển mạch cấp độ UPS trong thời gian ≤4ms bảo đảm nguồn điện không bị gián đoạn khi xảy ra sự cố mất điện lưới. Nhỏ gọn hơn 20% so với các sản phẩm tương đương trên thị trường, thiết bị cho phép đấu nối dây dẫn mà không cần tháo vỏ và hỗ trợ mở rộng công suất song song linh hoạt, giúp việc lắp đặt trở nên dễ dàng. Mô hình AI tích hợp với hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) giúp tối ưu chiến lược sạc - xả nhằm nâng cao tỷ lệ tự tiêu thụ điện, trong khi tính năng sẵn sàng cho nhà máy điện ảo (VPP) cũng giúp người dùng tăng thêm doanh thu bằng cách đáp ứng nhu cầu của lưới điện theo thời gian thực.

Giải pháp độc lập lưới điện toàn diện cho các khu vực có nguồn điện không ổn định hoặc không có điện lưới

Đối với các khu vực không được kết nối lưới điện như hộ gia đình ở vùng nông thôn hoặc các trạm thông tin liên lạc ở khu vực xa xôi, APsystems đã mở rộng danh mục sản phẩm độc lập lưới điện với nhiều mức công suất khác nhau nhằm cung cấp nguồn điện ổn định ở bất cứ đâu.

Bộ điều khiển sạc lai cho pin mặt trời dòng AHS Series, với dải công suất từ 6,3kW đến 12kW, được phát triển trên nền tảng công nghệ silicon carbide (SiC) tiên tiến và phù hợp cho các hệ thống cấp điện độc lập cho hộ gia đình cũng như các trạm viễn thông xa xôi. Thiết bị có khả năng quản lý thông minh các tấm pin năng lượng mặt trời, pin lưu trữ và nguồn điện lưới hiện có để cung cấp chuyển đổi điện năng hai chiều linh hoạt. Đáng chú ý, dòng sản phẩm này hỗ trợ vận hành không cần pin lưu trữ, giúp người dùng giảm chi phí trong trường hợp pin khó tiếp cận hoặc có giá thành cao. Thiết bị cũng có thể hoạt động với các loại pin axit-chì và pin lithium điện áp 12V, 24V và 48V, khắc phục hạn chế chỉ hỗ trợ một mức điện áp như các biến tần truyền thống, từ đó tối ưu hơn nữa chi phí đầu tư và độ tin cậy tổng thể. Người dùng có thể theo dõi từ xa tình trạng thiết bị, sản lượng điện và mức tiêu thụ tải thông qua ứng dụng di động để quản lý hệ thống theo thời gian thực một cách thuận tiện.

Thiết bị AHS-6.3H tất cả trong một dạng xếp chồng này tích hợp biến tần và pin. Nó cung cấp công suất đầu ra 6300VA và được trang bị pin LiFePO₄ dung lượng 5,12kWh với tuổi thọ hơn 6.000 chu kỳ. Thiết kế điện áp thấp 48V đảm bảo độ an toàn, trong khi nhiều chế độ vận hành khác nhau đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng. Cấu trúc mô-đun xếp chồng cho phép lắp đặt đơn giản và mở rộng dung lượng linh hoạt, được điều khiển thông qua màn hình cảm ứng trực quan. Với khả năng chống ăn mòn cấp C4, thiết bị vận hành ổn định trong các điều kiện khắc nghiệt ở khu vực ven biển và môi trường công nghiệp.

Nhỏ gọn và bền bỉ: Hệ thống lưu trữ độc lập lưới điện cỡ nhỏ dòng EZOG D Series

Phù hợp cho các cabin biệt lập, văn phòng tại nhà và công trường ngoài trời, dòng EZOG D Series di động tích hợp cả biến tần và lưu trữ. Sản phẩm cung cấp công suất đầu ra định mức 1200VA cùng các tùy chọn pin dung lượng 2,0kWh, 2,6kWh hoặc 4,0kWh. Được trang bị hai kênh MPPT và công nghệ gallium nitride (GaN), thiết bị hỗ trợ các mô-đun PV công suất từ 430W đến trên 900W và khả năng sạc nhanh 40A với hiệu suất đạt 95,5%. Hệ thống quản lý sạc - xả thông minh giúp kéo dài tuổi thọ pin và giảm chi phí vận hành. Thiết kế không sử dụng quạt, chuẩn bảo vệ IP66 và khả năng hoạt động trong dải nhiệt độ rộng từ -40°C đến 55°C bảo đảm thiết bị vận hành ổn định trong mọi điều kiện thời tiết.

Bao phủ từ các điều kiện lưới điện không ổn định đến các ứng dụng hoàn toàn độc lập lưới điện, APsystems mang đến một hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm các giải pháp năng lượng lai và độc lập lưới điện. Tập trung vào sự an toàn, hiệu quả và khả năng sử dụng thực tế, APsystems tiếp tục thúc đẩy việc ứng dụng trên toàn cầu các hệ thống năng lượng phân tán, có khả năng chống chịu cao và thân thiện với môi trường.

SOURCE Altenergy Power System Inc.