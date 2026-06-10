APsystems classée parmi les fabricants mondiaux d'onduleurs photovoltaïques de catégorie A par Wood Mackenzie

SHANGHAI et JIAXING, Chine, 10 juin 2026 /PRNewswire/ -- APsystems a récemment été reconnue comme « fabricant d'onduleurs photovoltaïques de catégorie A » et s'est classée parmi les 10 premiers au monde pour le premier semestre 2026 par Wood Mackenzie, chef de file mondial en recherche énergétique. Cette distinction, décernée en reconnaissance de l'innovation technologique exceptionnelle de l'entreprise, de ses pratiques de développement durable et de sa force globale, démontre pleinement sa forte compétitivité sur le marché et l'influence de sa marque.

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Le classement annuel de Wood Mackenzie est réputé pour sa méthode rigoureuse et ses données indépendantes, et est devenu une référence incontournable pour la prise de décisions en matière d'investissement, de conception et d'approvisionnement dans le cadre de projets d'énergie photovoltaïque mondiaux. Sur la base de critères tels que les performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), la responsabilité sociale des entreprises (RSE), les investissements en R&D et le taux d'utilisation des capacités, cette liste met en avant des fournisseurs financièrement stables, respectueux des normes internationales, dont la fiabilité est avérée et qui présentent un faible risque opérationnel. La présence d'APsystems sur cette liste souligne ses solides capacités globales et sa forte résilience dans le secteur des onduleurs.

En tant que société cotée sur le marché STAR de la Bourse de Shanghai, APsystems s'engage à remplir sa mission : « Favoriser un avenir sans carbone et rendre l'énergie intelligente accessible à tous. » Tirant parti des technologies de pointe en matière d'IA, l'entreprise propose des solutions complètes d'énergie décentralisée pour les micro-onduleurs et pour les applications de stockage résidentielles ainsi que commerciales et industrielles. Avec un intérêt marqué pour la R&D exclusive et l'innovation, APsystems détient 231 droits de propriété intellectuelle autorisés, dont 102 brevets d'invention. La société a implanté des filiales sur les principaux marchés mondiaux – notamment aux États-Unis, en Australie, en France, aux Pays-Bas, au Mexique, au Brésil, à Singapour, au Royaume-Uni et au Japon – et a ainsi mis en place un réseau de services complet qui garantit une prise en charge locale réactive, au niveau tant commercial qu'après-vente. Forte d'une solide expertise technique et d'une présence mondiale, APsystems a expédié plus de 7,5 GW de produits MLPE dans plus de 160 pays à travers le monde.

Sa reconnaissance en tant que fabricant d'onduleurs photovoltaïques de catégorie A renforcera encore davantage l'influence de la marque APsystems dans le secteur mondial des énergies nouvelles, légitimisant ainsi sa participation à la concurrence sur le marché mondial de l'énergie et l'expansion de son portefeuille de produits. À l'avenir, APsystems continuera de collaborer avec des partenaires mondiaux, sous l'impulsion d'une innovation technologique continue et des possibilités offertes par l'IA, afin de favoriser un écosystème énergétique plus efficace, plus intelligent et plus interconnecté.

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