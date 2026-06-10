APsystems ได้รับการยอมรับในฐานะผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ Grade A ระดับโลกจาก Wood Mackenzie

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APsystems

10 Jun, 2026, 14:55 CST

เซี่ยงไฮ้และเจียซิง, ประเทศจีน, 10 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อเร็ว ๆ นี้ APsystems ได้รับการยอมรับในฐานะ "ผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ระดับ Grade A" และได้รับการจัดอันดับให้ติดกลุ่ม 10 อันดับแรกของโลก (Global Top 10) สำหรับครึ่งแรกของปี 2569 โดย Wood Mackenzie บริษัทวิจัยด้านพลังงานชั้นนำระดับโลก การได้รับการยกย่องดังกล่าว ซึ่งมอบให้เพื่อยกย่องความเป็นเลิศของบริษัทในด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี แนวปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความแข็งแกร่งโดยรวม ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสามารถในการแข่งขันได้ในตลาดของบริษัทและอิทธิพลของแบรนด์ที่แข็งแกร่ง

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การจัดอันดับประจำปีของ Wood Mackenzie เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านระเบียบวิธีการประเมินที่เข้มงวดและข้อมูลอิสระที่เชื่อถือได้ และได้กลายเป็นข้อมูลอ้างอิงสำคัญสำหรับการตัดสินใจด้านการลงทุน การออกแบบ และการจัดซื้อในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลก โดยรายชื่อดังกล่าวอ้างอิงจากเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) และอัตราการใช้กำลังการผลิต โดยได้คัดเลือกซัพพลายเออร์ที่มีความมั่นคงทางการเงิน ปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับโลก และมีประวัติความน่าเชื่อถือที่พิสูจน์ได้ พร้อมทั้งมีความเสี่ยงในการดำเนินงานในระดับต่ำ การที่ APsystems ได้รับการบรรจุอยู่ในรายชื่อนี้ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพโดยรวมที่แข็งแกร่งและความสามารถในการรับมือกับความท้าทายในอุตสาหกรรมอินเวอร์เตอร์ได้อย่างโดดเด่น

ในฐานะบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด SSE STAR Market นั้น APsystems ยึดมั่นในพันธกิจของบริษัทในการ "ขับเคลื่อนอนาคตที่ปลอดคาร์บอน และทำให้พลังงานอัจฉริยะเข้าถึงได้สำหรับทุกคน" ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ขั้นสูง บริษัทนำเสนอโซลูชันพลังงานแบบกระจายศูนย์ที่ครอบคลุม ทั้งในด้านไมโครอินเวอร์เตอร์ (Microinverter) ระบบกักเก็บพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย และระบบกักเก็บพลังงานสำหรับภาคพาณิชย์และอุตสาหกรรม (C&I) โดยบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการวิจัยและพัฒนาภายในองค์กรและนวัตกรรมที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของตนเอง ปัจจุบัน APsystems ถือครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับอนุมัติแล้วจำนวน 231 รายการ ซึ่งรวมถึงสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 102 ฉบับ บริษัทยังได้จัดตั้งบริษัทย่อยในตลาดสำคัญทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เม็กซิโก บราซิล สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น ซึ่งช่วยสร้างเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุม เพื่อให้สามารถตอบสนองด้านการขายและบริการหลังการขายในระดับท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยการสนับสนุนจากความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่แข็งแกร่งและเครือข่ายการดำเนินงานทั่วโลก APsystems ได้จัดส่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม MLPE (Module-Level Power Electronics) แล้วกว่า 7.5 กิกะวัตต์ ไปยังมากกว่า 160 ประเทศทั่วโลก

การได้รับการยอมรับให้เป็นผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ระดับ Grade A ยิ่งตอกย้ำความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือของแบรนด์ APsystems ในอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ระดับโลก อีกทั้งยังเป็นเครื่องยืนยันศักยภาพในการแข่งขันในตลาดพลังงานสากล และสนับสนุนการขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคง สำหรับในอนาคตข้างหน้า APsystems จะยังคงเดินหน้าทำงานร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก ซึ่งขับเคลื่อนโดยการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและการเสริมศักยภาพด้วย AI เพื่อส่งเสริมระบบนิเวศด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ชาญฉลาดยิ่งกว่า และเชื่อมโยงถึงกันมากยิ่งขึ้น

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