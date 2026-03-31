Die Prüfung der CES 2026 zeigt einen Teilnehmerzuwachs von vier Prozent, da zahlreiche Innovatoren in Las Vegas vertreten waren

Das Interesse an KI, Robotik sowie Marketing und Werbung steigt, und die Beteiligung von Medien, politischen Entscheidungsträgern und Investoren nimmt zu

ARLINGTON, Virginia, 31. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Consumer Technology Association (CTA)® gibt die von unabhängiger Stelle geprüften Daten zur CES® 2026 bekannt, der weltweit bedeutendsten Technologiemesse, und vermeldet einen Besucheranstieg auf 148.392 Teilnehmer. Die Prüfung bestätigt erneut, dass die CES der Ort ist, an dem die globale Tech-Community Geschäfte tätigt und die Menschen und Ideen hinter den Technologien präsentiert, die das Leben verbessern.

„Wir sind stolz auf dieses Wachstum in einem für die Messebranche schwierigen Jahr", sagte Gary Shapiro, Vorstandsvorsitzender und CEO der CTA. „Diese Ergebnisse unterstreichen nicht nur die Widerstandsfähigkeit von Präsenzveranstaltungen, sondern auch die unvergleichliche Rolle, die die CES dabei spielt, Innovatoren, politische Entscheidungsträger und Führungskräfte aus der Wirtschaft zusammenzubringen, um zu definieren, was als Nächstes kommt, während neue Technologien die Branchen rasch umgestalten."

Wie keine andere Veranstaltung ermöglicht die CES es Unternehmen, an einem Ort vor einem globalen Publikum Geschäfte zu tätigen, Produkte auf den Markt zu bringen, Partnerschaften bekannt zu geben, Vordenkerrolle zu etablieren und die Sichtbarkeit ihrer Marke zu steigern. Weitere Teilnehmerzahlen enthalten:

55.841 (37,6 %) internationale Teilnehmer aus 141 Ländern, Regionen und Gebieten, die die CES als führende Plattform für den globalen Markteintritt und Geschäftsabschlüsse nutzen

Über 4.100 Aussteller auf einer Nettofläche von über 2,6 Millionen Quadratfuß, darunter rund 1.200 Start-ups im Eureka Park, die die Technologien von heute und morgen präsentieren 307 der 2025 Fortune-500-Unternehmen vertreten

7.037 Medienvertreter, Content-Ersteller und Branchenanalysten, die über Innovationen auf der gesamten Ausstellungsfläche berichteten

2.162 Investoren, die im Eureka Park nach dem nächsten Durchbruch suchten

189 führende Politiker und Entscheidungsträger aus aller Welt, die sich auf die Schnittstelle von Technologie und Politik konzentrierten

Über 400 Konferenzsitzungen mit über 1.400 Referenten, die den Branchendialog anregten

Die CES-2026-Prüfung untersucht die demografische Zusammensetzung der Besucher und ihre Beweggründe. Führungskräfte der obersten Ebene machten 52 % der Besucher aus, und es gab ein gesteigertes Interesse an Technologien, die die Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft vorantreiben, darunter:

KI: 39.929 Besucher (+22 % im Vergleich zum Vorjahr) erkundeten, wie KI die Ausstellungsfläche und die CES Foundry durchzieht

Robotik: 19.605 Besucher (+26 % im Vergleich zum Vorjahr) beschäftigten sich mit Automatisierung, Humanoiden und intelligenten Systemen

Marketing und Werbung: 13.433 Besucher (+10 % im Vergleich zum Vorjahr) sorgten im C Space für Aufsehen

„Für CMOs und Führungskräfte, die entscheiden, wo sie ihre Zeit und Ressourcen investieren, sind glaubwürdige, unabhängig geprüfte Kennzahlen entscheidend", sagte Kinsey Fabrizio, Präsident der CTA. „Die CES ist erneut die größte geprüfte jährliche Wirtschaftsveranstaltung, und die Prüfung ist ein starkes Signal dafür, dass die Unternehmen an der Spitze der Innovation die CES wählen, um Kontakte zu knüpfen, zusammenzuarbeiten und Geschäfte zu tätigen."

Die Besucherzahlen der CES werden von einer unabhängigen Stelle geprüft und übertreffen die Prüfungsstandards der UFI, der Global Association of the Exhibition Industry. Unabhängige Prüfungen sind unerlässlich, um Vertrauen aufzubauen, die Genauigkeit der Daten zu gewährleisten und die Transparenz für alle Beteiligten zu fördern. Die CTA ermutigt Aussteller, für die Veranstaltungen, an denen sie teilnehmen, Prüfungen durch unabhängige Stellen zu beantragen.

Der Prüfbericht zur CES 2026 ist hier verfügbar. Die CES wird vom 6. bis 9. Januar 2027 wieder in Las Vegas stattfinden.

Informationen zur CES®:

CES ist die wichtigste Technologiemesse der Welt – der Prüfstand für bahnbrechende Technologien und globale Innovatoren. Hier schließen die größten Unternehmen der Welt Geschäfte ab und treffen neue Partner. Auf der Bühne haben die klügsten Innovatoren das Wort. Die CES, die vom Verband „Consumer Technology Association (CTA)®" ausgerichtet und produziert wird, umfasst alle Aspekte des Technologiesektors. Die CES 2027 findet vom 6. bis 9. Januar in Las Vegas statt. Erfahren Sie mehr unter CES.tech und folgen Sie der CES auf Social Media.

Informationen zur Consumer Technology Association (CTA)®:

Als Nordamerikas größter Technologieverband ist die CTA der Technologiesektor. Unsere Mitglieder sind die weltweit führenden Innovatoren – von Start-ups bis hin zu globalen Marken – und tragen dazu bei, mehr als 17 Millionen Arbeitsplätze in den USA zu sichern. Die CTA ist Eigentümer und Produzent der CES® – die einflussreichste Technologieveranstaltung der Welt. Sie finden uns auf CTA.tech. Folgen Sie uns bei @CTAtech.

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