CES 2026 審計報告顯示，創新企業齊聚拉斯維加斯，參與人數增長 4%

市場對人工智能、機械人技術以及市場推廣及廣告的興趣急升，媒體、政策制定者及投資者的參與人數亦同步增加

維珍尼亞州阿靈頓2026年4月2日 /美通社/ -- Consumer Technology Association (CTA)® 公佈了全球最具影響力的科技盛會—— CES® 2026（2026年國際消費電子展）的獨立審計數據，顯示參與人數增至 148,392 人。 審計結果再次印證，CES 不僅是全球科技界匯聚一堂洽商合作之地，也展現那些改善生活的科技背後蘊藏的人才及創新理念。

CTA 執行主席兼行政總裁 Gary Shapiro 表示：「展覽業今年挑戰重重，我們卻能錄得增長，實在引以為傲。 這些結果不僅彰顯實體活動的強大韌力，更體現 CES 無可比擬的獨特角色，其將創新企業、政策制定者與商界領袖匯聚一堂，在新興技術迅速改寫行業格局之際，共同勾勒未來藍圖。」

有別於其他活動，CES 讓企業能在同一場合面向全球受眾，同時完成業務洽談、發佈產品、公佈合作夥伴關係、建立行業思維領導地位，以及提升品牌曝光率。 其他參與人數統計如下：

來自 141 個國家、地區及屬地的國際參與者達 55,841 人（佔比 37.6%），其視 CES 為進軍全球市場和達成交易的首選平台

參展商超過 4,100 間，展覽淨面積逾 260 萬平方呎，其中約 1,200 間初創企業於 Eureka Park（尤里卡園區）亮相，展示當下與未來的科技 共有 307 間 2025 年《財富》500 強 (Fortune 500) 企業參與盛會

7,037 名媒體、內容創作者及行業分析師，報道來自展會現場的創新成果

2,162 名投資者在 Eureka Park 發掘下一項重大突破

189 名全球政府領袖及政策制定者，聚焦科技與公共政策的交匯領域

超過 400 場會議，由逾 1,400 名演講者激發業界對話交流

CES 2026 審計報告分析了與會者的背景及其參與原因 高層管理人員佔與會者的 52%；而各界越來越關注推動未來商業與社會發展的技術領域，當中包括：

人工智能 (AI)：39,929 名與會者（按年增長 22%）親身探索了人工智能如何遍及展會各處及 CES Foundry

機械人：19,605 名與會者（按年增長 26%）體驗了自動化、人型機械人及智能系統

市場推廣及廣告：13,433 名與會者（按年增長 10%）雲集 C Space，掀起話題熱潮

CTA 總裁 Kinsey Fabrizio 指出：「對於權衡時間與資源投放的首席營銷官 (CMO) 及商界領袖而言，經獨立審計的可靠數據是決策的基石。 CES 再次成為經審計的最大型年度商業活動，而此審計結果亦清楚顯示，一眾走在創新最前線的公司，正將 CES 視為連結夥伴、攜手合作、共拓商機的絕佳之地。」

CES 的參與人數由第三方機構獨立審計，其標準更超越了全球展覽業協會（The Global Association of the Exhibition Industry，簡稱「UFI」）所訂的要求。 對於建立信任、確保數據準確，以及為所有持份者提升透明度而言，獨立審計不可或缺。 CTA 鼓勵參展商為其參與的活動尋求第三方審計。

CES 2026 審計報告可於此處查閱。 CES 將於 2027 年 1 月 6 日至 9 日重返拉斯維加斯。

關於 CES®：

CES 作為全球最具影響力的科技盛事，既是革新技術的試驗勝地，亦是全球創新企業展露鋒芒的舞台。 全球頂尖品牌在此洽商合作並結識新合作夥伴，而一眾頂尖出色的創新企業亦在此登台亮相。 CES 由 Consumer Technology Association (CTA)® 擁有和主辦，涵蓋科技領域的每個層面。 CES 2027 將於 1 月 6 日至 9 日在拉斯維加斯舉行。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 CES.tech，並於社交平台上關注 CES。

關於 Consumer Technology Association (CTA)®：

作為北美最大的科技行業協會，CTA 可謂科技界代表。 本會會員匯聚全球頂尖的創新力量，從初創公司到國際品牌，合共為美國創造了超過 1,700 萬個就業機會。 全球最具影響力的科技盛會 CES®，正是由 CTA 擁有及主辦。 歡迎瀏覽 CTA.tech 了解我們。 請於 @CTAtech 關注我們的最新消息。

SOURCE Consumer Technology Association