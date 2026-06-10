APsystems Diiktiraf sebagai Pengeluar Penyongsang PV Gred A Global oleh Wood Mackenzie

SHANGHAI dan JIAXING, China, 10 Jun 2026 /PRNewswire/ -- APsystems baru-baru ini diiktiraf sebagai "Pengeluar Penyongsang PV Gred A" dan disenaraikan dalam 10 Teratas Global bagi separuh pertama tahun 2026 oleh Wood Mackenzie, firma penyelidikan tenaga terkemuka dunia. Pengiktirafan ini diberikan atas kecemerlangan syarikat dalam inovasi teknologi, amalan pembangunan mampan dan kekuatan keseluruhan perniagaannya, sekali gus membuktikan daya saing pasaran dan pengaruh jenamanya yang kukuh.

Kedudukan tahunan Wood Mackenzie terkenal dengan metodologi yang ketat serta penggunaan data yang bebas, menjadikannya rujukan penting bagi keputusan pelaburan, reka bentuk dan perolehan dalam projek tenaga fotovolta (PV) di seluruh dunia. Berdasarkan kriteria seperti prestasi alam sekitar, sosial dan tadbir urus (ESG), tanggungjawab sosial korporat (CSR), pelaburan penyelidikan dan pembangunan (R&D), dan kadar penggunaan kapasiti, senarai tersebut mengetengahkan pembekal yang stabil dari segi kewangan, mematuhi piawaian global, mempunyai rekod kebolehpercayaan yang terbukti dan risiko operasi yang rendah. Penyertaan APsystems dalam senarai itu menyerlahkan keupayaan keseluruhan yang kukuh dan daya tahan tinggi syarikat dalam industri penyongsang.

Sebagai syarikat yang disenaraikan di Pasaran STAR Bursa Saham Shanghai (SSE STAR Market), APsystems komited terhadap misinya untuk "Memacu Masa Depan Sifar Karbon dan Menjadikan Tenaga Pintar Boleh Diakses oleh Semua." Dengan memanfaatkan teknologi AI termaju, syarikat menyediakan penyelesaian tenaga teragih yang komprehensif merangkumi aplikasi penyongsang mikro, penyimpanan tenaga kediaman serta komersial dan perindustrian (C&I). Dengan tumpuan yang kuat terhadap penyelidikan, pembangunan dan inovasi proprietari, APsystems memiliki 231 hak harta intelek yang diluluskan, termasuk 102 paten ciptaan. Syarikat turut menubuhkan anak syarikat di pasaran utama dunia termasuk Amerika Syarikat, Australia, Perancis, Belanda, Mexico, Brazil, Singapura, United Kingdom dan Jepun, sekali gus membangunkan rangkaian perkhidmatan menyeluruh yang memastikan sokongan jualan dan selepas jualan tempatan yang responsif.

Disokong oleh kepakaran teknikal yang kukuh dan kehadiran global yang meluas, APsystems telah menghantar lebih daripada 7.5GW produk MLPE (Module-Level Power Electronics) ke lebih daripada 160 negara di seluruh dunia.

Pengiktirafan sebagai pengeluar penyongsang PV Gred A dijangka terus memperkukuh pengaruh jenama APsystems dalam sektor tenaga baharu global, sekali gus memberikan pengesahan kukuh terhadap keupayaannya untuk bersaing dalam pasaran tenaga antarabangsa dan memperluaskan portfolio produknya. Pada masa hadapan, APsystems akan terus bekerjasama dengan rakan kongsi global, dipacu oleh inovasi teknologi yang berterusan dan pemerkasaan AI, bagi membangunkan ekosistem tenaga yang lebih cekap, pintar dan saling berhubung.

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