AP시스템, 우드맥킨지로부터 글로벌 A등급 태양광 인버터 제조사로 선정

중국 상하이 및 자싱, 2026년 6월 10일 /PRNewswire/-- AP시스템(APsystems)이 최근 세계 유수의 에너지 리서치 기관인 우드맥킨지(Wood Mackenzie)로부터 '2026년 상반기 A등급 태양광 인버터 제조사(Grade A PV Inverter Manufacturer)'로 선정되며 전 세계 상위 10위 안에 이름을 올렸다. 탁월한 기술 혁신, 지속 가능한 개발 관행 및 전반적인 역량을 인정받아 수여된 이번 인증은 AP시스템의 강력한 시장 경쟁력과 브랜드 영향력을 여실히 보여준다.

우드맥킨지의 연간 순위는 엄격한 방법론과 독립적인 데이터로 명성이 높으며, 글로벌 태양광 발전 프로젝트의 투자, 설계 및 조달 결정에 있어 핵심 참고 자료로 자리매김했다. 환경, 사회, 지배구조(ESG) 성과, 기업의 사회적 책임(CSR), 연구개발 투자, 설비 가동률 등의 기준을 바탕으로 재무적으로 안정적이고 글로벌 컴플라이언스를 갖추며 신뢰성과 낮은 운영 리스크가 입증된 공급업체를 선정하는 이 리스트에 AP시스템이 포함된 것은 인버터 산업에서의 탄탄한 종합적 역량과 강한 회복력을 입증한다.

상하이 증권거래소 스타마켓(SSE STAR Market) 상장사인 AP시스템은 '탄소 제로 미래를 이끌고 스마트 에너지를 모두가 누릴 수 있도록 한다'는 사명에 전념하고 있다. 첨단 AI 기술을 활용해 마이크로 인버터, 주거용, 상업용 및 산업용(C&I) 스토리지 응용 분야 전반에 걸친 포괄적인 분산 에너지 솔루션을 제공한다. 독자적인 연구개발과 혁신에 주력하는 AP시스템은 102건의 발명 특허를 포함해 231건의 지식재산권을 보유하고 있다. 회사는 미국, 호주, 프랑스, 네덜란드, 멕시코, 브라질, 싱가포르, 영국, 일본 등 주요 글로벌 시장에 자회사를 설립해 현지 영업 및 사후 지원을 신속하게 제공하는 포괄적인 서비스 네트워크를 구축했다. 탄탄한 기술력과 전 세계적인 사업 기반을 바탕으로 AP시스템은 전 세계 160개국 이상에 7.5GW 이상의 MLPE 제품을 출하했다.

A등급 태양광 인버터 제조사로 선정됨으로써 AP시스템은 글로벌 신에너지 분야에서의 브랜드 영향력을 더욱 강화하고, 글로벌 에너지 시장 경쟁 참여 및 제품 포트폴리오 확장에 있어 강력한 입지를 확보하게 됐다. AP시스템은 앞으로도 지속적인 기술 혁신과 AI 역량을 바탕으로 글로벌 파트너들과 협력해 보다 효율적이고 지능적이며 상호 연결된 에너지 생태계를 조성해 나갈 것이다.

SOURCE APsystems