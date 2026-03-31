L'audit du SEC 2026 révèle une croissance de quatre pour cent de la participation, alors que les innovateurs étaient présents à Las Vegas

La participation des médias, des décideurs et des investisseurs augmente à mesure de l'intérêt grandissant pour l'IA, la robotique, le marketing et la publicité

ARLINGTON, Va., 31 mars 2026 /PRNewswire/ -- La Consumer Technology Association (CTA)® annonce l'audit indépendant des données du SEC® 2026, l'événement technologique le plus important au monde, révélant une augmentation de la fréquentation à 148 392 participants. L'audit confirme que le CES est le centre d'affaires de toute la communauté technologique mondiale et met à l'honneur les personnes et les idées derrière les technologies qui améliorent la qualité de vie.

« Nous sommes fiers de cette croissance alors que le secteur des salons professionnels a connu une année difficile », a déclaré Gary Shapiro, Président exécutif et PDG de la CTA. « Ces résultats soulignent non seulement la résilience des événements en personne, mais aussi le rôle incontournable que joue le CES en réunissant les innovateurs, les décideurs et les chefs d'entreprise pour définir l'avenir alors que les technologies émergentes refaçonnent rapidement les industries. »

Contrairement à tous les autres événements, le CES permet aux entreprises de faire des affaires, de lancer des produits, d'annoncer des partenariats, d'établir un leadership éclairé et d'accroître la visibilité de la marque, le tout au même endroit et auprès d'un public international. Les autres chiffres de fréquentation sont les suivants :

55 841 (37,6 %) participants internationaux venus de 141 pays, régions et territoires utilisent le SEC comme plateforme de premier plan pour entrer sur le marché mondial et négocier

Plus de 4 100 exposants sur plus de 241 500 mètres carrés nets, dont quelque 1 200 startups à l'Eureka Park, présentant les technologies d'aujourd'hui et de demain 307 entreprises du Fortune 500 de 2025 représentées

7 037 médias, créateurs de contenu et analystes du secteur couvrant les innovations présentées dans la salle d'exposition

2 162 investisseurs présents à l'Eureka Park à la recherche des prochaines avancées

189 chefs de gouvernement et décideurs politiques internationaux se concentrent au croisement de la technologie et des politiques publiques

Plus de 400 conférences animées par plus de 1 400 conférenciers qui suscitent des conversations avec le secteur

L'audit du CES 2026 examine les données démographiques relatives aux personnes qui sont venues et les raisons qui les ont motivées. Les cadres supérieurs représentaient 52 % des participants, lesquels ont montré un grand intérêt pour les technologies qui favorisent l'avenir des entreprises et de la société, notamment :

IA : 39 929 participants (+22 % en glissement annuel) ont pris la mesure du développement de l'IA dans la salle d'exposition et le CES Foundry

Robotique : 19 605 participants (+26 % en glissement annuel) ont adopté l'automatisation, les robots humanoïdes et les systèmes intelligents

Marketing et publicité : 13 433 participants (+10 % en glissement annuel) ont suscité l'enthousiasme dans le C Space

« Pour les directeurs du marketing et les chefs d'entreprise qui décident où investir leur temps et leurs ressources, il est important de disposer de mesures crédibles et vérifiées de façon indépendante », a déclaré Kinsey Fabrizio, Président de la CTA. « Le SEC est encore une fois l'événement commercial annuel le plus important, l'audit dont il a fait l'objet démontrant avec force que les entreprises à la pointe de l'innovation ont choisi le SEC pour établir des liens, collaborer et faire des affaires. »

Les chiffres de la participation au CES sont vérifiés par un tiers indépendant et vont bien au-delà des normes d'audit établies par l'UFI, l'association mondiale de l'industrie des expositions. Les audits indépendants sont essentiels pour établir la confiance, assurer l'exactitude des données et promouvoir la transparence pour tous les intervenants. L'OTC encourage les exposants à demander les audits réalisés par des tiers pour les événements auxquels ils participent.

L'audit du SEC 2026 est disponible ici. Le CES sera de retour à Las Vegas du 6 au 9 janvier 2027.

À propos du CES® :

Événement technologique le plus influent au monde, le CES est le terrain d'essai des technologies de rupture et des innovateurs internationaux. C'est là que les plus grandes marques mondiales font des affaires et rencontrent de nouveaux partenaires, et que les innovateurs les plus talentueux occupent le devant de la scène. Le CES, détenu et produit par la Consumer Technology Association (CTA)®, couvre tous les aspects du secteur technologique. Le CES 2027 aura lieu du 6 au 9 janvier à Las Vegas. Pour en savoir plus, consultez le site CES.tech et suivez le CES sur les réseaux sociaux.

À propos de la Consumer Technology Association (CTA)® :

En tant que plus grande association commerciale d'Amérique du Nord, la CTA représente le secteur de la technologie. Nos membres, qui sont les plus grands innovateurs du monde, des startups aux marques mondiales, contribuent à plus de 17 millions d'emplois américains. La CTA possède et produit le CES®, l'événement technologique le plus important au monde. Retrouvez-nous sur CTA.tech. Suivez-nous sur @CTAtech.

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