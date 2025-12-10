GACのAIONおよびHYPTECの新エネルギー車製品ラインナップがリヤドモーターショーで初公開、中東市場における新たな章を開く

リヤド（サウジアラビア）、2025年12月10日 /PRNewswire/ -- 12月9日、サウジアラビアのリヤドモーターショーが華々しく開幕しました。GACは、多彩な主力モデルを披露するとともに、新エネルギー車（NEV）の2つの製品シリーズであるAIONおよびHYPTECの発売を正式に発表しました。AION V、AION ES、HYPTEC HTの3つの新エネルギー車モデルが、同時にサウジアラビア市場に投入されました。これは、GACがサウジアラビアでの事業基盤を一層強化する強い決意を示すものであり、中東戦略の加速的な展開と「中東アクション（Middle East Action）」の実行推進を意味します。

3つの新エネルギー車モデルは、主流となる家庭向け移動、効率的な通勤、ラグジュアリーなハイエンド移動など、多様な利用シーンに対応しており、デザイン、安全性、インテリジェンス、快適性におけるGACの深い蓄積を融合しています。これにより、安定かつ信頼性の高い品質、先進的な新エネルギー技術、そして卓越した智能技術の強みを備えた高品質かつハイテクなグリーンモビリティをサウジアラビアの消費者に提供します。

GACは「サービス第一、顧客第一」のサービス理念を掲げ、8年/16万キロの車両保証および8年/20万キロのパワーバッテリー保証という保証ポリシーを導入します。一方で、GACは、現地におけるサービス体制の強化、部品供給効率の改善を継続しており、末端部品供給率が95%超を確保するよう努めています。

同モーターショーでは、GAC、AION、HYPTECの3ブランドから、純電動車および燃料車を含む計8モデルを展示し、都市通勤から家族旅行、ビジネストラベルまで、あらゆるシーンを網羅する製品マトリクスを完全に示しました。その中で、NEVモデルにはAION V、AION ES、HYPTEC HT、HYPTEC SSRが含まれ、燃料車モデルにはGAC GS8、GAC M8、GAC EMZOOM、GAC EMPOWが含まれます。

GACは、サウジアラビアにおける7年間のユーザーベースとブランド評価を活かし、先進技術、包括的なサービス、そして現地オペレーションを深く融合させることで、市場競争力のさらなる向上を図ります。今後について、GACは「One GAC 2.0」を指針とし、ウィン・ウィンとなる協力を中心とした長期的な発展理念を堅持します。それは、サウジアラビアに根差し、サウジアラビアのために、サウジアラビアと融合し、サウジアラビアに奉仕し、サウジアラビアに貢献するということです。GACは、サウジアラビアおよびより広い中東地域における新エネルギー転換を着実に推進し、同地域の自動車産業の高品質な発展を促進することを目指します。

