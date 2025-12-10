GAC, 리야드 모터쇼에서 신에너지차 AION•HYPTEC 공개…중동 시장 공략 본격화

리야드, 사우디아라비아 2025년 12월 10일 /PRNewswire/ -- 사우디아라비아에서 리야드 모터쇼(Riyadh Motor Show)가 12월 9일 성대히 막을 올렸다. GAC는 다양한 스타 모델을 선보이는 한편, 두 가지 신에너지차(NEV) 라인업인 AION과 HYPTEC 출시를 공식 발표했다. 동시에 3종의 NEV 모델 NEV AION V, AION ES, HYPTEC HT를 사우디 시장에 소개했다. 이는 GAC가 사우디 시장에서 입지를 강화하려는 강력한 의지를 보여주는 것으로, '중동 액션(Middle East Action)' 실행을 가속화하면서 중동 전략 전개가 본격적으로 속도를 내고 있음을 의미한다.

새로 소개한 NEV 모델 3종은 일상적 가족 여행, 효율적 통근, 프리미엄 여행 등으로 활용도가 높으며, 디자인•안전•지능화•편안한 주행 경험 면에서 GAC이 축적해온 뛰어난 기술적 역량이 통합됐다. 이 차량들은 안정적이고 신뢰할 수 있는 품질, 선도적인 신에너지 기술, 탁월한 지능형 기술 역량으로 사우디 소비자에게 고품질의 첨단 친환경 여행 옵션을 제공할 것으로 기대된다.

GAC는 '서비스 우선, 고객 제일(Service First, Customer First)'이라는 서비스 철학을 바탕으로 차량 8년/16만 km 보증 및 파워 배터리 8년/20만 km 보증 정책을 시행한다. 또한 현지 서비스 역량을 지속적으로 강화하고, 부품 공급 효율을 개선하여 현장 부품 공급률을 95% 이상으로 유지할 계획이다.

GAC는 모터쇼에서 GAC, AION, HYPTEC 3개 브랜드의 순수 전기차와 내연기관차를 포함한 8개 모델을 공개하며, 도시 통근부터 가족 여행, 비즈니스 이동까지 아우르는 전(全) 시나리오 제품 포트폴리오를 선보였다. 이 중 AION V, AION ES, HYPTEC HT, HYPTEC SSR은 NEV 모델이며, GAC GS8, GAC M8, GAC EMZOOM, GAC EMPOW는 내연기관 모델이다.

GAC는 사우디아라비아에서 7년간 축적해온 사용자 기반과 브랜드 명성을 바탕으로 첨단 기술, 종합 서비스, 현지 운영을 깊이 통합하여 시장 경쟁력을 강화하고 있다. 앞으로도 '원 GAC 2.0(One GAC 2.0)' 정책에 따라 상생 협력을 중심으로 한 장기 발전 철학을 고수할 계획이다. GAC는 사우디아라비아에서, 사우디아라비아를 위해, 사우디아라비아에 통합되고, 사우디아라비아에 봉사하며, 사우디아라비아에 기여하는 것을 목표로 삼고 있다. 이를 위해 사우디아라비아 및 중동 지역의 신에너지 전환을 꾸준히 추진하며 이 지역 자동차 산업의 고품질 발전을 촉진할 계획이다.

SOURCE GAC