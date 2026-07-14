Aurra Markets versterkt zijn aanwezigheid in de MENA-regio na Money Expo Abu Dhabi 2026

ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten, 14 juli 2026 /PRNewswire/ -- Aurra Markets, een wereldwijde multi-assetbroker voor CFD-handel, heeft zijn diamantsponsorschap en deelname aan Money Expo Abu Dhabi 2026 succesvol afgerond. De financiële beurs, die op 8 en 9 juli plaatsvond in het ADNEC Centre, bood de broker een belangrijk platform om rechtstreeks in contact te komen met particuliere handelaren, institutionele partners en financiële leiders uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA).

Liquiditeit van institutioneel niveau gepresenteerd op Money Expo

Aurra Markets at Money Expo Abu Dhabi 2026

In een steeds digitaler financieel landschap blijft Aurra Markets prioriteit geven aan persoonlijk contact. De aanwezigheid van de broker op stand 33 onderstreepte zijn focus op heldere communicatie tussen handelaren en hun broker. Via transparante gesprekken verstrekte het team van Aurra Markets bezoekers feitelijke informatie over zijn liquiditeit van institutioneel niveau en low-latency handelsinfrastructuur. Een fysieke aanwezigheid blijft een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van de onderneming, waardoor het managementteam inzicht krijgt in complexe klantbehoeften en een stabiele handelsomgeving kan ondersteunen.

Uitbreiding van de Aurra Markets Affiliate- en Refer-a-Friend-programma's

Een belangrijk aandachtspunt tijdens de tweedaagse beurs was de uitbreiding van de partnerprogramma's van Aurra Markets. In gesprekken met financiële professionals lichtte het managementteam het operationele kader toe van zowel het Refer-a-Friend-initiatief als het Aurra Affiliate Programme. Deze programma's bieden partners persoonlijke accountondersteuning, transparante realtime rapportages en gestructureerde CPA- en rebate-modellen Door operationele drempels voor potentiële partners te verlagen, bouwt Aurra Markets aan een samenwerkingsnetwerk dat duurzame wederzijdse groei ondersteunt.

Live demonstraties van de Aurra Wallet

Tijdens het evenement werden live demonstraties van de Aurra Wallet gegeven. Dit geïntegreerde betaalsysteem slaat een brug tussen fiatvaluta en digitale activa, waardoor klanten stortingen en opnames efficiënt kunnen beheren. De integratie van deze technologie verkort de verwerkingstijd van banktransacties en biedt sneller toegang tot de markt.

Aurra Markets 2026: Voortgezette wereldwijde expansie

De sterke belangstelling tijdens ADNEC ondersteunt de strategische visie van de broker op verdere uitbreiding in belangrijke internationale financiële centra. Door een fysieke aanwezigheid in de MENA-regio te behouden, wil Aurra Markets zijn activiteiten en handelsdiensten verder uitbreiden om een groeiende internationale klantenkring te ondersteunen.

Over Aurra Markets

Aurra Global Markets Limited beschikt over een vergunning van en staat onder toezicht van de Mauritius Financial Services Commission (FSC) onder licentienummer GB25204837. Aurra Markets biedt een wereldwijde gemeenschap van handelaren directe toegang tot de infrastructuur en technische middelen die nodig zijn om actief te zijn op dynamische financiële markten. Ga voor meer informatie naar www.aurra.markets.