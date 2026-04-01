CES 2026 감사 결과, 혁신가들의 라스베이거스 집결로 참가 4% 성장

AI, 로보틱스, 마케팅 및 광고 분야에 대한 관심 급증하며 미디어, 정책 입안자, 투자자 참가 증가

알링턴, 버지니아, 2026년 4월 2일 /PRNewswire/ -- 소비자기술협회(Consumer Technology Association, CTA)®가 세계에서 가장 영향력 있는 기술 행사인 CES® 2026의 독립 감사 데이터를 발표하며 참가자 수가 14만 8392명으로 성장했음을 공개했다. 이번 감사는 CES가 글로벌 기술 커뮤니티가 비즈니스를 위해 모이는 장소임을 재확인하며, 삶을 개선하는 기술 뒤에 있는 사람과 아이디어를 보여준다.

CTA의 게리 샤피로(Gary Shapiro) 이사회 의장 겸 최고경영자는 "무역 박람회 업계에 어려운 한 해 동안 이 성장을 자랑스럽게 생각한다"고 말했다. 이어 "이 결과는 대면 행사의 탄력성뿐만 아니라, 신흥 기술이 산업을 빠르게 재편하는 가운데 혁신가, 정책 입안자, 비즈니스 리더들을 한데 모아 다음 단계를 정의하는 CES의 독보적인 역할을 강조한다"고 덧붙였다.

다른 어떤 행사와도 달리, CES는 기업들이 글로벌 관중과 함께 한 장소에서 비즈니스를 수행하고, 제품을 출시하고, 파트너십을 발표하고, 사상 리더십을 확립하며, 브랜드 가시성을 높일 수 있게 한다. 추가 참가 수치는 다음과 같다.

141개국, 지역, 영토에서 온 5만 5841명(37.6%)의 해외 참가자들이 CES를 글로벌 시장 진입 및 거래 성사를 위한 최고의 플랫폼으로 활용

유레카 파크(Eureka Park)의 약 1200개 스타트업을 포함해 260만 순 제곱미터 이상에 걸쳐 4100개 이상의 출품사가 오늘날과 미래의 기술을 선보임

2025년 포춘 500대 기업 중 307개사 참가

전시장 전반의 혁신을 취재한 미디어, 콘텐츠 크리에이터, 업계 애널리스트 7037명

유레카 파크에서 다음 혁신을 탐색한 투자자 2162명

기술과 공공 정책의 교차점에 집중한 189명의 글로벌 정부 지도자 및 정책 입안자

1400명 이상의 연사가 업계 대화를 이끈 400개 이상의 컨퍼런스 세션

CES 2026 감사는 참가자들이 누구이며 참가한 이유에 대한 인구 통계를 분석한다. 고위급 경영진이 참가자의 52%를 차지했으며, 비즈니스와 사회의 미래를 이끄는 기술에 대한 관심이 증가했다.

AI: 3만 9929명(전년 대비 +22%)의 참가자가 AI가 전시장과 CES 파운드리(CES Foundry) 전반에 걸쳐 어떻게 활용되는지 탐색

로보틱스: 1만 9605명(전년 대비 +26%)이 자동화, 휴머노이드, 지능형 시스템에 참여

마케팅 및 광고: 1만 3433명(전년 대비 +10%)이 C 스페이스(C Space)에서 주목을 받음

CTA의 킨지 파브리치오(Kinsey Fabrizio) 대표는 "시간과 자원을 어디에 투자할지 결정하는 CMO와 비즈니스 리더들에게 신뢰할 수 있고 독립적으로 감사된 지표는 중요하다"고 말했다. 이어 "CES는 다시 한번 가장 큰 감사된 연간 비즈니스 행사이며, 이번 감사는 혁신의 최전선에 있는 기업들이 연결, 협업, 비즈니스를 위해 CES를 선택하고 있다는 강력한 신호"라고 말했다.

CES 참가 수치는 제삼자에 의해 독립적으로 감사되며, 글로벌 전시 산업 협회(UFI)가 설정한 감사 기준을 초과한다. 독립 감사는 모든 이해관계자의 신뢰 구축, 데이터 정확성 보장, 투명성 증진에 필수적이다. CTA는 출품사들이 참가하는 행사에 대해 제삼자 감사를 요청할 것을 권장한다.

CES 2026 감사 결과는 여기에서 확인할 수 있다. CES는 2027년 1월 6~9일 라스베이거스로 돌아올 예정이다.

CES® 소개

CES는 세계에서 가장 강력한 기술 행사로, 획기적인 기술과 글로벌 혁신가들의 입증의 장이다. 세계 최대 브랜드들이 비즈니스를 수행하고 새로운 파트너를 만나며, 가장 뛰어난 혁신가들이 무대에 오르는 곳이다. CTA®가 소유하고 개최하는 CES는 기술 부문의 모든 측면을 다룬다. CES 2027은 1월 6~9일 라스베이거스에서 개최된다. 자세한 정보는 CES.tech에서 확인할 수 있으며, 소셜 미디어에서 CES를 팔로우할 수 있다.

소비자기술협회(CTA)® 소개

북미 최대 기술 무역 협회로서 CTA는 기술 부문 그 자체다. 회원사들은 스타트업부터 글로벌 브랜드까지 세계 선도적인 혁신가들로, 1700만 개 이상의 미국 일자리 지원에 기여하고 있다. CTA는 세계에서 가장 강력한 기술 행사인 CES®를 소유하고 개최한다. CTA.tech를 방문하고 @CTAtech를 팔로우하여 자세한 정보를 확인할 수 있다.

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2520236/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg

SOURCE Consumer Technology Association