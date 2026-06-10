APsystems es reconocida como fabricante mundial de inversores fotovoltaicos de grado A por Wood Mackenzie

SHANGHÁI y JIAXING, China, 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- APsystems ha recibido recientemente el reconocimiento como "Fabricante de inversores fotovoltaicos de grado A" y clasificada entre los 10 mejores a nivel mundial para el primer semestre de 2026 por Wood Mackenzie, una firma líder mundial en investigación energética. Esta distinción, que se concede como reconocimiento a la destacada innovación tecnológica de la empresa, sus prácticas de desarrollo sostenible y su solidez general, demuestra plenamente su fuerte competitividad en el mercado y su influencia de marca.

image1

La clasificación anual de Wood Mackenzie cuenta con el reconocimeinto gracias a su metodología rigurosa y datos independientes, y se ha convertido en una referencia clave para las decisiones de inversión, diseño y adquisición en proyectos globales de energía fotovoltaica. Basada en criterios como el desempeño ambiental, social y de gobernanza (ESG), la responsabilidad social corporativa (RSC), la inversión en I+D y la utilización de la capacidad, la lista destaca a los proveedores financieramente estables, que cumplen con las normativas globales, con fiabilidad comprobada y bajo riesgo operativo. La inclusión de APsystems en esta lista subraya sus sólidas capacidades generales y su gran resiliencia en la industria de los inversores.

Como empresa que cotiza en el mercado SSE STAR, APsystems está comprometida con su objetivo: "Impulsar un futuro con cero emisiones de carbono y hacer que la energía inteligente sea accesible para todos". Aprovechando tecnologías avanzadas de IA, la empresa ofrece soluciones integrales de energía distribuida para aplicaciones de almacenamiento en microinversores, residenciales y comerciales e industriales. Con un fuerte enfoque en I+D propia e innovación, APsystems posee 231 derechos de propiedad intelectual autorizados, incluyendo 102 patentes de invención. La empresa dispone de filiales en mercados globales clave, como Estados Unidos, Australia, Francia, Países Bajos, México, Brasil, Singapur, Reino Unido y Japón, creando una red de servicio integral que garantiza una atención al cliente local eficaz y un soporte posventa eficiente. Respaldada por una sólida experiencia técnica y su presencia mundial, APsystems ha enviado más de 7,5 GW de productos MLPE a más de 160 países.

Ser reconocido como fabricante de inversores fotovoltaicos de Grado A reforzará aún más la influencia de la marca APsystems en el sector global de las energías renovables, validando su participación en la competencia del mercado energético mundial y la expansión de su cartera de productos. En lo que respecta al futuro, APsystems seguirá colaborando con socios globales, impulsado por la continua innovación tecnológica y el empoderamiento de la IA, para fomentar un ecosistema energético más eficiente, inteligente e interconectado.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2995871/image1.jpg