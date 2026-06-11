APsystems é reconhecida pela Wood Mackenzie como fabricante global de inversores fotovoltaicos Grau A

XANGAI e JIAXING, China, 10 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A APsystems foi recentemente reconhecida pela Wood Mackenzie, uma das principais consultorias globais de pesquisa e inteligência de mercado para o setor de energia, como "Fabricante de Inversores Fotovoltaicos Grau A" e classificada entre os 10 maiores fabricantes globais no primeiro semestre de 2026. O reconhecimento destaca a excelência da empresa em inovação tecnológica, sustentabilidade e solidez operacional, reforçando sua competitividade e relevância no mercado global de energia solar.

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O ranking anual da Wood Mackenzie é amplamente respeitado no setor por sua metodologia rigorosa e independência analítica, servindo como importante referência para investidores, desenvolvedores e compradores envolvidos em projetos fotovoltaicos ao redor do mundo. A avaliação considera critérios como desempenho ambiental, social e de governança (ESG), responsabilidade social corporativa (RSC), investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e capacidade produtiva. A classificação reconhece fornecedores com estabilidade financeira, conformidade regulatória internacional, histórico comprovado de confiabilidade e baixo risco operacional. A inclusão da APsystems na lista reforça sua sólida atuação global e sua capacidade de adaptação em um mercado altamente competitivo.

Listada no segmento STAR Market da Bolsa de Xangai (SSE STAR Market), a APsystems segue comprometida com sua missão de impulsionar um futuro de baixo carbono e tornar a energia inteligente acessível a todos. Com o apoio de tecnologias avançadas de inteligência artificial, a empresa oferece soluções completas para geração distribuída, incluindo microinversores, sistemas residenciais e soluções de armazenamento de energia para aplicações comerciais e industriais. Mantendo forte investimento em inovação e desenvolvimento tecnológico próprio, a APsystems possui 231 ativos de propriedade intelectual registrados, dos quais 102 são patentes de invenção. A companhia também mantém subsidiárias em mercados estratégicos, incluindo Estados Unidos, Austrália, França, Holanda, México, Brasil, Singapura, Reino Unido e Japão, formando uma ampla rede global de atendimento, vendas e suporte técnico local. Com sua sólida base tecnológica e presença internacional consolidada, a APsystems já forneceu mais de 7,5 GW em soluções MLPE (Module-Level Power Electronics) para clientes em mais de 160 países.

O reconhecimento como fabricante de inversores fotovoltaicos Grau A fortalece ainda mais a posição da marca APsystems no mercado global de energias renováveis, validando sua estratégia de expansão internacional e o desenvolvimento contínuo de seu portfólio de produtos. Nos próximos anos, a APsystems continuará trabalhando em conjunto com parceiros em todo o mundo, apoiada pela inovação tecnológica e pela aplicação de inteligência artificial, para impulsionar um ecossistema energético cada vez mais eficiente, inteligente e integrado.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2995871/image1.jpg

FONTE APsystems