-Una auditoría de CES 2026 revela un crecimiento del cuatro por ciento en la participación, gracias a la presencia de innovadores en Las Vegas

Aumenta la participación de medios, legisladores e inversores ante el creciente interés por la IA, la robótica y el marketing y la publicidad.

ARLINGTON, Va., 31 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La Consumer Technology Association (CTA)® anuncia datos auditados de forma independiente para CES® 2026, el evento tecnológico más importante del mundo, que revelan un aumento en la asistencia a 148.392 participantes. La auditoría reafirma a CES como el lugar donde la comunidad tecnológica global se reúne para hacer negocios y donde se presentan las personas y las ideas detrás de las tecnologías que mejoran la vida de las personas.

"Estamos orgullosos de este crecimiento durante un año difícil para la industria de las ferias comerciales", declaró Gary Shapiro, presidente ejecutivo y consejero delegado de CTA. "Estos resultados no solo demuestran la resiliencia de los eventos presenciales, sino también el papel fundamental que desempeña CES al reunir a innovadores, legisladores y líderes empresariales para definir el futuro, a medida que las tecnologías emergentes transforman rápidamente las industrias".

A diferencia de cualquier otro evento, CES permite a las empresas hacer negocios, lanzar productos, anunciar alianzas, consolidar su liderazgo de opinión y aumentar la visibilidad de su marca en un solo lugar, ante una audiencia global. Otras cifras de asistencia incluyen:

55.841 (37,6 %) participantes internacionales de 141 países, regiones y territorios utilizan CES como plataforma líder para la entrada al mercado global y la negociación de acuerdos.

Más de 4.100 expositores en más de 2,6 millones de pies cuadrados netos, incluyendo unas 1.200 empresas emergentes en Eureka Park, que muestran la tecnología de hoy y del futuro. Representación de 307 de las empresas Fortune 500 de 2025.

7.037 medios de comunicación, creadores de contenido y analistas del sector que cubren las innovaciones en todo el recinto ferial.

2.162 inversores que buscan el próximo gran avance en Eureka Park.

189 líderes gubernamentales y responsables políticos de todo el mundo centrados en la intersección entre tecnología y políticas públicas.

Más de 400 sesiones de conferencias con más de 1.400 ponentes que impulsan el diálogo en el sector.

La auditoría de CES 2026 examina la demografía de quiénes asistieron y por qué. Los ejecutivos de alto nivel representaron el 52 % de los asistentes y hubo un mayor interés en las tecnologías que impulsan el futuro de los negocios y la sociedad, incluyendo:

IA: 39.929 asistentes (+22 % interanual) exploraron cómo la IA está presente en el recinto ferial y en CES Foundry.

Robótica: 19.605 asistentes (+26 % interanual) interactuaron con la automatización, los humanoides y los sistemas inteligentes.

Marketing y publicidad: 13.433 asistentes (+10 % interanual) generaron expectación en C Space.

"Para los directores de marketing y líderes empresariales que deciden dónde invertir su tiempo y recursos, las métricas creíbles y auditadas de forma independiente son fundamentales", afirmó Kinsey Fabrizio, presidente de CTA. "CES es, una vez más, el evento empresarial anual más grande auditado, y esta auditoría es una clara señal de que las empresas a la vanguardia de la innovación eligen CES para conectar, colaborar y hacer negocios".

Las cifras de asistencia a CES son auditadas de forma independiente por un tercero y superan los estándares de auditoría establecidos por UFI, la Asociación Global de la Industria de Exposiciones. Las auditorías independientes son esenciales para generar confianza, garantizar la precisión de los datos y promover la transparencia para todos los interesados. CTA anima a los expositores a solicitar auditorías de terceros para los eventos en los que participan.

La auditoría de CES 2026 está disponible aquí. CES regresará a Las Vegas del 6 al 9 de enero de 2027.

Acerca de CES®:

CES es el evento tecnológico más importante del mundo: el escaparate de las tecnologías revolucionarias y los innovadores globales. Aquí es donde las marcas más grandes del mundo hacen negocios y encuentran nuevos socios, y donde los innovadores más brillantes suben al escenario. Organizado por la Consumer Technology Association (CTA)®, CES abarca todos los aspectos del sector tecnológico. CES 2027 se celebra del 6 al 9 de enero en Las Vegas. Para más información, visite CES.tech y siga a CES en redes sociales.

Acerca de Consumer Technology Association (CTA)®:

Como la mayor asociación comercial de tecnología de Norteamérica, CTA es el sector tecnológico. Nuestros miembros son los principales innovadores del mundo, desde empresas emergentes hasta marcas globales, y contribuyen a generar más de 17 millones de empleos en Estados Unidos. CTA es propietaria y productora de CES®, el evento tecnológico más importante del mundo. Visítenos en CTA.tech. Síganos en @CTAtech.

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