APsystems es reconocida como fabricante mundial de inversores de energía fotovoltaica de grado A por Wood Mackenzie

SHANGHÁI y JIAXING, China, 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- APsystems ha sido reconocida recientemente como "fabricante de inversores de energía fotovoltaica de grado A" y se ha situado entre las diez primeras empresas a nivel mundial en el primer semestre de 2026 según Wood Mackenzie, empresa de investigación sobre energía líder mundial. Este galardón, otorgado en reconocimiento a la destacada innovación tecnológica, las prácticas de desarrollo sostenible y la solidez general de la empresa, destaca plenamente su gran competitividad en el mercado y la influencia de su marca.

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La clasificación anual de Wood Mackenzie es reconocida por su rigurosa metodología y sus datos independientes y se ha convertido en una referencia clave para las decisiones de inversión, diseño y contratación en proyectos de energía fotovoltaica a nivel mundial. Basándose en criterios como el desempeño en materia medioambiental, social y de gobernanza (ESG), responsabilidad social corporativa (RSC), inversión en investigación y desarrollo (I+D) y la utilización de la capacidad, la lista destaca a los proveedores financieramente estables, que cumplen con la normativa internacional, con una confiabilidad demostrada y bajo riesgo operativo. La inclusión de APsystems en esta lista destaca sus sólidas capacidades generales y su gran capacidad de recuperación en el sector de los inversores.

Como empresa que cotiza en el mercado STAR de la Bolsa de Shanghái, APsystems está comprometida con su misión: "Impulsar un futuro sin emisiones de carbono y hacer que la energía inteligente sea accesible para todos". Gracias al uso de tecnologías avanzadas de IA, la empresa ofrece soluciones integrales de energía distribuida para aplicaciones de microinversores y de almacenamiento residencial y comercial e industrial. Con un fuerte enfoque en investigación, desarrollo e innovación propios, APsystems cuenta con 231 derechos de propiedad intelectual registrados, entre los que se incluyen 102 patentes de invención. La empresa fundó filiales en mercados clave a nivel mundial, entre ellos, Estados Unidos, Australia, Francia, los Países Bajos, México, Brasil, Singapur, el Reino Unido y Japón y crea una red de servicios integral que garantiza una atención comercial y posventa local ágil y eficaz. Gracias a su sólida experiencia técnica y a su presencia internacional, APsystems suministró más de 7,5 GW de productos MLPE a más de 160 países de todo el mundo.

El reconocimiento como fabricante de inversores de energía fotovoltaica de grado A reforzará aún más la influencia de la marca APsystems en el sector mundial de las nuevas energías, lo que supone un importante respaldo a su participación en la competencia del mercado energético mundial y a la ampliación de su cartera de productos. De cara al futuro, APsystems seguirá colaborando con socios internacionales, impulsada por la innovación tecnológica continua y el aprovechamiento de la IA, para promover un ecosistema energético más eficiente, inteligente e interconectado.

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FUENTE APsystems