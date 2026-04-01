La auditoría de la CES 2026 muestra un crecimiento del 4 % en la participación, gracias a la presencia de innovadores en Las Vegas

La participación de los medios de comunicación, los responsables de la elaboración de políticas y los inversores crece a medida que aumenta el interés por la IA, la robótica, el marketing y la publicidad

ARLINGTON, Virginia, 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La Consumer Technology Association (CTA)® anuncia los datos auditados de forma independiente para la CES® (Feria de Electrónica de Consumo) 2026, el evento tecnológico más importante del mundo, que revelan un aumento en la asistencia a 148.392 participantes. La auditoría reafirma que la CES es el lugar en el que la comunidad tecnológica mundial se reúne para hacer negocios y dar a conocer a las personas y las ideas que hay detrás de las tecnologías que mejoran nuestras vidas.

"Estamos orgullosos de este crecimiento en un año difícil para el sector de las ferias comerciales", afirmó Gary Shapiro, presidente ejecutivo y director general de la CTA. "Estos resultados destacan no solo la resiliencia de los eventos presenciales, sino también la función inigualable que desempeña la CES al reunir a innovadores, responsables de la elaboración de políticas y líderes empresariales para definir el futuro, en un momento en que las tecnologías emergentes están transformando rápidamente los sectores".

A diferencia de cualquier otro evento, la CES permite a las empresas hacer negocios, lanzar productos, anunciar asociaciones, establecer un liderazgo de opinión y aumentar la visibilidad de la marca, todo ello en un solo lugar y ante una audiencia mundial. Entre las cifras de asistencia adicionales, se incluyen:

55.841 (37,6 %) participantes internacionales de 141 países, regiones y territorios que utilizan la CES como la plataforma principal para entrar en el mercado mundial y cerrar acuerdos

Más de 4100 expositores en más de 2,6 millones de pies cuadrados netos, incluidas unas 1200 empresas emergentes en Eureka Park, que muestran la tecnología de hoy y de mañana 307 de las empresas Fortune 500 de 2025 representadas

7037 medios de comunicación, creadores de contenido y analistas del sector que cubren las innovaciones en toda la feria

2162 inversionistas en busca del próximo avance revolucionario en Eureka Park

189 líderes gubernamentales y responsables de la elaboración de políticas de todo el mundo que se centran en la intersección entre la tecnología y las políticas públicas

Más de 400 sesiones de conferencias con más de 1400 oradores que generan debates en el sector

La auditoría de la CES 2026 examina los datos demográficos de los asistentes y sus motivos. Los ejecutivos de alto nivel representaron el 52 % de los asistentes y se observó un mayor interés en las tecnologías que impulsan el futuro de los negocios y la sociedad, entre las que se incluyen:

Inteligencia Artificial (IA): 39.929 asistentes (+22 % interanual) exploraron la presencia de la IA en la feria y en CES Foundry

Robótica: 19.605 asistentes (+26 % interanual) interactuaron con la automatización, los humanoides y los sistemas inteligentes

Marketing y publicidad: 13.433 asistentes (+10 % interanual) generaron interés en el C Space

"Para los directores de marketing y los líderes empresariales que deben decidir dónde invertir su tiempo y sus recursos, es fundamental contar con métricas confiables y auditadas de forma independiente", afirmó Kinsey Fabrizio, presidente de la CTA. "La CES es, una vez más, el evento empresarial anual auditado más grande, y la auditoría es una señal clara de que las empresas a la vanguardia de la innovación eligen la CES para conectarse, colaborar y hacer negocios".

Las cifras de asistencia a la CES son auditadas de forma independiente por un tercero y superan los estándares de auditoría establecidos por la UFI, la Asociación Global de la Industria de Exposiciones. Las auditorías independientes son esenciales para generar confianza, garantizar la precisión de los datos y promover la transparencia para todas las partes interesadas. La CTA alienta a los expositores a solicitar auditorías de terceros para los eventos en los que participan.

La auditoría de la CES 2026 está disponible aquí. La CES regresará a Las Vegas del 6 al 9 de enero de 2027.

Acerca de la CES®:

La CES es el evento tecnológico más importante del mundo, el escenario donde se ponen a prueba las tecnologías más revolucionarias y donde se dan cita los innovadores de todo el mundo. Es aquí donde las marcas más importantes del mundo hacen negocios y conocen a nuevos socios, y donde los innovadores más destacados suben al escenario. La CES es de propiedad y producción de la Consumer Technology Association (CTA)®, y presenta todos los aspectos del sector tecnológico. La CES 2027 se llevará a cabo del 6 al 9 de enero en Las Vegas. Para obtener más información, visite CES.tech y siga a CES en las redes sociales.

Acerca de la Consumer Technology Association (CTA)®:

Como la asociación comercial de tecnología más grande de Norteamérica, la CTA representa al sector tecnológico. Nuestros miembros son los principales innovadores del mundo, desde las empresas emergentes hasta las marcas globales, y ayudan a generar más de 17 millones de empleos en Estados Unidos. La CTA es propietaria y produce la CES®, el evento tecnológico más importante del mundo. Encuéntrenos en CTA.tech. Síganos en @CTAtech.

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FUENTE Consumer Technology Association