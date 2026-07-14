Aurra Markets Perkuat Jangkauan di Kawasan MENA Setelah Tampil di Ajang Money Expo Abu Dhabi 2026

Menampilkan Likuiditas Berstandar Institusi di Ajang Money Expo

Di tengah pesatnya perkembangan industri keuangan digital, Aurra Markets tetap menilai interaksi langsung sebagai bagian penting dalam membangun hubungan dengan klien dan mitra bisnis. Melalui kehadirannya di Booth 33, Aurra Markets menegaskan komitmen untuk menghadirkan komunikasi yang terbuka antara trader dan penyedia layanan pialang. Dalam berbagai sesi diskusi selama pameran berlangsung, tim Aurra Markets memperkenalkan likuiditas berstandar institusi, termasuk infrastruktur trading berlatensi rendah. Dengan jangkauan langsung di berbagai pasar, tim manajemen Aurra Markets mempelajari kebutuhan klien secara lebih mendalam dan mendukung terciptanya lingkungan trading yang stabil.

Memperluas Jaringan Afiliator Aurra Markets dan Program Friend Partnership

Pengembangan program kemitraan menjadi salah satu fokus utama Aurra Markets selama penyelenggaraan pameran. Dalam pertemuan dengan para profesional di sektor keuangan, tim manajemen menjelaskan mekanisme program Refer a Friend dan Aurra Affiliate. Melalui kedua program tersebut, para mitra memperoleh dukungan akun khusus, akses terhadap pelaporan real-time yang transparan, serta skema CPA dan rebate yang terstruktur. Aurra Markets menilai pendekatan tersebut dapat mempermudah calon mitra untuk bergabung dan mendorong pertumbuhan yang saling menguntungkan dalam jangka panjang.

Demo Aurra Wallet

Selama acara berlangsung, Aurra Markets juga menggelar demo Aurra Wallet. Sistem pendanaan terintegrasi ini menghubungkan mata uang fiat dan aset digital sehingga memudahkan nasabah dalam mengelola deposit dan melakukan penarikan dana. Teknologi tersebut turut mengurangi hambatan dalam proses perbankan sekaligus mempercepat akses ke pasar keuangan.

Melanjutkan Ekspansi Global

Tingginya interaksi dan antusiasme peserta selama Money Expo Abu Dhabi 2026 semakin memperkuat arah ekspansi global Aurra Markets di sejumlah pusat keuangan utama dunia. Selain memiliki kantor perwakilan di pasar MENA, Aurra Markets berencana memperluas jangkauan operasional dan layanan trading guna mendukung pertumbuhan basis klien internasional yang terus meningkat.

Tentang Aurra Markets

Aurra Global Markets Limited memiliki izin usaha dari Mauritius Financial Services Commission (FSC) dengan No. GB25204837. Aurra Markets menyediakan infrastruktur dan dukungan teknologi yang dibutuhkan komunitas trader global untuk berpartisipasi di pasar keuangan yang dinamis. Informasi selengkapnya: www.aurra.markets.

SOURCE Aurra Markets