Auditoria da CES 2026 mostra crescimento de quatro por cento na participação, enquanto inovadores marcaram presença em Las Vegas

A participação de mídia, formuladores de políticas e investidores cresce à medida que o interesse aumenta em IA, robótica e marketing & publicidade

ARLINGTON, Virgínia, 1º de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Consumer Technology Association (CTA)® anuncia dados auditados de forma independente para a CES® 2026, o evento tecnológico mais poderoso do mundo, revelando crescimento na participação para 148.392 participantes. A auditoria reafirma a CES como o lugar onde a comunidade global de tecnologia vem fazer negócios e mostra as pessoas e ideias por trás das tecnologias que estão melhorando vidas.

"Estamos orgulhosos desse crescimento durante um ano desafiador para o setor de feiras comerciais", disse Gary Shapiro, presidente executivo e CEO da CTA. "Esses resultados ressaltam não apenas a resiliência dos eventos presenciais, mas o papel inigualável que a CES desempenha ao reunir inovadores, formuladores de políticas e líderes empresariais para definir o que vem a seguir, à medida que as tecnologias emergentes estão reformulando rapidamente as indústrias."

Ao contrário de qualquer outro evento, a CES permite que as empresas façam negócios, lancem produtos, anunciem parcerias, estabeleçam liderança de pensamento e elevem a visibilidade da marca em um só lugar com um público global. Outros números de participação incluem:

55.841 (37,6%) participantes internacionais de 141 países, regiões e territórios usando a CES como a principal plataforma para entrada e negociação no mercado global

Mais de 4100 expositores em mais de 2,6 milhões de pés quadrados, incluindo cerca de 1200 startups no Eureka Park, apresentando a tecnologia de hoje e de amanhã 307 das empresas da Fortune 500 de 2025 representadas

7037 membros da mídia, criadores de conteúdo e analistas do setor cobriram as inovações apresentadas em todo o espaço da feira

2162 investidores em busca da próxima inovação no Parque Eureka

189 líderes governamentais globais e formuladores de políticas com foco na interseção entre tecnologia e políticas públicas

Mais de 400 sessões de conferência com mais de 1400 palestrantes estimulando o debate no setor

A auditoria CES 2026 examina a demografia de quem apareceu e por quê. Os executivos de nível sênior representaram 52% dos participantes e houve um interesse crescente em tecnologias que promovem o futuro dos negócios e da sociedade, incluindo:

IA: 39.929 participantes (+22% A/A) exploraram como a IA abrange o salão de exposições e a CES Foundry

Robótica: 19.605 participantes (+26% A/A) envolvidos com automação, humanoides e sistemas inteligentes

Marketing e publicidade: 13.433 participantes (+10% YoY) criaram impacto no C Space

"Para CMOs e líderes de negócios que decidem onde investir seu tempo e recursos, métricas confiáveis e auditadas independentemente são importantes", disse Kinsey Fabrizio, presidente da CTA. "A CES é mais uma vez o maior evento anual de negócios auditado e a auditoria é um sinal poderoso de que as empresas na vanguarda da inovação estão escolhendo a CES para se conectar, colaborar e fazer negócios."

Os números de participação na CES são auditados de forma independente por terceiros e excedem os padrões de auditoria estabelecidos pela UFI, The Global Association of the Exhibition Industry. Auditorias independentes são essenciais para construir confiança, garantir a precisão dos dados e promover a transparência para todas as partes interessadas. A CTA incentiva os expositores a solicitar auditorias de terceiros para os eventos em que participam.

A Auditoria CES 2026 está disponível aqui. A CES retornará a Las Vegas de 6 a 9 de janeiro de 2027.

Sobre a CES®:

A CES é o evento de tecnologia mais poderoso do mundo – o campo de provas para tecnologias revolucionárias e inovadores globais. É onde as maiores marcas do mundo fazem negócios e encontram novos parceiros, e os inovadores mais perspicazes sobem ao palco. De propriedade e produzida pela Consumer Technology Association (CTA)®, a CES apresenta todos os aspectos do setor de tecnologia. A CES 2027 acontecerá de 6 a 9 de janeiro em Las Vegas. Saiba mais em CES.tech e siga a CES nas redes sociais.

Sobre a Consumer Technology Association (CTA)®:

Como a maior associação comercial de tecnologia da América do Norte, a CTA é o setor de tecnologia. Nossos membros são os principais inovadores do mundo – de startups a marcas globais – ajudando a apoiar mais de 17 milhões de empregos americanos. A CTA é proprietária e produz a CES® – o evento de tecnologia mais poderoso do mundo. Encontre-nos em CTA.tech. Siga-nos em @CTAtech.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2520236/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg

FONTE Consumer Technology Association